1. Januar 2023 wird es das Trainingszentrum Fürstenland Turner so wie bisher nicht mehr geben, denn dieses wird in die Turnsparte des Stadtturnvereins Wil integriert. Das sind die Hintergründe der Fusion. Lukas Tannò Jetzt kommentieren 08.04.2022, 13.00 Uhr

Kunstturner Misha Moser holte am Fürstenland Cup Anfang April in der Kategorie P2 den sensationellen ersten Platz. Bild: PD

Seit Ende März ist es fix. Der Stadtturnverein Wil fusioniert mit dem TZ Fürstenland Turner (TZFT). Eine grosse Veränderung für den Wiler Turnsport, welche vor allem den Turnerinnen und Turnern neue Möglichkeiten eröffnen soll. Doch wie ist das ganze entstanden und warum wollen zwei gut funktionierende Vereine fusionieren?

Marco Frauchiger, Leiter des Fusionsprojektes und Vorstandsmitglied des TZFT gibt Auskunft: «Vor zwei Jahren ist diese Idee entstanden und kurz danach haben wir mit der Planung begonnen.» Die Idee, beide Vereine zu fusionieren, sei als Bestärkung beider Vereine und nicht aus einer Notlage entstanden, so Frauchiger.

Kinder sollen langfristig im Turnsport bleiben können

«Zu der Zeit, als die Idee entstanden ist, übernahm der Stadtturnverein Wil die jüngeren Mädchen des Regionalen Leistungszentrum Ostschweiz und bot somit auch Kunstturnen an. Damit haben sich neue Optionen ergeben», sagt Frauchiger.

Das grundsätzliche Ziel der Fusion sei zum einen, mehr Kinder für den Turnsport zu begeistern, und zum anderen, die Kinder später dem optimalen Turnen zuzuordnen. Frauchiger macht ein Beispiel:

«Beim TZ Fürstenland turnen viele Kinder. Weil wir nur Kunstturnen anbieten, wechseln viele schon in jungen Jahren den Verein oder die Sportart.»

Und hier liegt eine grosse Stärke der Fusion. «Wenn nun ein Kind nicht Kunstturnen machen möchte, dann gibt es neu die Möglichkeit, ins Geräte- oder Vereinsturnen zu wechseln, welche der Stadtturnverein Wil bereits anbietet», sagt Frauchiger. So bleiben die Turner dem Verein erhalten und die Sichtung der Talente wird einfacher.

Mit dieser Fusion wird das 1988 gegründete TZ Fürstenland Turner aufgelöst und in die Turnsparte des Stadtturnverein Wils integriert. Alle 26 Turner und Funktionäre werden also im neuen Verein untergebracht und werden künftig unter dem Namen des Stadtturnvereins Wil an Wettkämpfe und Turnfeste gehen. So wird die überregionale Ausstrahlung gefördert. Die sportliche Bekanntheit des TZFT soll durch die hohe Kompetenz und Professionalität in der Disziplin Kunstturnen im neuen Verein weiterleben können.

Keine finanziellen Probleme in den nächsten Jahren

Beide Vereine funktionieren momentan sehr gut und befinden sich weder sportlich noch finanziell in einer Notlage. Die Frage ist also, warum genau jetzt fusioniert wird. «Die Fusion ist längerfristig gedacht. Während Corona haben wir gemerkt, dass solche Krisen vor allem auch Sportvereine hart treffen können. Wir möchten deshalb stärker in die Zukunft gehen», so Frauchiger.

Das Gute dabei sei eben gerade, dass beide Vereine finanziell gut dastehen. Es wurde ein Mehrjahresfinanzplan aufgestellt, bei dem auch sichergestellt wurde, dass die Löhne der professionellen Trainer weiterhin gezahlt werden können. Wie die finanzielle Situation in fünf bis zehn Jahren aussieht, ist schwierig zu sagen.

Die Fusion nützt der ganzen Region

Von der Fusion profitiert aber nicht nur die Turnsparte des Stadtturnvereins Wil. Denn aufgrund der Fusion mussten die Statuten geändert werden, weshalb neu im Stadtturnverein Wil auch Leistungssport betrieben werden kann. Diese Veränderung kommt ebenso der Volleyballsparte zugute, denn so kann allenfalls auch ein künftiger Aufstieg in die NLB finanziell gestemmt werden.

Zusätzlich übernimmt der Stadtturnverein Wil mit dieser Fusion eine Pionierrolle in der Schweiz. Denn landesweit gibt es nur sehr wenige Turnvereine, die Breitensport und Leistungssport zusammen anbieten. Für Frauchiger ist klar:

«Diese Fusion wird nicht nur beide Vereine und ihre Mitglieder weiterbringen, sondern stärkt die gesamte Sportregion Wil.»

