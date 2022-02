Fusion Wilen-Rickenbach: Befürworter kritisieren Kurt Enderli

Fusion Befürworter der Fusion von Wilen und Rickenbach: «Enderlis Worte sind eine Vergangenheitsbewältigung» Der Gemeindepräsident von Wilen ist gegen die Fusion von Wilen und Rickenbach und kritisiert das Nachbardorf. Für das Vorstandsmitglied der FDP-Ortspartei Rickenbach-Wilen, Harry Stehrenberger, verschliesst er sich dadurch der Zukunft. Lara Wüest 25.02.2022, 12.00 Uhr

Teilen sich bereits jetzt das Gemeindehaus: Rickenbach und Wilen. Bild: Nana Do Carmo

Sollen Wilen und Rickenbach fusionieren? Kurt Enderli, der Gemeindepräsident von Wilen, sagt Nein. Er schiesst im aktuellen Mitteilungsblatt scharf gegen die Nachbargemeinde, kritisiert zum Beispiel mangelnde Zusammenarbeit in der Vergangenheit. Und das, kurz bevor die Wilener Stimmbevölkerung Ende März an der Urne darüber entscheidet, ob eine Fusion geprüft werden soll.

Harry Stehrenberger, Vorstandsmitglied der FDP-Ortspartei Rickenbach-Wilen. Bild: PD

Enderli sagt Nein. Und was sagen die Befürworter? Harry Stehrenberger, Vorstandsmitglied der FDP-Ortspartei Rickenbach-Wilen, glaubt nicht, dass das Projekt nun gefährdet ist:

«Die Argumente von Kurt Enderli reichen nicht, um dieses zu beerdigen.»

Er ist überzeugt: «Die Wilener Stimmbürger werden Ende März trotzdem Ja sagen zum Einsatz einer Arbeitsgruppe.»

«Es geht noch nicht um eine Fusion»

Die örtliche FDP brachte das Thema Fusion im vergangenen Sommer aufs politische Parkett. In einem ersten Schritt soll eine Arbeitsgruppe prüfen, was die Vor- und Nachteile einer Fusion wären. Über die Fusion an sich würde zu einem späteren Zeitpunkt abgestimmt.

Die Rickenbacher Stimmbürger haben an der Gemeindeversammlung im Dezember die Einsetzung einer solchen Arbeitsgruppe gutgeheissen. Und nun sollen auch die Wilenerinnen und Wilener darüber befinden.

Das Projekt schon jetzt ad acta zu legen, käme für Stehrenberger zu früh. Er sagt: «Es geht noch nicht um die Fusion. Sondern erst um die Prüfung einer solchen.» Und kritisiert:

«Kurt Enderlis Worte sind eine Momentaufnahme und eine Vergangenheitsbewältigung. Doch wir reden von der Zukunft.»

Konflikte aus der Vergangenheit müsse man begraben.

Für Stehrenberger ist klar: Vor allem auf Verwaltungsebene würde eine Fusion in Zukunft Sinn machen. Verwaltungsaufgaben würden immer komplexer. Eine Zusammenlegung brächte eine Professionalisierung.

«Der Zukunft nicht verschliessen»

Die Wortmeldung von Enderli kam für Stehrenberger nicht überraschend. Er sagt: «Ich kannte seine Position.» Und er sieht in Enderlis Worten auch nicht bloss Schlechtes: Sie werden die Diskussion anregen, ist er sicher. Doch auch wenn Stehrenberger «gewisse Kritikpunkte des Wilener Gemeindepräsidenten nachvollziehen kann», insgesamt versteht er dessen Kritik nicht. Er sagt: «Als Gemeindepräsident sollte man sich der Zukunft der Gemeinde nicht verschliessen.»

Kurt Enderli wird allerdings die Zukunft der Gemeinde nicht mehr lange mitbestimmen: Im Sommer gibt er sein Amt ab. Bekommt die Fusion von seinem Nachfolger womöglich mehr Unterstützung? Michael Gieseck möchte sich vor Amtsantritt nicht zum Thema äussern.

Die FDP-Ortspartei Rickenbach-Wilen lädt am kommenden Montag, 28. Februar, um 19.30 Uhr im Kirchen- und Gemeindezentrum in Wilen zu einer Informationsveranstaltung ein.