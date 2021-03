FUSSBALL FC-Wil-Goalie Philipp Köhn: Zuerst der positive Corona-Test, jetzt die EM als Höhepunkt Am Donnerstag startet die Schweizer U21-Fussball-Nationalmannschaft in die EM-Endrunde in Slowenien. Heute Montag rückt auch Wils Torhüter Philipp Köhn ein. Er hofft auf Einsätze und die Qualifikation für die Finalrunde. Noch im Januar hatte ihn ein positiver Coronatest in die Quarantäne gezwungen. Simon Dudle 20.03.2021, 23.22 Uhr

Philipp Köhn erhofft sich an de U21-EM in Slowenien Einsatzzeit in den drei Vorrundenspielen. Bild: Tobias Garcia

Er ist ein sicherer Wert beim FC Wil. In diesem Jahr stand er in zehn Spielen zwischen den Pfosten des Wiler Tors und musste nur neun Gegentore hinnehmen. Auch am Samstag traf ihn bei der 0:2-Heimniederlage gegen den vom Abstieg bedrohten SC Kriens keine Schuld.

Mit dem Spiel gegen die Innerschweizer verabschiedete sich die Challenge League in eine knapp zweiwöchige Länderspielpause. Nicht «nur» die Schweizer A-Nationalmannschaft steht im Einsatz, sondern auch das älteste Nachwuchs-Team. In Ungarn und Slowenien steht die Vorrunde der U21-Europameisterschaft auf dem Programm. Zum ersten Mal seit zehn Jahren ist auch die Schweiz wieder mit dabei. Baumeisters des Erfolgs ist Trainer Mauro Lustrinelli, der vor rund 20 Jahren für den FC Wil einst 22 Tore erzielt hatte.

Wenn Köhn spielt, gewinnt die Schweiz

Einer der drei Goalies in Lustrinellis Kader ist Wils aktueller Torhüter, Philipp Köhn. Dieser wird zu Ostern zwar schon 23-jährig, darf aber noch in der U21-Nationalmannschaft eingesetzt werden. Der deutsch-schweizerischen Doppelbürger hatte bis Stufe U18 für Deutschland das Tor gehütet, schloss sich dann aber den Eidgenossen an. Im vergangenen Sommer hat er sich zudem entschieden, von der Nachwuchs-Akademie Salzburgs zur jüngsten Mannschaft in der Challenge League, dem FC Wil, zu wechseln. Ein Schritt, den er bis heute nicht bereut hat. Zwei Spiele dieser Saison hat Köhn angeschlagen verpasst, sonst aber immer über die volle Distanz gespielt. Er ist beim Challenge-League-Siebten die unumstrittene Nummer 1. Köhn sagt:

«Bei Salzburg habe ich erlebt, wie es ist, auf der Bank zu sitzen. Hier in Wil komme ich zum Spielen. Das bringt mich weiter.»

Der gebürtige Deutsche, der ihm Ruhrgebiet aufgewachsen und Tochter einer Schweizerin ist, rechnet sich durchaus Chancen aus, an der Europameisterschaft zu Einsätzen zu kommen. Dies, obwohl während der EM-Qualifikation meistens Kontrahent Anthony Racioppi den Vorzug erhalten hatte. Als dieser verletzt war, packte allerdings auch Köhn seine Chance. Vier Siege stehen bei vier Einsätzen mit der Schweizer U21-Nationalmannschaft zu buche. Eine makellose Bilanz. Köhn sagt:

«Es ist noch nicht geklärt, wer spielt. Beide haben gute Leistungen bei ihren Vereinen gezeigt. Ich möchte in den Trainings auf mich aufmerksam machen.»

Keine Symptome trotz positivem Coronatest

Noch im Januar musste Philipp Köhn einen unerwarteten Rückschlag verkraften. Bei einem Routine-Covid-19-Test war sein Ergebnis positiv. «Das kam völlig überraschend», sagt Köhn rückblickend. Zwar habe er keine Symptome verspürt und später auch keine Nachwirkungen, trotzdem musste er zehn Tage in Quarantäne.

Auch bei der anstehenden Reise nach Slowenien wird das Thema Corona ein treuer Begleiter sein. Schon am vergangenen Freitag musste er sich testen lassen. Und vor den drei EM-Spielen werden je weitere Tests stattfinden. «Das wird schon ein spezielles Turnier so ganz ohne Zuschauer», sagt Köhn. Und was ist das Ziel? «Wir wollen weiterkommen. Da wir die beste Qualifikation aller Teams gespielt haben, treten wir mit viel Selbstvertrauen an», sagt der Wiler Goalie. Was er damit meint: Neun von zehn Qualifikationspartien wurden gewonnen. Erst, als die EM-Endrunde bereits in trockenen Tüchern war, gab es zum Abschluss noch eine Niederlage gegen Frankreich. Am Donnerstag um 18 Uhr geht es nun gegen England, am Sonntag um 18 Uhr gegen Kroatien. Am Mittwoch der kommenden Woche steht um 18 Uhr der Vergleich mit Portugal an. Mindestens Platz zwei ist nötig, um sich für die Finalrunde zu qualifizieren, die Ende Mai und Anfang Juni ansteht. Wie auch immer: Die bevorstehende Endrunde ist das momentane Karriere-Höhepunkt für Köhn.

Wie hier beim Länderspiel gegen Aserbaidschan im November 2020 will Philipp Köhn (hintere Reihe, zweiter von links) auch an der EM für die Schweiz auflaufen.

Bild: Freshfocus

Zukunft noch offen

Und danach? Für die U21-Nationalmannschaft ist Köhn dann zu alt, in der A-Nati die Konkurrenz auf der Torhüter-Position riesig. Kommt da für den Doppelbürger allenfalls ein Wechsel zurück zu den Deutschen in Frage? «Nein. Für mich gibt es momentan nur die Schweiz. Ich spüre das Vertrauen, welches in mich gesetzt wird», sagt Köhn. Zuerst wolle er sich nun auf die U21-EM konzentrieren und dann schauen, wie sich alles entwickle.

Noch nicht klar ist, bei welchem Verein seine Karriere im Sommer weitergeht. Der Leihvertrag auf dem Bergholz läuft noch bis Ende Juni dieses Jahres. Danach gehört er, Stand jetzt, wieder Salzburg. «Es ist momentan gerade die Phase, in der alles aufgegleist wird. Ich halte mir alle Optionen offen», sagt Köhn. Dass er noch ein Jahr in Wil anhängt, schliesst er nicht aus. Ein Wechsel in die Super League oder ins Fanionteam des österreichischen Serienmeisters käme aber keineswegs überraschend.