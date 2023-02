Füürlizapfe Sirnacher Fasnacht: Gemeindepräsident Baumann zündet sich selbst an – dem Volk gefällt es Mit dem Verbrennen des Füürlizapfe ist am Dienstagabend die Sirnacher Fasnacht zu Ende gegangen. Einmal mehr hat die Muschelfee alle Amtsgeschäfte unangetastet zurückgelassen – dafür dieses Jahr eine grosse Disco veranstaltet. Simon Dudle / Fiorella Koch 21.02.2023, 21.21 Uhr

Dieser Kurt Baumann (links) erwies sich als ziemlich feuerfest. Bild: Simon Dudle

Am Schluss ging es nach dem traditionellen Feuerwerk plötzlich schnell. Kurt Baumann, der im Mai sein Amt als Sirnacher Gemeindepräsident abgibt, Schritt zum Füürlizapfe und zündete diesen an – und somit sich selbst. Denn auf dem Holzkonstrukt war sein eigenes Konterfei zu sehen. Und es erwies sich als ziemlich feuerfest. Mehrere Minuten hielt es den Flammen stand, bevor das Feuer dann doch stärker war.

Dass sich Baumann selbst anzünden durfte, war als eine Hommage an sein langjähriges Wirken zu sehen. Seit 1999 ist er Gemeindevorsteher der Hinterthurgauer Gemeinde. Für ihn war es die 22. Sirnacher Fasnacht (von bisher 29 Austragungen), die am Dienstagabend zu Ende ging.

Hier zündet Gemeindepräsident Kurt Baumann sich selbst an. Bild: Simon Dudle

Über 1000 Aktive am grossen Umzug

Auch wenn der närrische Ausklang im Fasnachtszelt noch weiterging, so war die Füürlizapfe-Verbrennete der Zeitpunkt, um Fazit zu ziehen. Baumann selbst stellte mit einem Schmunzeln fest, was er schon bei der Eröffnung am Donnerstagabend prognostiziert hatte: Die Fasnächtler rund um Muschelfee Melanie Thoma haben einmal mehr die Amtsgeschäfte nicht angerührt, obwohl sie sechs Tage lang regiert haben in Sirnach. «Sie sind nun müde», sagte Baumann.

Joy Kayser, die erstmals als Präsidentin durch die wilden sechs Tage führte, sprach von einer «nahezu reibungslosen Fasnacht» und bilanzierte: «Es passierten keine schweren Zwischenfälle. Die Leute waren äusserst dankbar und haben es geschätzt, dass die Fasnacht wieder stattfinden konnte.»

Sirnach war während Tagen zu einer grossen Disco geworden, hatte doch das diesjährige Motto «Disco Fever» gelautet. Höhepunkt war einmal mehr der grosse Fasnachtsumzug am Samstagnachmittag, bei welchem rund 17'000 Besucherinnen und Besucher tanzten. 49 Gruppen und über 1000 Aktive schlenderten beim Fasnachtsumzug und bestem Wetter durch das Dorf. «Mein persönlicher Höhepunkt waren die Wagen und Kostüme der Fasnächtler. Alle haben sich viel Mühe gegeben und sind dem Motto gefolgt», sagt Kayser.

Laut einer Sage lebte vor Hunderten von Jahren das Volk der Zapfämannli im südthurgauischen Wald. Bild: Maya Heizmann

Viele feierten zum ersten Mal

Auch die anderen Anlässe kamen gut an. «Der Schmutzige Donnerstag war ein voller Erfolg», sagte Kayser. Weiter ging es am Freitagabend: Auf dem Dreiecksparkplatz begann der Abend mit einem Monsterkonzert. Sieben Guggen mit über 100 Guggern nahmen teil. Am anschliessenden Zapfäball gehörte auch die Kostümprämierung dazu: «Mir persönlich gefielen die drei Herren, die sich als Discokugeln verkleidet haben, am besten», so die Präsidentin.

Besonders herzig war laut Joy Kayser dieses Jahr der Kindermaskenball am Sonntag. «Es gab einen grossen Andrang, weil viele Kinder zum ersten Mal an die Fasnacht konnten.»

So war man in die sechs närrischen Sirnacher Tage gestartet: erstmals unter der Leitung von Joy Kayser (in Gelb). Bild: Simon Dudle

Die vergangenen Tage hat Kayser überall dort mitgeholfen, wo eine Hand gebraucht wurde. «Die Fasnacht ist für mich eine intensive, aber auch schöne Zeit», sagte sie. Am Montagabend hat sich der Vorstand deshalb einen gemütlichen Abend gegönnt – und zum ersten Mal seit Jahren mal wieder eine Perückenparty veranstaltet.

Als abschliessendes Fazit sagte Kayser: «Die Sifa ist nach Corona wieder da. Wir freuen uns auf das 30-Jahr-Jubiläum 2024.»