Urgestein Berto Besio freut sich über den Aufstieg des FC Uzwil

Fussball «König Fussball» steht bei Berto Besio im Mittelpunkt – das Urgestein des FC Uzwil freut sich über den Aufstieg seines Vereins in die 1. Liga Ohne Fussball geht bei der Familie Besio gar nichts. Grossvater Berto schaffte in den Siebzigerjahren mit seinem FC Uzwil den Aufstieg in die 1. Liga. Sohn Claudio spielte einst für kurze Zeit beim FC St.Gallen und nun ist Enkel Alessio auf bestem Weg, den Sprung in die Super League zu schaffen. Sein Début in der höchsten Spielklasse hat er mit den Espen bereits hinter sich. Philipp Stutz 05.07.2021, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach einer erfolgreichen Saison feiern die Spieler und der Betreuerstab des FC Uzwil den Aufstieg in die 1. Liga. Bild: Beat Lanzendorfer

Der FC Uzwil ist zum vierten Mal in seiner Geschichte in die 1. Liga aufgestiegen. «Das bereitet mir grosse Freude», sagt Berto Besio, der Anfang der Siebzigerjahre selbst beim damals neuen Erstligisten mitgespielt hat.

Der nun vollzogene Aufstieg unter Trainer Armando Müller sei Schlüsselspielern zu verdanken. Doch ausschlaggebend für den Erfolg sei der gute Teamgeist gewesen. Alle drei wichtigen Spiele konnten in der zweiten Hälfte zu Gunsten der Uzwiler gedreht worden. «Das zeugt von Moral», ist Besio überzeugt.

Er verfasst noch heute Matchberichte

«Nach der Coronakrise hatte die Mannschaft ein Ziel vor Augen – sie wollte die entscheidenden Spiele unbedingt gewinnen», fährt Besio fort. Beim FC Uzwil gilt er als Urgestein. Er war nicht nur Spieler, sondern später auch Sportchef und Platzspeaker.

Berto Besio gilt beim FC Uzwil als Institution. Bild: Philipp Stutz

Noch heute verfasst der ehemalige Posthalter Matchberichte und präsidiert die Supportervereinigung. Uzwils Spieler liessen ihn bei der Aufstiegsfeier hochleben – er wurde von der aktuellen Mannschaft gefeiert. Ein Zeichen der Wertschätzung.

Von Kindesbeinen an mit dem Fussball verbunden

Der in Kirchberg aufgewachsene Berto Besio war von Kindesbeinen an mit Fussball verbunden. Befand sich doch der Sportplatz ganz in der Nähe seines Elternhauses. Der längst in Uzwil Wohnhafte hat italienische Wurzeln.

Und diese drangen zuweilen auf dem Spielfeld durch. Temperamentvoll, ja enthusiastisch wirkt er bei seiner grossen Leidenschaft, dem Spiel mit dem runden Leder. Über Kirchberg und Wil gelangte Besio nach Uzwil. Und spielte dazwischen kurze Zeit bei den Zürcher Blue Stars.

In den Siebzigerjahren absolvierte der FC Uzwil unter Trainer Ernst Wild seine erste Saison in der obersten Amateurliga. Mittelfeldstratege Besio, filigraner Techniker, verteilte die Bälle. Am Flügel rannte sich Gust Furrer die Lunge aus dem Leib, in der Mitte stürmte Torjäger Bruno «Gerdi» Dudli. Und im Tor stand Markus Schüepp, der später zum FC St.Gallen wechselte.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm

Der Fussball spielt auch bei seinen Nachkommen eine wichtige Rolle. So gehörte Sohn Claudio Besio mehrere Jahre dem Kader des FC St.Gallen und des FC Wil an. Nun rückt bereits der 17-jährige Enkel Alessio in den Fokus.

Alessio Besio (rechts) im Zweikampf mit Moussa Diallo. Der St.Galler gab am 21. Mai 2021 sein Début in der Super League gegen Servette Genf. Bild: Urs Lindt/ freshfocus

Im letzten Spiel des FC St.Gallen der Saison 2020/2021 hat er in Genf gegen Servette sein erstes Tor in der Super League erzielt. Was schliesslich zu einem 2:1-Sieg reichte. Nach den Gossauer Junioren stiess der junge Spieler schon im Alter von acht Jahren zum FC St.Gallen, wo der Kantischüler einen Zweijahresvertrag unterzeichnet hat.

«Alles ist professioneller geworden»

«Im Vergleich zu meiner Aktivzeit ist heute im Fussball alles professioneller geworden», zieht Berto Besio einen Vergleich. Talentierte Junioren würden bereits früh selektiert und in die Nachwuchsabteilungen grösserer Vereine integriert.

Die meisten Spieler der Erstligaklubs hätten heute ihre Ausbildung in einer Fussballakademie absolviert, beispielsweise dem Future Champs Ostschweiz. Dadurch werde das Niveau erhöht und Spieler würden für höhere Aufgaben vorbereitet.

Den exorbitanten Salären und Ablösesummen, die heute im Profifussball bezahlt werden, kann Besio allerdings wenig abgewinnen. Er verfolgt lieber Spiele in der Region als jene der Champions League. Gefreut hat er sich über den Sieg der Schweiz gegen das favorisierte Frankreich an der Europameisterschaft. «Das werte ich als Jahrhundertereignis», betont Besio. Durchaus vergleichbar mit dem Erfolg gegen Grossdeutschland im Jahr 1938.

Er bleibt den Uzwilern treu

Berto Besio wird auch in Zukunft auf der Henauer Rüti anzutreffen sein. Er lobt die dortige Infrastruktur mit Hauptspielplatz, Kunstrasen- und Trainingsfeldern sowie grosszügiger Garderobenanlage. Und erwähnt die Juniorenabteilung und die sich im Aufwind befindenden Frauenfussballerinnen.

Besio überlegt sich seine Antworten im Gespräch genau. Ist aber trotzdem eloquent. In gemütlicher Runde vermag er seine Besonnenheit abzustreifen und erweist sich als interessanter Debattierer. Tennisspielen und Velofahren zählen zu seinen Freizeitbeschäftigungen. Seit über 50 Jahren ist der Achtzigjährige mit seiner Frau Vreni verheiratet. Im Mittelpunkt steht denn auch seine Familie. Und natürlich «König Fussball».