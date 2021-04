FUSSBALL Frust bei den Hobby-Kickern: «An der Kasse hat man mehr Kontakt» Bei den Lockerungen des Bundesrates blickten am Mittwoch die Amateurfussballer in die Röhre. Die Wiederaufnahme der Meisterschaft kann weiterhin nicht erfolgen. Besonders bitter könnte es für den FC Uzwil werden. Simon Dudle 15.04.2021, 20.59 Uhr

Training statt Wettkampf: Das heisst es nicht nur beim FC Uzwil auch in den nächsten Wochen. Archivbild: Tim Frei

Trainieren, trainieren und nochmals trainieren. Das heisst es bei den Amateurfussballern seit geraumer Zeit – und noch bis auf weiteres. Dabei hatten sie am Mittwoch gehofft, von der Landesregierung grünes Licht für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs zu bekommen. Doch dem war nicht so. Zwar sind ab kommendem Montag deutlich mehr sportliche Aktivitäten möglich, im Freien aber maximal für 15 Personen oder als professionelle sowie semiprofessionelle Mannschaft.

Spielen dürfen bei den Herren die Super League, die Challenge League und die Promotion League. Bei den Frauen darf in der Super League, der NLB und der 1. Liga bei einem Spiel dem Ball nachgejagt werden. Das löst bei den vielen Amateurfussballern Frust aus. So auch beim FC Uzwil, der aktuell das beste Nicht-Profi-Team der Region Wil stellt. Deren Trainer und Sportchef Armando Müller sagt:

«Wir sind enttäuscht und hatten damit gerechnet, dass es nun weitergeht. Es ist schwierig, die Spannung hochzuhalten.»

Drei Spiele fehlen bis zum möglichen Aufstieg

Als sich die Spieler am Mittwochabend nach dem Bundesratsentscheid zum Training – wie üblich in zwei Gruppen abgehalten – trafen, war die Stimmung gedrückt. «Beim Anstehen an der Kasse im Laden hat man mehr und länger Kontakt als bei einem Fussballspiel», sagt Müller.

Armando Müller, Trainer und Sportchef FC Uzwil Bild: Stephanie Engeler

Für die Uzwiler könnte es nun doppelt bitter werden. Denn ihnen droht der langersehnte Aufstieg in die 1. Liga abhandenzukommen. Als die Saison im Herbst abgebrochen und die Rangliste eingefroren wurde, lagen die Uzwiler in ihrer Gruppe der 2. Liga interregional souverän an der Spitze. Ohne eine einzige Niederlage zu kassieren, wurde ein Vorsprung von vier Punkten auf die ersten Verfolger erarbeitet. Damit die Saison aber gewertet wird und es Auf- sowie Absteiger geben kann, muss die Hälfte aller Partien ausgetragen sein. Es fehlen noch drei Runden dazu. «Ich rede nicht vom Aufstieg. Unser Ziel ist, zu spielen. Und das möglichst erfolgreich», sagt Armando Müller.

Am nächsten Freitag tagt der Verband

Können die drei Runden bis Anfang Juli noch gespielt werden? Der Schweizerische Fussballverband wird an seiner Sitzung vom 23. April die Ausgangslage analysieren. Schwerpunkt dabei: Wie geht es mit dem Spielbetrieb derjenigen Kategorien weiter, die aktuell nicht spielen?

Armando Müller sagt:

«Wir haben die Hoffnung und die Überzeugung, dass es weitergeht.»