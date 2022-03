FUSSBALL Bittere Pille: FC Uzwil führt in der Verlängerung mit 4:2 - und verpasst die Cup-Hauptrunde dennoch Obwohl der FC Uzwil im entscheidenden Cup-Qualifikationsspiel gegen den FC Bulle in der Verlängerung mit zwei Treffern Unterschied führt, muss er eine 4:5-Niederlage akzeptieren. Aus der Traum von einem grossen Cup-Fest. Zu einem solchen kann es auf der Rüti im Sommer aber trotzdem kommen. Simon Dudle 26.03.2022, 19.57 Uhr

Aller Kampf brachte nichts: Der Traum von der Cup-Hauptrunde wird für Orcun Cengiz und den FC Uzwil nicht wahr. Archivbild: Michel Canonica

Das wäre eine Geschichte gewesen: Rückkehrer Andrea Lo Re, seit der Winterpause wieder beim FC Uzwil, brachte den 1.-Liga-Aufsteiger mit einem Doppelschlag binnen vierer Minuten gegen Bulle mit 4:2 in Führung. Und das in der Verlängerung. Und das, obwohl Teamkollege Getuart Asani bereits kurz vor der Pause wegen eines unnötigen gestreckten Beines mit Direkt-Rot früh unter die Dusche geschickt wurde. Ausgerechnet Asani, der zuvor zweimal einen Rückstand der Fribourger ausgeglichen hatte.

So war der FC Uzwil also auf bestem Weg, erstmals seit 2018 wieder die Cup-Hauptrunde zu erreichen. Damals durfte er gegen den FC Wil aus der Challenge League spielen und verlor mit 0:3. Während sich der eine oder andere unter den über 400 Zuschauern auf der Rüti bereits Gedanken zu einem möglichen Cup-Gegner im August 2022 machte, schickte sich der FC Bulle an, in der zweiten Hälfte der Verlängerung eine spektakuläre Wende herbeizuführen. Innerhalb von nicht einmal 60 Sekunden gelang auch den Gästen ein Doppelschlag, womit es plötzlich 4:4 stand.

Und es kam, wie es kommen musste. In der 119. Minute machte Arthur Deschenaux mit seinem zweiten Treffer des Abends alles klar. Dass in der Nachspielzeit der Verlängerung mit Kristian Nushi wegen eines taktischen Fouls ein zweiter Uzwiler des Feldes verwiesen wurde, tat schliesslich nichts mehr zur Sache. Nachdem die Uzwiler in der Cup-Qualifikationsrunde zuvor den FC Baden in der Verlängerung mit 3:2 besiegt hatten, mussten sie nun - ebenfalls in der Verlängerung - eine ganz bittere Pille schlucken.

FC Henau kann es noch schaffen

Wer nun glaubt, dass es auf der Rüti im Sommer kein grosses Cup-Fest gibt, der sollte das nicht zu früh tun. Denn mit dem FC Henau, der in der 2. Liga regional spielt und seine Heimspiele ebenfalls auf der Rüti austrägt, hat ein anderer Verein aus der Gemeinde Uzwil noch die Möglichkeit auf die Qualifikation für die nationale Cup-Hauptrunde.

Die Henauer müssen allerdings noch zwei Qualifikationsrunden gegen andere Vertreter der 2. Liga regional überstehen, um im Topf der Grossen dabei zu sein. Die Auslosung hat diese Woche ergeben, dass die vorletzte Hürde der FC Bischofszell sein wird. Die Partie findet am Ostersamstag auswärts statt. Gewinnt Henau diese Partie, kommt es dann zu einem Final um den Einzug in die Hauptrunde. Der Gegner wird der Sieger der Partie zwischen Wattwil Bunt gegen Herisau sein.

Mehr folgt gam Sonntag ...