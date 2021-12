Fussball Alex Frei: Der Ex-Trainer des FC Wil wechselt zum FC Winterthur Der FC Winterthur verpflichtet Alex Frei als neuen Cheftrainer des Challenge-League-Teams. Der ehemalige Nationalspieler und Ex-Trainer des FC Wil hat am Montag einen Vertrag bis Sommer 2023 unterschrieben und wird nach der Winterpause mit der Mannschaft in die Vorbereitung der Rückrunde starten. Jetzt kommentieren 20.12.2021, 12.50 Uhr

Alex Frei wird der neue Trainer des FC Winterthur. Bild: Ennio Leanza

Nach der Freistellung von Trainer Ralf Loose am 9. Dezember hat der FC Winterthur verschiedene Kandidaten evaluiert und sich für Alex Frei entschieden. Er übernimmt das Amt des Cheftrainers per 1. Januar 2022. Die beiden Parteien haben sich am Tag nach dem letzten Vorrundenspiel des FCW auf einen Vertrag über anderthalb Jahre geeinigt. Oliver Kaiser, Leiter Sport des FCW, begründet die Wahl des ehemaligen Nationalspielers und Ex-Trainer des FC Wil in der Medienmitteilung folgendermassen:

«Wir sind überzeugt, mit Alex Frei eine starke Persönlichkeit gefunden zu haben, die mutig und ambitioniert ist und das Team und die einzelnen Spieler weiterbringen kann.»

Alex Frei sei stolz und glücklich, ein Teil der Geschichte des FC Winterthur zu werden. «Ich freue mich auf den Trainingsstart im neuen Jahr. Wir werden intensiv arbeiten und alles dafür tun, um den Ansprüchen des FCW gerecht zu werden», lässt er sich in der Mitteilung zitieren.

Nach den Weihnachtsferien am 4. Januar wird der 42-Jährige mit der Mannschaft und dem bestehenden Staff in die Vorbereitung der Rückrunde starten. Der FC Winterthur hat die Vorrunde der Meisterschaft 2021/22 auf dem 3. Tabellenplatz abgeschlossen.

Alex Frei kann auf einen grossen Erfahrungsschatz zurückgreifen: Als Profi absolvierte der ehemalige Vollblutstürmer zwischen 1998 und 2013 rund 500 nationale und internationale Ernstkämpfe für den FC Basel, Luzern, Servette und Thun sowie in Deutschland für Dortmund und in Frankreich für Stade Rennes. In der Schweizer Nationalmannschaft gilt er mit 42 Treffern in 84 Einsätzen nach wie vor als Rekordtorschütze. Bei seinem ersten Trainer-Engagement im Profifussball stellte Alex Frei beim FC Wil vom September 2020 bis November 2021 sein Können unter Beweis. Davor arbeitete er als Nachwuchstrainer beim FC Basel mit verschiedenen U-Teams. (pd/red)

