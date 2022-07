Fussball «Hauptsache, ich komme zum Spielen»: Warum Silvan Wallner vom Meister in die Challenge League wechselte Statt mit dem FC Zürich die Titelverteidigung in Angriff zu nehmen, spielt Silvan Wallner in der laufenden Saison beim FC Wil. Im ersten Einsatz wurde er auf gleich zwei Positionen eingesetzt. Ruedi Burkart / Simon Dudle Jetzt kommentieren 29.07.2022, 12.00 Uhr

Bei der Premiere als Wil-Spieler stand Silvan Wallner während der vollen Spieldauer auf dem Feld. Bild: Pascal Muller, Freshfocus

Immer wieder wechseln Spieler vom FC Zürich auf Leihbasis zum FC Wil. Neuestes Beispiel ist Defensivspieler Silvan Wallner, der in der Super League bisher zu 25 Einsätzen gekommen ist. Er will in der Ostschweiz seine Karriere neu lancieren. Ganz unter dem Motto: Einen Schritt zurück, um dann zwei vorwärts zu machen.

Schon im zweiten Spiel nach seiner Ankunft stand Wallner am vergangenen Samstag bei der 1:2-Niederlage auswärts gegen Stade Lausanne-Ouchy in der Startformation. Zuerst lange als Aussenverteidiger, in der Schlussphase schliesslich in der Innenverteidigung. Aufgefallen ist dabei auch, wie weit Wallner einwerfen kann. Nämlich bis in die Mitte des Strafraums.

Vom Schweizer Meister FC Zürich zum Challenge-League-Klub Wil. Wie präsentiert sich Ihre Gefühlslage?

Silvan Wallner: Danke der Nachfrage. Es geht mir gut, ich bin von der Mannschaft sehr nett aufgenommen worden.

Jetzt im Dress des FC Wil: Silvan Wallner. Claudio Thoma

Kein Frust, dass Sie jetzt nicht mehr für den FC Zürich in der Super League spielen?

Ich sehe die Dinge positiv. Ich nehme die Situation so an, wie sie ist, und betrachte sie als Chance, mich zu zeigen. In Wil werde ich alles daransetzen, um zu Einsatzminuten zu gelangen.

Während wir dieses Interview führen, sind Sie am Autofahren …

… ich benutze eine Freisprechanlage (schmunzelt).

Werden Sie zwischen der Ostschweiz und Uitikon, wo Sie weiterhin wohnen, pendeln? Oder suchen Sie in Wil nach einer Wohnung?

Ich werde zu Trainings und Spielen anreisen. Eine eigene Wohnung zu nehmen, ist durchaus denkbar. Aktuell ist aber nichts in dieser Richtung geplant.

In Zürich massen Sie sich in den täglichen Trainings mit Spitzenspielern, teilweise auch mit Nationalmannschaftsakteuren. Wie schätzen Sie das Niveau in Wil ein, gemessen an jenem beim FC Zürich?

Es ist zwar kein Super-League-Standard. Aber auch die Challenge League hat ein ansprechendes Niveau. Zudem haben wir bei Wil sehr gute Trainer, die es sich gewohnt sind, junge Spieler zu fördern. Und wir verfügen über eine starke, motivierte Truppe, die in den Trainings immer Gas gibt.

Für Sie passt es?

Ja, absolut. Und Wil als lokal verankerter Verein will ja auch erfolgreich sein.

Das heisst?

Eine Rangierung im vorderen Teil der Tabelle ist das Ziel.

Jetzt stapeln Sie aber tief. Schliesslich ist Aufsteigen schon lange nicht mehr so einfach wie in der laufenden Saison. Die Teams auf den Rängen 1 und 2 gehen direkt rauf, der Dritte spielt eine Barrage gegen den Letzten der Super League.

Wie schon gesagt: Wir haben eine starke Truppe. Und wie man weiss, ist im Fussball immer alles möglich.

Solche Bilder sind passé: Silvan Wallner segelt im FC-Zürich-Dress. Bild: Walter Bieri, Keystone

Beim FC Zürich haben Sie die Rückennummer 5 getragen, in Wil spielen Sie mit der 4. Ist die Nummer für Sie wichtig? Oder ist das nur eine aufgedruckte Ziffer?

Ob 4 oder 5 ist zweitrangig. Hauptsache ist, dass ich zum Spielen komme.

Letzten Samstag in Lausanne gegen Ouchy waren sie zuerst Aussen-, dann Innenverteidiger. Wo sehen Sie ihre Position?

Ich wurde auch deswegen geholt, weil die Verantwortlichen des FC Wil in erster Linie einen gross gewachsenen, kopfballstarken und schnellen Defensivspieler suchten. Ich sehe meinen Platz im Team sowohl in der Innen- als auch in der Aussenverteidigung.

Was muss besser werden als bei der Niederlage in Lausanne, um am Sonntag gegen Vaduz zu punkten?

Die Situationen, welche nicht gut waren, wurden analysiert. Nun geht es darum, dies umzusetzen und wieder Vollgas zu geben.

