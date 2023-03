FUSSBALL «FC Aarau hat gegen das Wettspielreglement verstossen»: Was es mit dem Protest des FC Wil auf sich hat Während knapp drei Minuten trugen am Freitagabend im Wiler Bergholz zwei Spieler des FC Aarau je ein Leibchen mit der Nummer 22 und dem Namen Qollaku drauf. Der FC Wil hat noch auf dem Spielfeld Protest eingelegt und diesen später bestätigt. Das sind die Hintergründe. Simon Dudle / Frederic Härri Jetzt kommentieren Aktualisiert 18.03.2023, 13.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ist das erlaubt? Die beiden Aarau-Verteidiger Arijan Qollaku und Imran Bunjaku mit einem identischen Leibchen. Bild: PD

Sportlich war die Sache längst gegessen. Mit 3:0 führte der kriselnde FC Aarau auswärts gegen den Noch-Leader FC Wil. Die Gäste waren die abgeklärtere Mannschaft und fügten mit ihrem ersten Auswärtssieg seit vergangenem September den eigentlich heimstarken Wilern die zweite Heimniederlage in Folge zu.

Just dann ereignete sich, was für viel Gesprächsstoff unter den knapp 2000 Zuschauern sorgte. Aaraus Innenverteidiger Marco Thaler humpelte nach 77 Minuten angeschlagen vom Feld und wurde durch Imran Bunjaku ersetzt. Diesem gehört die Rückennummer 23. Er erschien aber mit der 22, was vom vierten Offiziellen an der Linie per Leuchttafel auch so angezeigt wurde. Die Verwirrung war gross. Denn mit der Nummer 22 stand seit Spielbeginn korrekterweise bereits Aaraus Aussenverteidiger Arijan Qollaku auf dem Feld.

Beide 22er in der Viererkette

So ergab sich die Skurrilität, dass zwei Aarauer Spieler mit der Nummer 22 und dem Namen Qollaku drauf spielten. Sie taten es unmittelbar nebeneinander in der Verteidigung. Zum Teil sprinteten sie nur durch wenige Meter getrennt dem Ball noch.

Nach knapp drei Minuten war der Fauxpas korrigiert und Bunjaku hatte sich sein richtiges Leibchen mit der Nummer 23 und dem eigenen Namen übergezogen. Die Partie wurde zu Ende gespielt und die Aargauer brachten den 3:0-Sieg ohne zu Zittern über die Runden.

Das letzte Wort war damit aber noch nicht gesprochen. Denn noch auf dem Feld legte Wils Captain Silvio, der in dieser Funktion den angeschlagenen Philipp Muntwiler vertrat, bei Schiedsrichter Luca Cibelli Protest ein. Nach der Partie beriet sich die Wiler Vereinsführung und bestätigte noch am Freitagabend den Protest. FC-Wil-Mediensprecher David Hugi sagt: «Wir haben bemerkt, dass der FC Aarau während der Partie gegen das Wettspielreglement verstossen hat. Und wir sind der Meinung, dass ein Reglement da ist, damit es eingehalten wird.»

Protest stützt sich auf Artikel 32

Der Protest der Wiler stützt sich auf Artikel 32, Absatz 1 des Wettspielreglements des Schweizerischen Fussballverbandes. Dort ist zu lesen: «Bei Verbandsspielen müssen die Leibchen aller beteiligten Spieler mit Rückennummern versehen sein, die mit jenen auf der Spielerkarte übereinstimmen müssen.»

Beim FC Aarau gibt man sich derweil entspannt. Angesprochen darauf, ist Trainer Boris Smiljanic der festen Überzeugung, dass die Wiler den Protest erst nach Wiederaufnahme des Spiels – und demnach zu spät – eingereicht haben.

Ob die drei Minuten mit einem falschen Leibchen nun für eine Forfaitniederlage der Aarauer sorgen und den FC Wil trotz schwacher Leistung an der Tabellenspitze der Challenge League halten, muss der Verband beurteilen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen