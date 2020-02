Fünf Käufer für 12725 m2 Bauland:

Oberbüren befindet über Landverkäufe im Bürerfeld Die Gemeinde Oberbüren will für gut 4,3 Millionen Franken Projekte umsetzen und für 4,6 Millionen Franken Bauland verkaufen. An der Bürgerversammlung wird darüber befunden. Andrea Häusler 18.02.2020, 16.50 Uhr

Die Oberbürer-Niederwilerstrasse soll in zwei Etappen saniert werden. Bild: Andrea Häusler

Die Bürgerversammlung Oberbürens wird gefordert sein, wenn der Gemeinderat am 23. März die Traktanden zur Beschlussfassung unterbreitet. Nebst dem Rechnungsabschluss 2019 und dem Budget für das laufende Jahr (siehe Zweittext), beantragt der Rat in drei Gutachten ein Investitionsvolumen von 4,335 Millionen Franken. Nicht um Ausgaben, sondern um Einnahmen geht es in der Vorlage des Landverkaufs im Bürerfeld: 12725 Quadratmeter Gewerbe- und Industriebauland sollen für 4,638 Millionen Franken den Eigentümer wechseln.

Das Areal liegt südöstlich von Oberbüren. Hier hatte die Gemeinde bis 2001 das Kieswerk Glattfeld geführt. Die meisten Grundstücke sind inzwischen verkauft und überbaut. Die Bebauung der übrigen Parzellen setzte deren Erschliessung voraus. Diese ist nun weitgehend abgeschlossen.

Das Bauland wurde öffentlich zum Kauf ausgeschrieben. 18 potenzielle Käufer hatten Interesse an einer der fünf Parzellen bekundet. Letztlich wurden die Grundstücke an Bewerber mit engem Bezug zur Gemeinde und passenden Überbauungsideen vergeben: an die Traber Landmaschinenbetrieb AG, Algetshausen, die Afriso AG, Au, die Z-Mechanic GmbH mit Sitz in Niederwil, die Malerei Fischbacher AG aus Uzwil sowie die Heinz Kaiser AG, welche die entsprechende Parzelle heute als Mieterin belegt.

Preisreduktion aufgrund der Bodenbelastung

Das Grundstück, das an den Werkhof anschliesst und wo heute die Sammelstelle steht, will der Gemeinderat als Landreserve behalten. Zu den Quadratmeterpreisen, die zwischen 330 und 400 Franken liegen, hält der Gemeinderat fest: «Die Belastung fast aller Böden durch den früheren Kieswerkbetrieb hat sich negativ auf den Preis ausgewirkt.» Die Kaufverträge sind unterzeichnet. Die Grundbucheinträge setzen unter anderem die Zustimmung der Bürgerschaft sowie eine rechtskräftige Baubewilligung voraus.

Ausführung im Sommer dieses Jahres

Grösster Brocken auf der Investitionsseite ist die Sanierung des Gemeindehauses. Das Projekt wurde der Bevölkerung Ende Januar vorgestellt. Die Kosten der vorwiegend energetischen und brandschutztechnischen Erneuerung sind mit 2,8 Millionen Franken veranschlagt. Genehmigt die Bürgerschaft den Kredit, soll die Sanierung in der zweiten Hälfte dieses Jahres ausgeführt werden.

Die beiden weiteren Gutachten beziehen sich auf Strassenbauvorhaben. 540000 Franken sind für die Instandstellung eines Teils der Verbindung zwischen Niederwil und der Henessenmühle vorgesehen. Hier wollen die Technischen Betriebe Flawil gleichzeitig die Wasserleitungen sanieren.

995000 Franken soll die Sanierung der Oberbürer-/Niederwilerstrasse im Abschnitt Bruggwiesenweg bis Buechen kosten. Die Erneuerung des 1,4 Kilometer langen Abschnitts ist in den Jahren 2020 und 2021 geplant.

Gut 2 Millionen besser als budgetiert

Die Rechnung 2019 weist statt eines Defizits von 458000 Franken einen Überschuss von 1,557 Millionen Franken aus. Ein Hauptgrund dafür sind um 1,533 Millionen Franken höhere Steuereinnahmen. Genehmigt die Bürgerschaft die Rechnung und die Gewinnverwendung, erhöht sich die Ausgleichsreserve auf 19,915 Millionen Franken.

Ein positives Ergebnis präsentiert auch die Elektra (+648017 Franken). Die Spezialfinanzierung Kommunikationsanlage weist einen Überschuss von 230405 Franken, jene des Abwassers einen Gewinn von 50862 Franken aus.