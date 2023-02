Solidaritätsbeitrag Stojilkovic und Köhn sei Dank: Dem FC Wil wird ohne teuren Spielerverkäufe in diesem Winter trotzdem Geld in die Kasse gespült Obwohl der FC Wil bisher nur einen Abgang in diesem Transferfenster zu vermelden hatte, kann er sich doch über Einnahmen freuen. Denn vom Wechsel des Ex-Wilers Filip Stojilkovic von Sion zu Darmstadt profitiert Wil mit. Auch die Nomination von Philipp Köhn für die WM in Katar hat finanzielle Vorteile. Lukas Tannò 03.02.2023, 16.00 Uhr

In 20 Spielen für den FC Wil erzielte Filip Stojilkovic acht Treffer und legte vier weitere auf. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Für den FC Wil war das Wintertransferfenster bisher ein ruhiges. Nur gerade ein Spieler hat den überraschenden Wintermeister der Challenge League im vergangenen Monat verlassen. Innenverteidiger Timothie Zali wechselte in die zweithöchste amerikanische Liga zu New Mexico United. Und trotzdem kann sich Wil auch an gewissen Transfererlösen und Einnahmen erfreuen. Dafür verantwortlich ist das FIFA-Reglement.

Solidaritätsbeitrag bringt Wil Geld ein

Die FIFA möchte mit ihrem Reglement die Ausbildung von Spielern fördern und belohnen. Bei internationalen Transfers erhalten alle Klubs, welche einen Spieler während dem zwölften und 23. Altersjahr ausgebildet haben, einen sogenannten Solidaritätsbeitrag. Die Ausbildungsvereine bekommen zusammen insgesamt fünf Prozent der jeweils bezahlten Transfersumme.

Der FC Wil profitiert somit vom Transfer von Filip Stojilkovic, auch wenn der gebürtige Zürcher nur eine halbe Saison bei den Wilern unter Vertrag stand und der Solidaritätsbeitrag entsprechend klein sein dürfte. Der 23-jährige Stürmer wechselte Ende Januar von Superligist FC Sion nach Darmstadt in die zweite Bundesliga und fällt somit in die Kategorie «internationaler Transfer». Sein Marktwert beträgt gemäss dem Internetportal transfermarkt.ch rund 1,3 Millionen Schweizer Franken.

Auch an Duah und Köhn verdient Wil weiter mit

Für den FC Wil sind die Solidaritätsbeiträge durchaus attraktiv. Vom Transfer des Angreifers Kwadwo Duah von St.Gallen zum 1. FC Nürnberg haben die Wiler ebenfalls profitiert. Oder auch ein Weiterverkauf von Torhüter Philipp Köhn von RB Salzburg könnte für die Äbtestädter finanziell spannend werden. FC-Wil-Medienchef Davi Hugi sagt dazu:

«Die Solidaritätsbeiträge sind ein schöner – wenn auch kleiner – Zustupf. Beteiligungen an Weitertransfers sind doch weitaus attraktiver.»

Nationaltorhüter Philipp Köhn von RB Salzburg. Bild: Swen Pförtner / dpa

Die Wiler haben wohl auch Weiterbeteiligungen an den Transfers von Duah, Köhn und Stojilkovic vereinbart. Also verdienen sie an Transfers von diesen Spielern gleich doppelt mit.

WM-Nomination von Köhn ebenfalls relevant

Dass Philipp Köhn als vierter Torhüter mit der Schweizer Nationalmannschaft an die WM nach Katar reisen durfte, freute den FC Wil besonders. Nicht nur, weil man die Karriere des ehemaligen Wiler Schlussmanns weiterverfolgt, sondern auch, weil es finanzielle Vorteile hat. Die FIFA bezahlt für alle Klubs, bei welchen der Spieler in den letzten zwei Jahren unter Vertrag stand, eine Entschädigung. Somit dürfte der Tabellenerste der Challenge League einige zehntausend Franken erhalten.