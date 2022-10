FUSSBALL Obwohl er krankheitsbedingt fehlte: Der FC-Wil-Trainer meldete die Wechsel per Telefon Die Wiler mussten am Sonntag beim 0:0 in Vaduz ohne ihren Cheftrainer Brunello Iacopetta auskommen. Dieser blieb mit Fieber zu Hause. Das hinderte ihn aber nicht daran, während der Partie trotzdem Einfluss zu nehmen. Simon Dudle 24.10.2022, 15.00 Uhr

Brunello Iacopetta konnte sein Team am Sonntag krankheitsbedingt nicht im Stadion coachen. Bild: Ralph Ribi

Der FC Wil hatte in den vergangenen Wochen weder verletzte noch gesperrte Akteure. Doch am Sonntag beim Auswärtsspiel in Vaduz fehlte eine wichtige Person: Cheftrainer Brunello Iacopetta. Und das ausgerechnet an jenem Ort, an dem er rund elf Monate zuvor mit einem 2:1-Sieg seinen Einstand als Profitrainer gegeben hatte. Iacopetta sei krank, habe aber kein Corona, liess FC-Wil-Medienchef David Hugi am Sonntagnachmittag auf Anfrage dieser Zeitung verlauten.

Am Sonntagmorgen musste sich Iacopetta abmelden, womit Assistenztrainer Gianluca Frontino zu seinem temporären Einstand als Cheftrainer kam. Frontino sagte nach dem Spiel: «Das kam völlig überraschend. Noch am Samstag hatte nichts darauf hingedeutet. Bis Brunello sich abmeldet, braucht es einiges.»

Wenn der Trainer anruft

Gianluca Frontino, Assistenztrainer FC Wil. Bild: Severin Bigler

Die wichtigsten Entscheide hinsichtlich des Spieles in Vaduz waren bereits im Vorfeld besprochen und gefällt worden. Zum Beispiel, wer der Stammformation angehört. So berichtete Frontino nach dem torlosen Unentschieden in Vaduz, dass er die Arbeit im Sinne von Iacopetta fortgeführt habe. Viel umgestellt wurde nicht und die taktische Ausrichtung blieb mit dem gewohnten 4-3-3-System unverändert. Es war an Frontino, die Teamsitzung vor der Partie zu leiten.

Während des Spiels war der Part Frontinos ein eher unaufgeregter – in einem allerdings auch weitgehend unaufgeregten Spiel. Manchmal sitzend, manchmal stehend, verfolgte er das Geschehen im Rheinparkstadion, ohne den Hampelmann zu machen.

Inputs während der Partie gab es auch von Brunello Iacopetta, der die Partie zu Hause am Bildschirm anschaute und sich mehrfach per Telefon bei Goalietrainer Philipp Bowald meldete. Dieser sass auf der Ersatzbank und gab die Informationen weiter. So etwa beim Thema Ein- und Auswechslungen. Frontino sagte:

«Zu Hause sieht man eine Partie anders als im Stadion. Man hat mehr Ruhe.»

Und wie stuft Frontino das torlose Unentschieden in Vaduz ein? «Zum Ende einer Woche mit drei Partien innerhalb von acht Tagen war ein Kraftakt nötig. Von dem her ist es ein gewonnener Punkt und es sind nicht zwei verlorene.»

Wil als dritte Trainer-Station

Neu war die Erfahrung, an der Seitenlinie zu stehen, für Frontino freilich nicht. Bevor er diesen Sommer beim FC Wil als Assistenztrainer begonnen hat, war er Haupttrainer bei der SV Schaffhausen in der 2. Liga interregional. Zuvor hatte er den FC Diessenhofen trainiert.

Nachdem der heute 32-jährige Frontino bis 2019 als Profifussballer aktiv gewesen war und dabei zu 39 Einsätzen in der Super League und zu 140 Challenge-League-Partien gekommen war, hat er nun den Weg zum Trainer eingeschlagen. Aktuell ist er daran, das A-Diplom zu erlangen. Als Nächstes stünde die Uefa-Pro-Lizenz an. Erst dann dürfte Frontino ein Team des Schweizer Profifussballs, wie es der FC Wil eines ist, dauerhaft trainieren.

Playoffs in der Super League: FC Wil hat sich noch nicht entschieden Im Schweizer Profifussball läuft seit vergangener Woche eine engagiert geführte Diskussion, ob per kommender Saison die Playoffs in der Super League eingeführt werden sollen. Die Fankurven und auch mehrere Super-League-Vereine bekämpfen dieses Vorhaben, welches von einer Mehrheit der Klubs der Swiss Football League (SFL) beschlossen worden ist. Der FC Wil hat sich noch nicht entschieden, wie er stimmen wird. Mediensprecher David Hugi sagt: «Die Playoff-Thematik ist primär ein Ding der Super-League-Klubs. Wir werden Gespräche mit den Super-League-Vereinen suchen, um deren Beweggründe zu verstehen. Dann werden wir intern entscheiden, wie wir stimmen.» Die Entscheidung, ob die Playoffs gestrichen werden, fällt an der nächsten SFL-Versammlung am 11. November. In der Challenge League steht die Einführung von Playoffs nicht zur Debatte. Auch der Modus wird - zumindest vorerst - nicht verändert. (sdu)