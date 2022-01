Fussball Ostschweizer Duell geht an St.Gallen: Der FCSG gewinnt gegen den FC Wil mit 1:0 Vor dem Spiel stellte sich die Frage, welcher der beiden Ostschweizer Profiklubs in dieser Vorbereitung ungeschlagen bleiben sollte. Die Antwort ist der FC St.Gallen. Fabian Schubert erzielte in der 85. Minute das einzige Tor der Partie. Lukas Tannò 19.01.2022, 16.54 Uhr

Ausblick

Das soll's von mir gewesen sein aus dem Stadion Bergholz im Wiler Südquartier. Die beiden Mannschaften haben aber noch je ein Testspiel vor sich. Der FC Wil spielt am Samstag um 14 Uhr auswärts gegen den FC Zürich und St.Gallen testet am Sonntag um 14.30 Uhr ebenfalls auswärts gegen Schaffhausen. Wir berichten von beiden Spielen live. Ich wünsche eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal.

Schlussfazit

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ging der zweite Durchgang deutlich an die Gäste aus St.Gallen. Torhüter de Mol war nach dem Seitenwechsel der beste Wiler auf dem Platz. Er hielt mehrere Male sein Team im Spiel und konnte in der 75. Minute sogar einen Elfmeter halten. Zehn Minuten später musste aber auch er sich geschlagen geben. Fabian Schubert sorgte mit dem einzigen Treffer an diesem Mittwochnachmittag für den knappen 1:0-Sieg aus Sicht der St.Galler. Dieser ist sicher nicht unverdient, denn in der zweiten Halbzeit geriet der FC Wil zu oft unter Druck und es war nur eine Frage der Zeit bis St.Gallen das Skore eröffnete.

Schlusspfiff

Das Spiel ist aus. Der FC St.Gallen gewinnt das Testspiel gegen Wil mit 0:1.

88. Minute

Die St.Galler Führung ist nicht unverdient. In der zweiten Hälfte haben sie mehr fürs Spiel gemacht und hätten spätestens nach dem Elfmeter 1:0 in Führung gehen sollen. Kann der FC Wil hier in den letzten Minuten noch antworten?

85. Minute

TOOOOOOR für den FCSG. Schubert sorgt fünf Minuten vor Schluss für die St.Galler Führung. Schubert kommt nach einem schönen Pass von Staubli zu einfach an den Ball. Er nimmt ihn auf den linken Fuss und knallt die Kugel diskussionlos unter die Latte. Keine Chance für de Mol im Wiler Tor.

81. Minute

Und genau dieser Coric kommt aus guter Position zum Abschluss. Der Ball kullert knapp am linken Pfosten des St.Galler Tor vorbei.

78. Minute

Mehrfachwechsel bei Wil. Anstelle von Izmirlioglu spielt neu Tonbul. Lukembila verläss das Spiel für Josiah Daniel und Abazi stürmt neu anstelle von Touré. Alen Coric aus der eigenen U20 ersetzt Bahloul im Mittelfeld.

77. Minute

St.Gallen müsste hier längst führen. Die Chancen aus dem Spiel nutzen sie nicht und auch die Wiler Geschenke bleiben bisher ungenutzt. Natürlich muss aber auch gesagt werden, dass de Mol in dieser Halbzeit eine sehr starke Leistung zeigt und diese mit dem gehaltenen Penalty gekrönt hat.

75. Minute

De Mol hält. Was für eine Parade. Der halbhohe Schuss von Guillemenot lenkt de Mol rechts weg. Der Nachschuss von Schubert ist dann kein Problem mehr.

74. Minute

Elfmeter für St.Gallen. Talabidi foult Schubert im Strafraum und Guillemenot tritt zum Penaltypunkt.

68. Minute

Nächster Torschuss für den FCSG. Staubli fasst sich von rund 20 Meter ein Herz und prüft de Mol. Dieser besteht den Test aber relativ problemlos.

65. Minute

Doppelwechsel beim FC Wil. Für die zwei Routiniers Silvio und Muntwiler spielen neu Noah Jones und Argtim Ismaili. Malik Talabidi trägt neu die Captainbinde.

62. Minute

Und die nächste Grosschance für St.Gallen. Guillemenot wird rechts perfekt lanciert und zieht auf das Wiler Tor. Sein Abschluss ist aber zu ungenau und de Mol kann mit dem rechten Fuss den Ball nach vorne ablenken.

59. Minute

Lattenknaller für St.Gallen. Jacovic nimmt den Ball aus Sechzehn Meter Volley und de Mol schaut den Ball ans Gestänge. Würde es nach Chancen gehen, müsste der FCSG hier langsam 1:0 führen.

55. Minute

St.Gallen ist besser in diese zweite Hälfte gestartet. De Mol musste schon einige Male eingreifen und die Gäste drücken weiter aufs Gaspedal. Guillemenot geht im Strafraum zu Boden. Schiedsrichter Odiet lässt aber weiterlaufen. Es gibt einige Proteste auf Seite der St.Galler.

52. Minute

Und hier noch die Aufstellung der St.Galler in der zweiten Hälfte. Im Tor steht neu Abaz. Die Verteidigung bilden von rechts nach links Cabral, Nuhu, Stillhart und Stöber. Im Mittelfeld agieren Staubli, Jacovic, Lungoyi und Besio (von rechts nach links). Das Sturmduo besteht neu aus Schubert und Guillemenot.

48. Minute

Erste Glanzparade von de Mol. Nach einem Eckball köpft Schubert den Ball in den rechten oberen Winkel. Der Wiler Torhüter krallt sich die Pille aber kurz vor der Linie.

46. Minute

Beim FC Wil gibt es einen Wechsel. Im Tor steht anstelle von Keller neu Nils de Mol. Beim FCSG stehen elf neue Spieler auf dem Platz. Ich werde die Aufstellung sobald wie möglich durchgeben.

46. Minute

Die zweite Halbzeit läuft.

Pausenfazit

Das 0:0 ist ein gerechtes Resultat zur Pause. Beide Mannschaften haben sicherlich nicht ihre beste Leistung gezeigt. In der Offensive ist der FC St.Gallen wie auch der FC Wil zu verspielt und zu unpräzise. Ich habe das Gefühl, dass hier Eigenfehler in den Verteidigungen für die ersten Tore sorgen werden, denn im ersten Durchgang haben beide Teams zu wenig abgezockt gewirkt. Hoffen wir auf eine spannende zweite Hälfte.

Pausenpfiff

Odiet pfeifft zum Pausentee. Zwischen dem FCSG und dem FC Wil steht es nach 45 Minuten 0:0.

42. Minute

Irgendwie fehlt bisher beiden Teams die Präzision. Youan umspielt mit einem Doppelpass die Wiler Hintermannschaft und kommt relativ frei an der Strafraumgrenze zum Abschluss. Sein Schuss geht aber deutlich am Tor vorbei. Es fühlt sich an, als ob St.Gallen und Wil hier mit einem 0:0 in die Pause gehen werden.

39. Minute

Überzahlsituation für das Team aus der Super League. Jankewitz sprintet über den halben Platz und sieht Duah auf der linken Seite. Wil-Verteidiger Talabidi bringt aber gerade noch den Fuss vor den Torschuss. Keine Gefahr für Torhüter Keller.

37. Minute

Wieder einmal ein Abschluss der St.Galler. Nach dem sich Youan den Ball an der Eckfahne erkämpft hat, spielt er ihn weiter zu Sutter. Dieser sieht Duah im Rücken der Abwehr. Duahs Schuss geht aber einen Meter am rechten Pfosten vorbei.

34. Minute

Die letzten zwei bis drei Minuten war der FC Wil wieder etwas aktiver als das Team von Peter Zeidler. Der letzte Pass kommt bei den Äbtestädtern aber noch nicht an.

30. Minute

Nach einer halben Stunde kann gesagt werden, dass keine Mannschaft hier deutliche Vorteile hat. Beide Teams sind bemüht und ab und an wird es nach einem Steilpass gefährlich, aber beide Torhüter haben bisher einen eher ruhigen Arbeitstag.

25. Minute

Sauter verlässt den Platz. Irgendwie zwickt es ihm im Oberschenkel. Er zeigte schon auf dem Feld an, dass er ausgewechselt werden muss. Für ihn ist Malik Talabidi neu in der Partie.

21. Minute

Görtler wird ermahnt von Schiedsrichter Odiet ermahnt nach dem er Lukembila unsanft von den Beinen geholt hat. Bisher ist es aber eine sehr faire Partie zwischen den beiden Ostschweizer Klubs.

17. Minute

Nach einem Foul kurz vor dem eigenen Strafraum der St.Galler bringt Reichmuth den Freistoss in den Strafraum. Der Ball kann nur bis Bahloul geklärt werden. Dieser nimmt ihn direkt ab und schiesst in etwa 2 Meter über die Querlatte.

14. Minute

Ein Fehlpass von Frei im Mittelfeld sorgt für etwas Platz im St.Galler Angriff. Sutter auf der rechten Seite kann den Ball aber nicht richtig in den Strafraum bringen und die Situation beruhigt sich wieder.

12. Minute

Die St.Galler sind langsam aber sicher in der Partie angekommen. Das Spiel hat sich in den letzten zwei Minuten fast nur vor dem Wiler Sechzehner abgespielt. Die Grosschancen lassen aber auf sich warten.

8. Minute

Und nun auch der erste Abschluss für die Gäste. Julian von Moos erkämpft sich vor dem Strafraum den Ball und schliesst sofort mit links ab. Er bringt aber keine Power hinter den Ball und somit kann Keller im Wiler Tor den Abschluss parieren.

6. Minute

Der FC Wil hat in den Anfangsminuten etwas mehr vom Spiel. Bisher konnte St.Gallen aber alle Angriffsversuche souverän verteidigen.

2. Minute

Und bereit der erste Abschluss der Wiler. Dickenmann braust von hinten heran und schiesst Verteidiger Schmidt, welcher sich in die Schussbahn wirft, an den Rücken. Keine Gefahr für St.Gallens Hintermannschaft.

1. Minute

Das Spiel läuft.

15:01 Uhr

Die Mannschaften stehen bereit. Kwadwo Duah steht für die St.Galler zum Anstoss bereit. In wenigen Augenblicken wird der Unparteiische das Spiel freigeben.

14:57 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Maxime Odiet aus Porrentruy.

14:55 Uhr

Wils Trainer Brunello Iacopetta schickt in einem 4-3-3-System zu Beginn folgende Spieler aufs Feld. Zwischen den Pfosten steht Marvin Keller. Die Abwehr bilden von rechts nach links Dickenmann, Izmirlioglu, Sauter und Frei. Im Mittelfeld spielen von rechts her gesehen Captain Muntwiler, Reichmuth und Bahloul. Für die Tore sollen heute Winter-Neuzugang Yannick Touré, Silvio und Lukembila (von rechts nach links) sorgen.

14:52 Uhr

Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. St.Gallens-Trainer Peter Zeidler hat sich in einem 4-4-2-System für folgende Startformation entschieden. Im Tor steht Watkowiak. Die Abwehr bilden von rechts her gesehen Sutter, Stergiou, Maglica und Schmidt. Vor ihnen agieren Neuzugang und Ex-Wiler von Moos, Görtler, Jankewitz, Babic (von rechts nach links). Im Sturm stehen Youan und Duah, welcher ebenfalls Wiler Vergangenheit hat.

14:49 Uhr

Beide Teams haben bisher zwei Testspiele ausgetragen und sind noch unbesiegt. Die beiden St.Galler Auftritte waren spektakulär. Auf das 5:5 im Gründenmoos gegen Winterthur liessen sie am vergangenen Samstag über der Grenze einen 4:1-Erfolg bei Altach (Österreichische Bundesliga) folgen. Der FC Wil kam gegen die Grasshoppers nach einer 2:0-Pausenführung zu einem 2:2 und siegte am vergangenen Samstag gegen Dornbirn aus der zweithöchsten Liga Österreichs mit 4:0. Beide Partien fanden ebenfalls im Bergholz statt. Es ist heute also die Frage zu klären: Wer kassiert die erste Niederlage des Jahres?

14:45 Uhr

Noch elf Tage, bis es für den FC St.Gallen und den FC Wil im neuen Jahr erstmals ernst gilt. Im jeweils zweitletzten Vorbereitungsspiel begegnen sich die beiden Teams im Direktvergleich. Herzlich willkommen aus dem Sportpark Bergholz in Wil, wo die Partie heute stattfindet - wegen Corona ohne Zuschauer. Lukas Tannò greift in die Tasten und übermittelt alles Wissenswerte. Um 15 Uhr geht es los.