FUSSBALL Aufstiegstraum geplatzt: Warum die zweite Mannschaft des FC Wil nicht in die 1. Liga darf Die U20-Auswahl des FC Wil ist so gut klassiert wie noch nie. Doch den Aufstieg in die 1. Liga muss sie sich abschminken. Das Regelwerk verbietet den Gang in die vierthöchste Spielklasse. Schon in einem Jahr könnte es anders aussehen. Simon Dudle 27.04.2022, 05.00 Uhr

Auch dank Ergänzungsspielern der ersten Mannschaft – wie hier Umar Saho – macht die zweite Equipe des FC Wil in dieser Saison eine gute Falle. Tobias Garcia

Im Gegensatz zum Challenge-League-Team hegte die zweite Mannschaft des FC Wil zuletzt je länger, je mehr Aufstiegsambitionen. Seit mehreren Jahren spielt das vom ehemaligen Profi Fabinho trainierte Team in der 2. Liga interregional, der fünfthöchsten Spielklasse des Landes. Und sie tut es so gut wie noch nie. Dank des Sieges gegen Schlusslicht Blue Stars Zürich am vergangenen Samstag kletterte die Mannschaft auf Rang zwei, der dieses Jahr zum Aufstieg berechtigt. Vor allem auf dem heimischen Kunstrasen im Bergholz ist die Equipe wiederholt eine Klasse für sich. Die letzten Resultate lesen sich so: 6:2, 5:1, 0:0 (in doppelter Unterzahl), 5:2, 8:2, 4:2.

Spielt die zweite Mannschaft des FC Wil nächste Saison also in der 1. Liga und somit der vierthöchsten Spielklasse des Landes? Nein. Denn das Regelwerk verbietet dies. Das erstaunt auf den ersten Blick, spielen doch die zweiten Mannschaften von anderen Schweizer Klubs der Swiss Football League wie St.Gallen, Basel, Young Boys oder Sion gar in der dritthöchsten Liga.

Eine U21-Mannschaft als Aufstiegsticket

Warum dürfen nun die Wiler nicht aufsteigen? In Artikel 110 des Wettspielreglements steht: Das zweite Team eines Klubs der Swiss Football League oder der Promotion League, der nicht über ein U21-Team verfügt, kann nicht höher als in der 2. Liga interregional spielen. Somit wird dem FC Wil zum Verhängnis, dass er keine U21-Auswahl hat. Zu erwähnen ist, dass er auch keine U20-Mannschaft hat. Zwar nennt sich die zweite Wiler Mannschaft seit vielen Jahren U20. Das ist aber nur eine Art Arbeitstitel. Offiziell handelt es sich schlicht und einfach um die zweite Mannschaft des FC Wil.

Gut möglich, dass die Situation in einem Jahr aber schon wieder anders ausschaut. Wie der FC Wil am Dienstagnachmittag auf seinen Kanälen verlauten lässt, will die Direktion Fussballentwicklung des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) diesen Artikel 110 kippen. Ein entsprechender Antrag auf Änderung beim Verbandsrat des SFV sei in Vorbereitung. Die allfällige Umsetzung kommt aber frühestens auf die Saison 2023/2024 in Frage.

Wenig Brisanz in Bazenheid

Somit steht bereits fest, dass eine bis anhin gute Saison ohne Krönung bleiben wird. Die verbleibenden sieben Spiele verlieren an sportlicher Brisanz – so auch das Derby am Samstag auswärts gegen den FC Bazenheid.