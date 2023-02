FUSSBALL Vor den Knüllern gegen Lausanne und Yverdon: Die Wiler Routiniers Silvio und Philipp Muntwiler stehen im Fokus Der FC-Wil-Aufstiegsexpress rollt und rollt. Als Nächstes stehen die Meisterprüfungen gegen die ersten Verfolger Lausanne und Yverdon an. Würden die Teamstützen Silvio und Philipp Muntwiler im Falle eines Aufstiegs die Karriere verlängern? Simon Dudle Jetzt kommentieren 22.02.2023, 12.00 Uhr

Ob Philipp Muntwiler (links) auch im zweiten Heimspiel dieser Saison gegen Lausanne-Sport mitwirken kann, ist offen. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Auch von der zweimonatigen Winterpause liess sich der FC Wil nicht ausbremsen. Seit mittlerweile elf Partien ist der Tabellenführer unbesiegt. Er hat sich ein Polster von sechs Punkten auf die Barrage und gar von neun Zählern auf einen Nicht-Aufstiegsplatz geschaffen. Es ist fast schon unheimlich, wie schnörkellos alles läuft. Es werden auch Spiele gewonnen, in denen man nicht brilliert – wie etwa am vergangenen Freitag beim 3:2 gegen Schlusslicht Xamax. Beeindruckend ist auch, dass sich das jüngste Team der Liga von Rückständen oder verspielten Führungen nicht aus dem Tritt bringen lässt und immer wieder Lösungen präsentiert.

Auch wenn man beim Klub den Ball weiterhin flach halten will: Der FC Wil ist längst zu einem mehr als ernst zu nehmenden Aufstiegsanwärter geworden. Kann er die angeschlagene Pace durchziehen, steht einem zweiten Aufstieg der Vereinsgeschichte in die höchste Spielklasse des Landes nichts mehr im Weg.

Doch nun stehen zwei Meisterprüfungen an. Denn es kommt binnen einer Woche zu den Partien gegen die ersten beiden Verfolger, Lausanne und Yverdon. Diese beiden Teams sind im laufenden Jahr noch unbesiegt und haben zehn von zwölf möglichen Punkten geholt – genau wie die Wiler.

Muntwiler am grossen Zeh verletzt

In diesen beiden Spielen kommt den Routiniers im Wiler Team eine besondere Bedeutung zu. Sowohl Captain Philipp Muntwiler, der am kommenden Samstag den 36. Geburtstag feiert, als auch der 38-jährige Silvio stehen vor diesen beiden Partien im Fokus. Bei Muntwiler stellt sich die Frage, ob er spielen kann. Bei der Partie am vergangenen Freitag gegen Xamax musste er bereits Mitte erster Halbzeit ausgewechselt werden – wegen einer Verletzung am grossen Zeh. Zu Beginn der Woche trainierte Muntwiler individuell. Ob es für einen Einsatz am Freitag gegen Lausanne reicht, ist noch offen.

Silvio steht aus einem ganz anderen Grund im Fokus: Er erzielte gegen Xamax seinen 50. Meisterschaftstreffer für den FC Wil. Nun steht der eingebürgerte Brasilianer unmittelbar davor, einen langjährigen Rekord zu knacken. Denn der Treffer gegen die Neuenburger war sein 107. in der Challenge League. Der Allzeitrekord in der zweithöchsten Spielklasse steht bei 108 Toren und wird vom nicht mehr aktiven Igor Tadic gehalten.

Würde Silvio ausgerechnet gegen Lausanne den Rekord egalisieren, wäre das insofern speziell, als dass er 15 seiner Challenge-League-Tore für die Waadtländer erzielt hat. Des Weiteren traf er in der zweithöchsten Schweizer Spielklasse 27-mal für Winterthur, 15-mal für Lugano und eben 50-mal für Wil.

Silvio fehlt noch ein Treffer, um bester Challenge-League-Torschütze aller Zeiten zu werden. Bild: Pascal Muller / Freshfocus

Verträge: Gespräche laufen

Eine Sonderbehandlung gibt es deswegen für Silvio aber nicht. Er liefert sich aktuell einen Zweikampf mit dem gut halb so alten Nikolas Muci um einen Stammplatz im Sturm. Bei Penaltys drängte sich Silvio in dieser Saison nicht in den Vordergrund. Er liess selbst dann Sofian Bahloul schiessen, als dieser zwei Spiele zuvor einen Elfmeter verschossen hatte.

Zu klären ist die Frage, ob die beiden Routiniers noch eine Saison anhängen werden. Ihre Verträge laufen Ende dieser Spielzeit aus. Bei Silvio hatte es zwar einst geheissen, es sei seine letzte Saison als Aktiver. Ganz so klar scheint das aber nicht mehr zu sein. Auf die Vertragssituation der beiden angesprochen, sagt FC-Wil-Medienchef David Hugi: «Es werden aktuell Gespräche mit allen Spielern, deren Verträge im Sommer auslaufen, geführt. Aktuell gibt es nichts Genaueres zu sagen.» Heisst auch: Es ist durchaus ein Szenario, dass beide noch eine Saison anhängen. Die Super League lockt.

