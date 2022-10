Die Wiler sind Leader in der Challenge League. Doch ein für die höchste Liga taugliches Stadion haben sie aktuell nicht. Auch in St.Gallen können sie nicht spielen. Nun strebt die Klubführung eine Anpassung des Stadionkatalogs der Swiss Football League an.

Simon Dudle Jetzt kommentieren 11.10.2022, 20.45 Uhr