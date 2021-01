Fürstenland/Toggenburg 2020 geht erneut als wärmstes Jahr in die Geschichte ein Der Trend zur fortschreitenden Erwärmung hält ungebrochen an. Diese Erwärmung begann vor rund 70 Jahren in sehr moderatem Umfang, um dann eine immer steilere Kurve einzunehmen. Seither erwärmte sich das Klima um 2 Grad. Christoph Frauenfelder 10.01.2021, 17.57 Uhr

Im vergangenen Jahr zeigten sich Schneebilder dieses vom Chugelhuet bei Müselbach erst im Februar. Leserbild: Roland Hof, Kirchberg

Seit 1988 liegen sämtliche Jahrestemperaturmittel überdurchschnittlich hoch. Mit 11,1 Grad liegt das vergangene Jahr um 2,1 Grad über dem langjährigen Mittel (1981-2010). Erst vor zwei Jahren erlebten wir das bis dato wärmste Jahr mit 10,9 Grad Durchschnittstemperatur. Jetzt ist es bereits wieder überboten worden.

Im vergangenen Jahr lagen alle Monatstemperaturmittel über dem langjährigen Durchschnitt. Im Fürstenland überschritt das Quecksilber im heissen Sommer an 16 Tagen die 30-Grad-Marke. Normal wären deren vier. Sommertage über 25 Grad wurden 70 registriert, die doppelte Anzahl des Üblichen. Der Temperaturumfang reichte im vergangenen Jahr von -6 Grad im Dezember bis 35 Grad im Juli. Die Heizgradziffer ergab lediglich 2816 Grad. Eistage (ganztags unter 0 Grad) wurden als Folge des sehr milden Winters lediglich fünf gemessen, statt normal 22. Frosttage (Minimum mindestens 0 Grad) lagen mit 72 Tagen um zehn Tage im Rückstand. Diese Zahlen der meteorologischen Tage versinnbildlichen deutlich das rekordwarme Jahr.

Erneut zu trocken – Februar und August zu nass

Parallel zum immer wärmeren Klima gehen die Niederschläge zurück. Nur Februar und August fielen deutlich zu nass aus. Die anderen Monate zeigten sich teils massiv zu trocken. Die Jahressumme ergab 100 Zentimeter Niederschlag, was lediglich 80 Prozent des langjährigen Durchschnitts entspricht. Seit 2002 sind die Jahresniederschläge defizitär. Ausserdem stach der Winter durch seine grosse Schneearmut ins Auge.

Sonne fast wie am Mittelmeer

Die Sonne tat es dem Mittelmeerklima gleich, welches seine Arme immer weiter nach Norden streckt. 1790 Sonnenstunden konnten verbucht werden, ein Überschuss von knapp 20 Prozent. Der Rekord bestreitet das Jahr 2003 mit seinem bisher heissesten Sommer mit 1915 sonnigen Stunden. Dass die Jahre stürmischer werden, zeigt sich im Windmittel, welches 30 Prozent über der Norm lag. Die Anzahl Sturmtage gereichten zu einem Überschuss von mehr als dem Doppelten.

Später Schnee, wie noch nie

Erst Ende Januar fiel der erste Schnee des Winters. Die erste Schneedecke liess bis Anfang Februar auf sich warten. Beides ist in der Wetterbuchhaltung noch nie so spät eingetreten. Der Januar schloss mit der doppelten Sonnenscheindauer als zweitsonnigster der Messreihe. Die Vegetation erwachte ein Monat früher als üblich. Der Februar wartete mit dem höchsten Temperaturmittel der Messreihe auf. Auch andere Stationen, deren Messreihe gar bis 1755 zurückreicht, hatten nie einen wärmeren Februar registriert. Der Winter (Dezember bis Februar) ging als der weitaus wärmste in die Statistik ein. Im März konnte man die tiefste Jahrestemperatur mit -6 Grad verzeichnen. Ein laues Lüftchen, wenn man mit dem absoluten Rekord von -24 Grad seit Messbeginn vergleicht.

Staubtrockenes Wüstenklima

Nach einer fünfwöchigen knochentrockenen Periode fiel Ende April etwas Regen. Der Monat erinnerte eher an einen Sommermonat. Die damit verbundene enorme Verdunstung machte den Kulturen arg zu schaffen. Auf waschechte Eisheilige Mitte Mai war auch dieses Jahr kein Verlass. Es war zwar kalt, aber nicht frostig. Auf den normalen Juni folgte ein hitziger Juli und August. Mit 35.1 Grad wäre beinahe der absolute Rekord geknackt worden. Bis zum Spitzenreiter vom letzten Jahr fehlten nur noch 0.6 Grad. Tage mit über 35 Grad gibt es in unserer Region erst seit ein paar Jahren. Der Sommer reihte sich unter die fünf ärmsten ein. Sie alle sind erst in diesem Jahrhundert aufgetreten.

Altweibersommer mit Rekord an Sommertagen

Der Altweibersommer im September bescherte während einer dreiwöchigen Trockenperiode an elf Tagen hochsommerliche Werte von 25 Grad oder mehr. Das Buch der Wetterrekorde wird immer dicker. Obwohl die Messreihe immer länger wird, häuften sich die Rekorde in den vergangenen Jahren. Mit dem ersten Frost auf 500 Metern am 21. November wurde eine 220 Tage lange frostfreie Periode beendet, zwei Wochen länger als üblich. Absolut verlässlich tauchte vor Weihnachten die alljährliche milde Zeit auf. Hinweis Christoph Frauenfelder ist Meteorologe in der Wetterstation Fürstenland in Uzwil.