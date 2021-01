Der FC Wil verpflichtet zwei weitere Talente

Fussball

Vor dem Testspiel gegen den FC St. Gallen: Der FC Wil leiht den Offensivspieler Henri Koide vom FC Zürich aus

Während bei St. Gallen an der Transferfront wie erwartet Ruhe herrscht, gibt Wil seine nächsten Kadermutationen bekannt. Am Samstag um 15 Uhr treffen die beiden Teams in Wil im Testspiel aufeinander. Dies weckt Erinnerungen an das 4:4-Spektakel vor knapp zwei Monaten.