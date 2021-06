Fussball ist ihr Traum: Ein Mädchen auf dem Weg zum Profi

Fussball Vom Gründenmoos nach Los Angeles: Diese Wiler FCSG-Juniorin ist auf dem Weg zur Profifussballerin Olivia Edelmann träumt davon, für ein Team zu spielen, das es noch gar nicht gibt. Dafür arbeitet sie auf dem Talent-Campus des FC St.Gallen, wo sie seit einem Jahr in die Schule geht und gleichaltrige Jungs ausdribbelt. Ein Besuch im Schulzimmer und auf dem Trainingsplatz.

Pablo Rohner 23.06.2021, 17.00 Uhr

Gegen Ende der Eins-gegen-Eins-Einheit nimmt Olivia Edelmann Fahrt auf und gewinnt ihre Duelle. Bild: Arthur Gamsa

«Die Zehenspitzen runterdrücken beim Ziehen», ruft Trainer Jan Moser über den Platz. Vor ihm dribbeln zehn Juniorinnen und Junioren im Zickzack auf und ab, machen bei jedem Hütchen eine Drehung und ziehen dabei den Ball hinter dem Standbein durch. Die Luft flirrt über dem Kunstrasen.

Trotz der Hitze absolvieren sie die Technikübung flüssig und leichtfüssig. Kaum ein Ball verspringt, beinahe wirkt es, als würden sie tänzeln zur Trap-Musik, die aus dem Fenster der Garderobe dröhnt, wo die Älteren nach dem Morgentraining duschen. Eines der vier Mädchen, das hier im Gründenmoos in St.Gallen Winkeln mit 20 Jungs trainiert, ist die Wilerin Olivia Edelmann.

Der Traum von Los Angeles

Am Morgen vor dem Training steht Olivia in Wil auf dem Perron und wartet auf den Zug. Auf der Fahrt erzählt sie von Vergangenheit und Zukunft. Beides klingt aufregend.

Vor einem Jahr wurde sie in das Nachwuchsprogramm Future Champs Ostschweiz und den Talent-Campus St.Gallen aufgenommen. Seither feilt sie siebenmal in der Woche an Technik, Ausdauer und Koordination. In die Schule geht sie gleich neben dem Kybunpark, dem Stadion des FC St.Gallen. Olivias Ziel, Profifussballerin zu werden, nimmt Form an.

Wohin führt die Reise? Erst mal nach St.Gallen Winkeln. Bild: Pablo Rohner

Ihren Traumverein, der Angel City FC, gibt es noch gar nicht richtig. Ein paar prominente Amerikanerinnen aus Sport und Showbiz haben sich zum Ziel gesetzt, 2022 in Los Angeles ein Team in der National Women's Soccer League an den Start zu bringen. Das Projekt sei auf gutem Weg, heisst es.

Auch London würde ihr gut gefallen, sagt Olivia. Chelsea wäre dort ihre Wahl, der Verein, bei dem auch Ramona Bachmann drei Jahre gespielt hat. Die Schweizer Nationalspielerin ist neben der Amerikanerin Megan Rapinoe Olivias grosses Vorbild.

Die Freude am Fussball weckte ihre erste Lehrerin im Schulhaus Tonhalle in Wil. Diese spielte früher selber für den FC Kirchberg in der Nationalliga B und liess die Kinder im Turnen oft Fussball spielen. Anfangs passten ihr die Buben kaum den Ball zu, doch das änderte sich bald. Mit ihrer Zwillingsschwester Fiona begann Olivia beim FC Wil zu spielen. Von dort ging es zum FFC Uzwil, der in der Region für seine gute Arbeit im Frauennachwuchs bekannt ist, dann wieder zurück zum FC Wil, diesmal auf die früheste Stufe der Nachwuchsförderung.

In einem der vielen Spiele gegen St.Gallen fiel sie auf, es folgte eine Empfehlung für den Talent-Campus und die Einladung, sich mit einer kurzen Präsentation vorzustellen. Mit den Eltern führten die Verantwortlichen ein separates Gespräch. An diesen Ablauf hat Olivia gute Erinnerungen:

«Als ich das Gespräch alleine hatte, musste ich mir nochmals Gedanken machen, warum ich das wirklich will.»

Jetzt ist sie bald ein Jahr da, die Sommerferien kommen näher. Damit es mit den hohen Zielen klappt, muss in den nächsten Jahren einiges gut laufen. Olivia ist jetzt 13 Jahre alt und spielt mit den gleichaltrigen Buben in der FE-13. FE steht für Footeco, ein Kofferwort aus Fussball, Technik und Koordination/Kognition in Schreibweisen aus verschiedenen Sprachen. So heissen die Stufen der Nachwuchsförderung unterhalb der U15. Das schnelle und körperliche Spiel mit vielen Zweikämpfen gefalle ihr am Training mit den Jungs, sagt Olivia. Auch abseits des Platzes verstehen sie sich gut. Sie sagt: «Ich habe viele Kollegen hier.»

Der Spitzensport bereitet Olivia Edelmann viel Spass. Bild: Arthur Gamsa

Punktuell kommt sie bereits in der U15 der Frauen des FC St.Gallen-Staad zum Einsatz. Mit 16 spielen dann schon manche in der Women’s Super League. Doch wenn man auf die letzten Jahre in Olivias Leben zurückblickt, fragt man sich: Warum sollte es nicht gut laufen? Sie selbst hat jedenfalls einen klaren Plan:

«Ich möchte möglichst schnell den Sprung in die erste Mannschaft schaffen.»

Und irgendwann in eine ausländische Liga, wo das Niveau und die Löhne höher sind, nach Deutschland oder England. Aber lieber nicht nach Frankreich. «Dort müsste ich ja Französisch reden», sagt sie und lacht. Bei den grossen Träumen verliert Olivia auch die nahen Ziele nicht aus dem Blick. Zum Beispiel die erstmalige Teilnahme am Cordial Cup im Tirol, einem der wichtigsten internationalen Juniorenturniere, mit Auswahlen von Klubs wie Borussia Dortmund.



Die grosse Bühne im Blick

«St.Gallen Winkeln.» Der Zug hält. Auf dem Weg vom Bahnhof zum Kybunpark kommen Jungs mit grünen FCSG-Rucksäcken dazu, die letzten aus der Akademie des FC St.Gallen, die ein paar hundert Meter vom Stadion und der Schule in der benachbarten Shoppingarena entfernt liegt. Sie wohnen die ganze Woche auf dem Campus, weil sie von weiter weg kommen; aus Bad Ragaz, Glarus oder einem abgelegenen Winkel im Thurgau.



Am Morgen steht erstmal freies Arbeiten auf dem Programm. Bilder: Pablo Rohner Edelmann, Bachmann, Rapinoe: Olivias Arbeitsplatz in der Schule. Die Talente müssen ihre Tage in der Schule oft selber einteilen. Lehrerin Nadja Zehnder kontrolliert ihre Planungen. Das Ziel vor Augen: Vor dem Schulzimmer sehen die Talente zum Kybunpark.

Zum Schulzimmer geht es einige Treppen hinauf, vor der Türe ist durch die Lamellen das Stadion zu sehen. Durch die Tribünenaufgänge leuchtet der Rasen herauf. Die Symbolik: Es geht nach oben und die grosse Bühne ist nah. Zumindest für die Jungs.

Die Frauen des FC St.Gallen-Staad spielen ihre Heimspiele im Espenmoos oder im Gründenmoos. Die ungleichen Perspektiven beschäftigen Olivia nicht: «Es ist ja sowieso cool, wenn ich einmal sagen kann, ich habe mit dem und dem zusammengespielt.» Und da, wo sie hin will, in den USA, England oder Deutschland, spielen die Frauen auch im Stadion und können gut vom Fussball leben.

Lockerheit und Leistung

Das Schulzimmer füllt sich. In der ersten Stunde können die Talente frei arbeiten. Alle, Siebt- bis Neuntklässler, lernen im gleichen Zimmer. Am Abend zuvor mussten sie ihren Lehrpersonen ihren Plan zeigen, wie viel dieser Zeit sie zum Beispiel auf Mathe oder Englisch verwenden wollen.

Neben jedem Pult hängt ein Foto des Schülers, der Schülerin, die hier sitzt, daneben Fotos der Idole, Bachmann, Dybala, Rapinoe, Van Dijk, Thiago. Auf den Kästen liegen Autobiografien von Neymar, Messi und Michelle Obama, an den Wänden stehen in grossen Lettern die Worte «Lernbereitschaft», «Hartnäckigkeit», «Perfektion». Ein Trikot von Amir Abrashi hängt neben einem Porträt von Albert Einstein. Durch die Fenster schweift der Blick über grüne Hügel und Bauernhöfe. Leistung und Lockerheit, will dieses Zimmer sagen, sollen einander beflügeln.



Täglich geht Olivia den Weg vom Gründenmoos am Stadion vorbei in die Akademie. Bild: Arthur Gamsa

Hans Gallati und Nadja Zehnder, die beiden Lehrkräfte, strahlen Energie und Fitness aus. Beide sind ausgebildete Oberstufenlehrer, im Gespräch mit den Schülern wirken sie zuweilen eher wie Motivationscoaches. Beiden ist klar, dass für die Talente auf dem Campus der Sport im Vordergrund steht.

Damit Fussball und Schule unter einen Hut passen, ist der Unterricht auf die Kernfächer reduziert. Musik, Zeichnen, Textilarbeit und Werken fallen weg. Und über Aufnahme und Verbleib auf dem Campus entscheidet letztlich die Leistung im Sport. Bei den Zielen, welche die Talente jedes Quartal in ein Heft notieren, sind Kopf und Körper aber gleichberechtigt. Gallati schlägt ein Heft auf. «Spannschuss beidfüssig» steht da neben schulischen Lernzielen. Der Lehrer sagt:



«Die Leistungen auf dem Fussballplatz und in der Schule beeinflussen sich.»

Es sei deshalb wichtig, dass sie als Lehrkräfte auch etwas von Sport verstünden. «Nach einer Niederlage kann es sein, dass es einem Spieler auch in der Schule ein paar Tage nicht läuft.» Umgekehrt könnten auch sie als Lehrer dazu beitragen, dass der Spieler lernt, mit Niederlagen umzugehen. Die Persönlichkeitsbildung sieht Nadja Zehnder als wichtigsten Teil ihrer Arbeit als Lehrerin an.

Sie betont aber auch, dass die Sekundarschule, die hier auf drei Niveaus angeboten wird, anschlussfähig für eine Lehre oder weiterführende Schulen wie Kanti oder FMS ist. Nach den drei Jahren auf dem Campus müssen sowieso alle eine Anschlusslösung haben. Und alle sollen rückblickend sagen können, dass es eine wertvolle Zeit gewesen sei, sagt Nadja Zehnder – unabhängig vom weiteren Verlauf ihrer Karrieren.



Trainer Jan Moser erklärt eine Übung im Training der FE-13. Bild: Pablo Rohner Los geht es mit einer lockeren Runde 5 gegen 2. Bild: Pablo Rohner Bei den technischen Übungen geht es den Parcours rauf und runter. Bild: Pablo Rohner Nach den technischen Übungen wird analysiert, wo sich die Talente verbessern müssen. Bild: Pablo Rohner «Eine Spielerin, die viele Tricks beherrscht», sagt Trainer Michael Kopf über Olivia. Bild: Pablo Rohner Trinkpausen sind wichtig in der drückenden Hitze Bild: Pablo Rohner Nach dem Training geht es zum Mittagessen zurück in die Akademie. Bild: Arthur Gamsa

Zurück im Gründenmoos. Die Trainer Jan Moser und Michael Kopf lassen Eins-gegen-Eins spielen, in Variationen, Runde um Runde. Es geht zur Sache, es wird gehalten und gegrätscht, um jeden Ball gesprintet. In den Korrekturen geht es um Details: «Schade, dass du mit dem ersten Kontakt nicht in den Raum gekommen bist.»

«Fummeln, fummeln», ruft Jan Moser immer wieder und meint damit, dass die Ballführenden mehr Dribblings und schnelle Richtungswechsel einbauen sollen. Anfangs läuft es Olivia nicht so, ihre ersten paar Duelle versanden ohne Torabschluss. Doch je länger die Einheit dauert, desto öfter erobert sie den Ball, lässt ihre Gegner aussteigen und schiesst aufs Tor.

Michael Kopf beobachtet die Übungen still von der Mitte des Platzes aus. Kopf leitet beim FCSG den ganzen Bereich Footeco. Über Olivia sagt er: «Sie ist eine typische Mittelfeldspielerin, eine, der man gerne zuschaut. Technisch sehr gut, elegant, beherrscht viele Tricks.» Und, was er genauso wichtig findet:

«Sie will weiterkommen, fragt von sich aus nach, was sie besser machen könnte.»



Zum Zmittag Pancakes mit Erdbeeren

Das Training ist vorbei. Nach ausgiebigem Trinken geht es zum Mittagessen in die Akademie, über die Passerelle und durch die Schlucht zwischen Stadion und Schule. Es gibt Pancakes mit Erdbeeren oder Omeletten mit Hackfleisch. Olivia, die Vegetarierin ist, nimmt die Pancakes. Mit am Tisch sitzen, wenn kein Besuch da ist, Florian, Elia und Ylleza, neben Olivia das zweite Mädchen, das mit den 30 Jungs die Schule auf dem Campus besucht. «Beim Mittagessen ist es immer lustig», sagt Olivia. Manchmal esse sie auch mit der Familie zu Mittag – in der Garderobe, via Videoanruf.



Nach dem Training: anstehen zum Mittagessen. Nächster Programmpunkt: Training. Bilder: Arthur Gamsa Heute auf dem Menü: Pancakes mit Früchten. Wenn kein Besuch da ist, sitzt Olivia hier immer mit den gleichen Drei am Tisch.

Das erste Jahr in der Akademie neigt sich dem Ende zu. Schule, Trainings, abends spät nach Hause: Ist das manchmal auch anstrengend? «Eigentlich nicht», sagt Olivia. Die vielen Trainings seien im Gegenteil das, was ihr besonders gefällt. Es macht ihr immer Spass und in dem Jahr hat sie grosse Fortschritte in Technik und Ausdauer gemacht. Nur manchmal, wenn sie abends in Wil nach Hause kommt und noch Trampolin springen will, merkt sie, dass die Beine zu müde dafür sind.