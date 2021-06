FUSSBALL Die U20 des FC Wil schlägt Weesen Die zweite Mannschaft des FC Wil sichert sich im letzten Saisonspiel der 2. Liga interregional drei Punkte. Drei Tore innert zwölf Minuten sorgten für den 2:1-Endstand in dieser Partie. Gianluca Lombardi 27.06.2021, 13.18 Uhr

Wils Donart Asani (in Weiss) kämpft mit einem Gegenspieler um den Ball. Bild: Tim Frei (Wil, 13. Juni 2021)

Nach zwei Niederlagen gegen Amriswil und Uzwil haben die Wiler wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Der Start in die Partie verlief fussballerisch ansprechend, mit guten und ansehnlichen Kombinationen der jungen Ostschweizer. Eine Führung lag früh in der Luft und kam auch prompt zustande. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld schalteten die Wiler sofort um, Luan Abazi sprintete allein auf das Gästetor los und vollstreckte souverän.