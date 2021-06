FUSSBALL Restart in allen regionalen Ligen: Bronschhofen und Sirnach wollen den Ligaerhalt vorzeitig sichern – Henau kann Schritt zum Aufstieg machen Der SC Bronschhofen, der FC Sirnach und der FC Uzwil II nehmen am Wochenende die 2.-Liga-Meisterschaft wieder auf. Auch für viele regionale 3.-Liga-Teams stehen nach fast achtmonatiger Pause erstmals wieder Ernstkämpfe auf dem Programm. Für die erste Mannschaft des FC Uzwil geht es im Derby gegen Wil U20 derweil darum, die Leaderposition in der 2. Liga interregional zu verteidigen. Tim Frei 17.06.2021, 16.00 Uhr

Das Derby zwischen Bronschhofen (in Gelb) und Sirnach (in Blau) war für beide Teams der letzte Ernstkampf seit über sieben Monaten. Bild: Urs Nobel (Bronschhofen, 24. Oktober 2020)

Eine Woche nachdem es zum Restart in der 2. Liga interregional und im Ostschweizer Cup gekommen ist, geht es nun für alle regionalen Fussballer wieder mit Ernstkämpfen los. Allen voran in der 2. Liga regional, in der die lokalen Teams Bronschhofen, Sirnach und Uzwil II spielen.

In der ersten Mannschaft des SC Bronschhofen ist laut Spielertrainer Alessandro Maier eine Vorfreude auf den ersten Ernstkampf nach einer gefühlten Ewigkeit zu spüren. Dennoch werde man dem Restart mit gemischten Gefühlen entgegenblicken: «Wir freuen uns genauso, dass die Saison bald zu Ende ist. So lange Zeit nur zu trainieren und dies bis Ende Mai ohne Körperkontakt und in Gruppen – unter diesen Umständen die Motivation hochzuhalten, war eine grosse Herausforderung.»

Hat seinen Vertrag mit dem SC Bronschhofen verlängert: Trainer Alessandro Maier. Bild: PD

Die kurze Vorbereitung mit zwei Testspielen in den vergangenen zwei Wochen verlief aus Bronschhofer Sicht äusserst positiv. Es resultierten zwei Siege gegen die beiden Ligakonkurrenten Wattwil Bunt (3:1) und Frauenfeld (3:2). «Resultatmässig bin ich rundum zufrieden», sagt Maier, der seinen Vertrag im Mai um ein weiteres Jahr verlängert hat. Und doch hat er einige Dinge gesehen, die es noch zu verbessern gilt. Zum Beispiel:

«Wir müssen von der ersten Minute an bereit sein. Wir können es uns nicht leisten, die Startphase wie gegen Frauenfeld zu verschlafen.»

Bronschhofens Ziel für die zwei verbleibenden Meisterschaftspartien ist klar der Ligaerhalt. Bei einem Vorsprung von drei respektive vier Punkten auf die Teams der Abstiegszone sollte dies für die achtplatzierte Mannschaft absolut machbar sein.

Der FC Sirnach nimmt die Wiederaufnahme der Meisterschaft mit einem neuen Cheftrainer in Angriff: Patrick Germani. Der 47-jährige Uzwiler ist seit diesem März Nachfolger von José Rivero, der aus privaten Gründen zurücktrat. Einen Monat zuvor wurde Germani von Sirnach als Assistenztrainer von Rivero verpflichtet, sodass sich Captain Ruben Simoes, der auch Assistenzcoach ist, während der Partien aufs Spiel konzentrieren kann.

Germani, der sein ganzes Fussballer- und Trainerleben bisher beim FC Uzwil verbracht hat, war bis im Frühling des vergangenen Jahres Assistenztrainer der ersten Uzwiler Mannschaft. Seit 2020 suchte er nach einer neuen Herausforderung, die er nun bei Sirnach gefunden hat. Germani und Simoes haben ihre Verträge bereits für die nächste Saison verlängert.

Kandidiert als Vizepräsident beim FC Sirnach: der bisherige Sportchef Giuseppe Pelaia. Bild: PD

Auch neben dem Rasen gab es nach dem Rücktritt des langjährigen Präsidenten Peter Sommer Veränderungen: Sportchef Giuseppe Pelaia ist in einer Übergangsphase und bis zur GV im Herbst Co-Präsident, zusammen mit Roland Stahl und Lucius Notter. Auf die nächste Saison wird Pelaia sein Sportchefamt abgeben, da er als Vizepräsident kandidieren wird. Alessandro Barba, der Pelaia bereits jetzt unterstützt, wird dann sein Nachfolger als Sportchef.

Das Ziel der siebtplatzierten Sirnacher für die zwei verbleibenden Partien ist das gleiche wie bei Bronschhofen – der Ligaerhalt. Pelaia rechnet damit, dass dafür noch mindestens drei Punkte nötig sind.

Auch für die zweite Mannschaft des FC Uzwil (Rang 5) geht es primär darum, die Liga zu halten. Mit einem Polster von fünf Punkten auf die Abstiegszone sollte dies jedoch reine Formsache sein. Zumal die Uzwiler für gewöhnlich eher nach oben als nach unten blicken. Auch die Testspiele geben keinen Anlass zur Sorge: Gegen Uzwils erste Mannschaft sowie gegen das 3.-Liga-Team Tägerwilen resultierte jeweils ein 2:2, Ligakonkurrent Wängi wurde mit 4:1 besiegt.

Klar ist aber: Am Samstag auswärts gegen Abtwil-Engelburg wird Uzwil II auf einen starken Gegner treffen, spielen die zweitplatzierten St.Galler doch noch mit Leader Frauenfeld und der zweiten Mannschaft des FC Rapperswil-Jona um den Aufstieg in die 2. Liga interregional.

Eine Liga höher, in der 2. Liga interregional, steht aus lokaler Sicht insbesondere das Derby zwischen Uzwil und der U20 des FC Wil im Fokus. Für die Uzwiler ist das Heimspiel vom Samstagabend weit mehr als ein gewöhnliches Derby. Für sie geht es darum, die Leaderposition gegenüber den beiden Verfolgern Kreuzlingen und Amriswil zu verteidigen, die mit je zwei Punkten zurückliegen.

Mit einem vorzeitigen Aufstieg bei einem Uzwiler Sieg rechnen die wenigsten Beobachter. Grund: Für dieses Szenario dürften beide Verfolger nicht über ein Unentschieden hinauskommen.

Yanis Uetz (in Weiss) und seine Uzwiler Teamkollegen streben im Derby gegen Wil U20 einen Heimsieg an. Bild: Tim Frei (Widnau, 13. Juni 2021)

Der FC Bazenheid könnte derweil mit einem Heimsieg gegen Calcio Kreuzlingen den Ligaerhalt sichern. Aber nur dann, wenn Bassersdorf und Rüti ihre Partien nicht gewinnen.

Auch ein heisser Aufstiegskandidat ist das 3.-Liga-Team des FC Henau, das dank dem 3:2-Auswärtssieg gegen Kreuzlingen II im Nachtragsspiel vom vergangenen Samstag die Leaderposition in der Gruppe 3 übernommen hat. Der Vorsprung auf Verfolger Bischofszell beträgt aber nur einen Punkt. Umso wichtiger aus Henauer Sicht, dass am Samstag gegen den Tabellenletzten Fortuna SG der nächste Sieg eingefahren wird. Zuzwil, das sein Nachtragsspiel auswärts gegen Wittenbach am Dienstag gleich mit 0:3 verlor, ist am Samstag gegen Kreuzlingen II auf Wiedergutmachung aus.

Besser machte es Flawil aus der Gruppe 4 der 3. Liga am Dienstag in seinem Nachtragsspiel gegen Netstal mit einem 2:0-Heimsieg. Damit schlossen die nun drittklassierten Flawiler rechtzeitig vor der Direktbegegnung vom Samstagabend zum zweitplatzierten Tobel-Affeltrangen auf. Vor einem Schicksalsspiel steht der Zweitletzte Münchwilen, der am Samstag auswärts auf den Letzten Netstal trifft. Um den Ligaerhalt doch noch zu schaffen, scheint ein Sieg fast schon Pflicht zu sein.