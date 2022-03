FUSSBALL Tor-Spektakel beim Testspiel: Schweizer U20-Nati gewinnt im Wiler Bergholz nach dreimaligem Rückstand In einem munteren Sichtungsspiel setzt sich die zweitälteste Schweizer Nachwuchsnationalmannschaft gegen den Challenge-League-Klub FC Wil mit 4:3 durch – Doppelschlag kurz vor Schluss sei Dank. Das entscheidende Tor erzielt der jüngere Bruder eines Wil-Spielers. Simon Dudle 24.03.2022, 20.15 Uhr

Nikolas Muci vom FC Lugano – hier im Zweikampf mit dem Wiler Lavdim Zumberi – erzielte vor der Pause zwei Tore für die Schweizer U20-Auswahl. Bild: Tobias Garcia

Spielt tatsächlich ein Akteur des aktuellen FC-Wil-Kaders gegen seinen eigenen Klub? Das war am Donnerstagnachmittag eine berechtigte Frage beim Testspiel zwischen den Äbtestädtern und der Schweizer U20-Nationalmannschaft. Die Antwort: Nein, zu dieser Kuriosität kam es nicht. Zwar ist mit Marvin Keller der FC-Wil-Goalie für diesen Zusammenzug der U20-Nati aufgeboten worden, jedoch wurde er gegen Wil als einziger U20-Spieler nicht eingesetzt. Dafür ist nun vorgesehen, dass er am kommenden Montag 90 Minuten spielt. Dann trifft die U20 – wieder auf dem Bergholz-Kunstrasen – in einem echten Länderspiel auf die gleichaltrige Auswahl Rumäniens.

Und trotzdem hatte der Sieg der jungen Nati-Auswahl einen kleinen Wil-Bezug. Denn der entscheidende Treffer wurde kurz vor Schluss mittels direkt verwandelten Freistosses aus knapp 20 Meter Distanz von Miguel Reichmuth erzielt. Er ist der um eineinhalb Jahre jüngere Bruder von Nils Reichmuth, der seit September des vergangenen Jahres beim FC Wil unter Vertrag steht. Auch Nils Reichmuth wäre ein Thema gewesen für diesen U20-Zusammenzug. Gut eine Woche davor musste er sich jedoch einer Blinddarmoperation unterziehen und ist nicht rechtzeitig fit geworden.

Auch die Wiler ganz jung

Eine andere Frage bei diesem Spiel vor gut 300 Zuschauern war: Begegnen sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe? Ja, das taten sie, was auch am Spielverlauf abzulesen war. Dreimal gingen die Wiler durch Emir Tonbul, Umar Saho und Sofian Bahloul (Foulpenalty) in Führung, dreimal konnte die Schweizer U20-Auswahl ausgleichen, bevor Reichmuth zum besagten Freistoss schritt.

Nicht nur dieser Zweikampf zwischen den beiden Torschützen Franck Surdez (rot) und Umar Saha war eine enge Sache. Bild: Tobias Garcia

Es war, vor allem in der ersten Halbzeit, ein äusserst munteres Spiel. Alleine in der Startviertelstunde gab es zwei Tore, einen Lattenschuss und mehrere hochkarätige Chancen auf beiden Seiten.

Die Wiler waren, ganz bewusst, nicht in Bestbesetzung angetreten. Die Routiniers Silvio, Valon Fazliu und Captain Philipp Muntwiler erhielten frei zu Regenerationszwecken. So kam es, dass auch der FC Wil eine äusserst junge Mannschaft stellte. Nur gerade der 29-jährige Mergim Brahimi brachte Routine rein. Alle anderen Spieler der Gastgeber hatten Jahrgang 1999 oder jünger und sind aktuell nicht 23-jährig. Mit Arbnor Dalipi und Endrit Fetahu durften zwei Akteure der eigenen U18-Auswahl in der zweiten Halbzeit mittun und das Schaufenster eines Nationalmannschafts-Spiels nutzen.

U20-Übungsleiter Bruno Berner musste vor allem in der ersten Halbzeit das eine oder andere Mal ordnend eingreifen. Bild: Tobias Garcia

Es geht um die U21-Nationalmannschaft

Beide Trainer zogen hinterher ein positives Fazit. Wils Übungsleiter Brunello Iacopetta attestierte der Partie eine «hohe Intensität». Bruno Berner, der diesen Zusammenzug der U20-Nationalmannschaft verantwortet, nahm positiv mit, dass es seiner Mannschaft gelungen war, dreimal auf einen Rückstand zu reagieren und am Ende gar noch den Sieg mitzunehmen.

Am Montag gegen Rumänien erwartet Berner eine «komplett andere Partie». Osteuropäer seien grundsätzlich technisch beschlagen und physisch stark. Für ihn wird es auch dann darum gehen, «seine» Spieler zu sichten. Die Mannschaft ist eine Mixtur aus U19- und U20-Nationalspielern mit den Jahrgängen 2002 und 2003. Während des achttägigen Zusammenzugs, der noch bis am Montag in Uzwil und Wil stattfindet, soll herausgefunden werden, wer für die nächste Kampagne der U21-Nationalmannschaft ab dem Jahr 2023 in Frage kommt.

Das Tor der Schweizer U20-Auswahl hütete während 90 Minuten Marvin Hübel - und nicht FC-Wil-Goalie Marvin Keller. Bild: Tobias Garcia