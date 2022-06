FUSSBALL Der Sieg hätte auch höher ausfallen können: Der FC Wil lässt Bundesligist Austria Lustenau im Testspiel keine Chance Dieser Erfolg geht selbst in der Höhe in Ordnung. Gleich mit 4:0 gewinnen die Wiler das Vorbereitungsspiel gegen Austria Lustenau in Bürs. Vier verschiedene Spieler treffen. Es ist Ende Juni der erste Auswärtssieg des FC Wil im Jahr 2022. Simon Dudle, Bürs 25.06.2022, 22.10 Uhr

Hier vergibt Sofian Bahloul eine Wiler Chance. Das Ergebnis fiel trotzdem klar und deutlich zugunsten der Äbtestädter aus. Bild: Simon Dudle

Im zweiten Vorbereitungsspiel hat der FC Wil den ersten Sieg realisiert. Eine Woche nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Zürich kamen die Ostschweizer in Bürs zu einem diskussionslosen 4:0-Erfolg gegen Austria Lustenau, das diesen Sommer in die österreichische Bundesliga aufgestiegen ist. So deutlich das Verdikt ausfiel, so klar waren die Kräfteverhältnisse auf dem Feld. Die Wiler waren in allen Belangen das bessere Team und hätten gut und gerne auch höher gewinnen können. Sie besassen mehr Spielanteile, gewannen die Mehrzahl der Zweikämpfe und liessen kaum Torchancen zu.

Jeweils in der fünften Minute jeder Halbzeit trafen die Wiler. In der ersten Hälfte reüssierte Silvio nach schönem Durchspiel, in der zweiten Josias Lukembila per Kopf. Als eine Minute später Umar Saho auf 3:0 stellte, war der Mist geführt. Nach gut einer Stunde stellte Marcin Dickenmann wuchtig das Endergebnis sicher.

Yoga und Wandern im Trainingslager

Zum ersten Mal eingesetzt wurde der neue Verteidiger Genis Montolio, der vom FC Zürich gekommen war. Im Zuschauerbereich verfolgte mit Nicolas Muci ein anderer Neuzugang die Partie. Er kuriert eine Fussverletzung aus. Mit diesem Spiel ging ein viertägiges Wiler Trainingslager in Bludenz zu Ende. Teil davon waren morgendliche Yogastunden und eine Wanderung, die bis weit nach Mitternacht gedauert hatte.

Detail am Rande: Es ist im Jahr 2022 der allererste Wiler Auswärtssieg. Zuvor hatte das in drei Test- sowie neun Meisterschaftsspielen nicht geklappt mit einem Vollerfolg.

Austria Lustenau – FC Wil 0:4 (0:1)

Uf dr Schesa, Bürs: 113 Zuschauer. – Sr: Schadl.

Tore: 5. Silvio 0:1. 50. Lukembila 0:2. 51. Saho 0:3. 63. Dickenmann 0:4.

Austria Lustenau: Schierl (60. Nesler-Täubl); Hugonet, Maak (66. Küng), Grujcic (58. Berger), Guenouche (84. Gmeiner); Gmeiner (68. Dos Santos Gomes), Dos Santos Gomes (46. Menezes Dos Santos), Türkmen, Grabher (66. Bacic); Schmid, Stefanon (46. Cheukoua).

FC Wil: 1. Halbzeit: Keller; Brahimi, Montolio, Beka (38. Zali), Heule; Zumberi, Muntwiler, Reichmuth; Bahloul, Silvio, Maier. 2. Halbzeit: Ammeter; Dickenmann, Zali, Montolio (78. Elcarpar), Brahimi (78. Heule); Staubli, Ndau, Zumberi (78.Egger); Saho, Silvio (51. Abazi), Lukembila.

Bemerkungen: Wil ohne Malinowski und Muci (beide verletzt), dafür mit Jonathan Egger und Taylan Elcarpar aus dem eigenen Nachwuchs. – 38. Beka angeschlagen ausgewechselt.