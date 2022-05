Fussball Berit Klinik ist neuer Medical Partner des FC Wil Ein Team der Berit SportClinic kümmert sich neu um den FC Wil. Die Partnerschaft unterstreiche die Ambitionen, sich in sämtlichen Bereichen professionell aufzustellen, heisst es von Seiten des FC Wil. 25.05.2022, 10.30 Uhr

Von links: Peder Koch (CEO, Delegierter des Verwaltungsrates Berit Klinik AG), Maurice Weber (Verwaltungsratspräsident FC Wil), Dr. Hanspeter Betschart (Chefarzt Berit SportClinic), Benjamin Fust (CEO FC Wil) und Dr. Christoph Knoth (Arzt Orthopädie Rosenberg). Bild: PD

Die Berit SportClinic wird neu der Medical Partner des FC Wil, wie es in einer Mitteilung heisst. Für mindestens die nächsten drei Jahre wird die Berit SportClinic den FC Wil mit ihrem Fachwissen und ihrer Betreuung unterstützen.

Benjamin Fust, CEO des FC Wil, und Peder Koch, CEO und Delegierter des Verwaltungsrates der Berit Klinik, unterzeichneten am Montag dieser Woche den Vertrag.

Benjamin Fust sagt: «Wir sind glücklich, mit der Berit SportClinic einen erfahrenen und kompetenten Partner gewonnen zu haben.» Die Partnerschaft unterstreiche die Ambitionen des Vereins, sich in sämtlichen Bereichen professionell aufzustellen und stetig weiterzuentwickeln, heisst es weiter. Davor war die Orthopädie St.Gallen mit Dr. med. Pierre Hofer der Medical Partner des FC Wil.

Ärzte- und Physioteam

Als Medical Partner stellt die Berit SportClinic nicht nur die medizinische Betreuung des FC Wil durch ein Ärzteteam, bestehend aus Spezialisten, sicher, sondern stellt auch das Physioteam zur Verfügung. Neuer Hauptteamarzt wird Dr. med. Quinten Felsch, stellvertretender Chefarzt der SportClinic. Er war zu Beginn des Jahres Mannschaftsarzt beim FC Zürich.

Dr. Quinten Felsch, stellvertretender Chefarzt Berit SportClinic, neuer Mannschaftsarzt FC Wil Bild: PD

Nach der Übernahme des Spitals Wattwil durch die Berit Klinik sei die Zusammenarbeit mit dem FC Wil ein weiteres Bekenntnis zur Region, heisst es weiter. Die notwendigen Operationen bei den Akteuren des FC Wil werden in Zukunft von Spezialisten der Orthopädie Rosenberg in der Berit Klinik durchgeführt, die ebenfalls in Wil Sprechstunden anbieten. (pd/mas)

Die Berit Klinik Die Berit Klinik AG ist eine Spezialklinik in der Ostschweiz für Eingriffe und Rehabilitation am Bewegungsapparat und bietet operative, pflegerische und rehabilitative Leistungen. Die Klinik ist bekannt für die Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie. Die SportClinic der Berit unter der medizinischen Leitung von Chefarzt Dr. med. Hanspeter Betschart ist in der Ostschweiz einmalig. Die Sportler stehen im Zentrum und konservative sowie operative Behandlungen finden unter einem Dach statt, heisst es. Die SportClinic werde ein Anziehungspunkt für Profisportler wie auch Hobbysportler sein. (red)