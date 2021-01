Fussball Zwei positive Corona-Fälle beim FC Wil: Trainingsstart ist trotzdem erfolgt Am Montag hat der FC Wil alle Spieler, Staff-Mitglieder und Mitarbeiter der Geschäftsstelle auf Covid 19 testen lassen. Das Resultat: Ein Spieler und ein Staff-Mitglied sind infiziert. Zum zweiten Mal trifft es den Wiler Fussballklub. Der Vorbereitungsstart hat am Dienstagvormittag trotzdem stattgefunden – auch ohne Stürmer Samuel Ballet. Simon Dudle 05.01.2021, 11.57 Uhr

Sie sind nicht Corona-infiziert: Valon Fazliu (links) und Ilan Sauter beim Trainingsstart des FC Wil an Dienstag. Bild: Simon Dudle

Auf dem teilweise mit Eiskörnern bedeckten Kunstrasen im Sportpark Bergholz hat der FC Wil die Vorbereitung für die zweite Spielphase in der Challenge League aufgenommen. Allerdings fehlten ein Spieler und ein Staff-Mitglied. Sie sind bei einer Corona-Testreihe am Montag positiv getestet worden. Da sie in den Tagen zuvor keinen Kontakt mit der Mannschaft hatten, fand die erste Trainingseinheit nach der nur zweiwöchigen Winterpause wie geplant am Dienstagvormittag statt.