FUSSBALL Auch nach drei Spielen weiter sieglos: Der FC Uzwil auf der Suche nach der offensiven Durchschlagskraft Nach zwei Unentschieden zu Saisonbeginn hat es die Uzwiler im dritten 1.-Liga-Spiel dieser Saison erwischt: Der Heimauftritt gegen die zweite Mannschaft der Zürcher Grasshoppers geht nach einer schwachen ersten Halbzeit mit 1:2 verloren. Alec Nedic / Simon Dudle 21.08.2022, 13.36 Uhr

Das Anrennen nach der Pause half nichts: Der FC Uzwil bezog die erste Niederlage dieser Saison. Bild: Alec Nedic

Uzwils neuer Trainer Markus Wanner wählte nach der Partie deutliche Worte: «Das war durch und durch nicht das, was wir spielen können. Mit dieser Leistung dürfen wir nicht zufrieden sein.» Vor allem der Auftritt in der ersten Halbzeit wurde den Uzwilern zum Verhängnis. Es fehlte an so manchem, etwa an der Spritzigkeit, Intensität, Laufwille und Leidenschaft. Die Mannschaft wirkte zum Ende der ersten Meisterschaftswoche mit drei Partien binnen sieben Tagen müde. Müde in den Beinen, aber auch müde im Kopf. Kam dazu, dass unter anderen die beiden Routiniers Kristian Nushi und Thomas Knöpfel nicht dabei waren.

So waren zwei Gegentore, welche innerhalb von zehn Minuten in der ersten Halbzeit kassiert wurden, eine nicht mehr abzahlbare Hypothek. In der 14. und 24 Minute durfte sich der Super League erprobte Stürmer Shkelqim Demhasaj jeweils als Torschütze feiern lassen. «Wir haben dem Gegner die Tore geschenkt. Sie kamen aus dem Nichts», sagte Wanner.

Zum zweiten Mal binnen drei Tagen trafen die Uzwiler auf eine zweite Mannschaft eines Super-League-Teams. Bild: Alec Nedic

Leistungssteigerung ohne Wende

Es musste in der zweiten Halbzeit eine Reaktion her. Vor allem brauchte es mehr Zug auf das gegnerische Tor. Denn auch nach zweieinhalb Meisterschaftsspielen war es so, dass der Penaltytreffer von Yanis Uetz beim Startspiel in Taverne der einzige Torerfolg war. Die Hoffnungen auf die Wende wurden genährt, als der Hopper Leonardo Lopes nach einem groben Foul schon in einer frühen Phase der zweiten Halbzeit mit einer direkten roten Karte vorzeitig unter die Dusche geschickt wurde.

Und tatsächlich kam die Reaktion. Die Uzwiler Anstrengungen auf den zweiten Saisontreffer wurden konkreter. Doch auch die numerische Überzahl war schliesslich kein Türöffner zum Erfolg. Zwar glückte Michel Lanker noch der Anschlusstreffer. Doch zu jenem Zeitpunkt lief bereits die Nachspielzeit und das Tor war nur noch Resultatkosmetik. Wanner sagte:

«Wir waren nicht fähig, auf diesen 0:2-Rückstand zu reagieren.»

Vor wegweisenden Wochen

Das Warten auf den ersten Saisonsieg geht beim FC Uzwil noch mindestens eine Woche bis zum Spiel von kommendem Samstag in Tuggen weiter. Vor allem die offensive Kadenz muss erhöht werden, wenn der Verein seinen eigenen Ansprüchen gerecht werden und sich in der vorderen Tabellenhälfte platzieren will. Trainer Wanner nimmt an Positivem mit, dass die zweite Halbzeit gegen die Grasshoppers gewonnen und der angestrebte zweite Saisontreffer noch Tatsache wurde.

Trotzdem ist nun eine Reaktion gefragt, zumal wegweisende Wochen anstehen. Denn nach dem Spiel in Tuggen kommt es zu den Vergleichen mit den beiden Aufsteigern Weesen und Kreuzlingen.