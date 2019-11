Am Montag haben sich die Hauseigentümerverbände (HEV) Flawil und Uzwil zusammengeschlossen

Am Montag haben sich die Hauseigentümerverbände (HEV) Flawil und Uzwil zusammengeschlossen

Fusion vollzogen: Der neue HEV Flawil Uzwil ist damit die fünftgrösste Sektion im Kanton Am Montag haben sich die Hauseigentümerverbände (HEV) Flawil und Uzwil zusammengeschlossen Tobias Söldi

Stephan Eggenberger, Präsident des HEV Flawil Uzwil, an der Hauptversammlung des HEV Flawil im März. (Bild: Tobias Söldi)

Im Frühling haben der HEV Flawil und der HEV Uzwil ihren Mitgliedern die Frage gestellt, ob sie dafür sind, eine Fusion mit der benachbarten Sektion in Betracht zu ziehen. Von diesem Schritt erhoffte man sich mehr Gewicht auf dem politischen Parkett. Ein weiterer Grund: Kleinen Sektionen fehlen zudem die finanziellen Mittel, ein professionelles Dienstleistungsangebot aufrechtzuerhalten. Es geht um Fragen der Erreichbarkeit, die Entlastung des Vorstandes oder die Nutzbarmachung von Synergien. Beide Sektionen waren dafür.

Damit war der Weg frei für die Fusion, über welche die 76 anwesenden Stimmberechtigten Mitglieder am Montagabend im Flawiler Lindensaal abgestimmt haben. Die beiden Verbände lösten sich auf und fusionierten zum neuen HEV Region Uzwil-Flawil. Mit über 2500 Mitgliedern ist er zur fünftgrössten Sektion des st.-gallischen HEV geworden.

Flawil stimmte nur knapp zu

Während die Versammlung bei den Uzwilern reibungslos verlief, gab es bei den Flawilern mehr zu diskutieren – wie schon an der Versammlung, an welcher die Grundsatzfrage gestellt wurde. «Bei der Sektion Flawil verlief die Versammlung nicht ganz so unproblematisch, da der Präsident sowie der Vorstand mit verschiedenen Voten konfrontiert wurden», teilt der Verband mit. Letztendlich stimmten die 40 Versammlungsteilnehmer der Auflösung und dem Fusionsvertrag mit einer knappen Mehrheit zu.

Neuer Präsident des HEV Region Uzwil-Flawil ist Stephan Eggenberger, bisheriger Präsident des HEV Flawil. Edwin Dudli, Präsident des HEV Uzwil, tritt nach 16 Jahren im Amt zurück. Der Verstand wird mit Stephan Frey, Patrizia Battista, Claudia Heer-Thoma, Regula Wirz, Heinrich Schiess sowie Peter Haag komplettiert. Das Sekretariat mit Rechtsberatung bleibt weiterhin bei der A. Gantenbein Liegenschaften + Verwaltungen in Oberuzwil. Die Vermögen der bisherigen Sektionen, zusammen 105770 Franken, fliessen in die neue Sektion ein.