Für Velofahrer wird es eng: Nach Abschluss der Bauarbeiten am Bahnhof Wil gilt in der Unterführung Ost ein Fahrverbot – als Ersatz könnte der stillgelegte Posttunnel dienen Der Ausbau wird eine schmerzliche Lücke ins städtische Velonetz reissen, denn die Bahnhofsunterführung ist nebst der Unterführung Hubstrasse die einzige Möglichkeit für Velofahrer, die Gleise auf Stadtgebiet zu queren. Als Alternative setzt die Stadt auf den stillgelegten Posttunnel. Dinah Hauser 29.06.2020, 17.00 Uhr

Noch gilt in der Wiler Bahnhofunterführung Schritttempo für Velofahrer. Schon bald muss das Zweirad aber gestossen werden. Bild: Dinah Hauser

Auf zwei Rädern unter den Gleisen durch. Die Hauptverbindung für Velofahrer ist derzeit noch offen. Doch das ändert sich bald: Der Leistungsausbau steht bevor. Dieser beginnt Mitte 2021, die Vorbereitungen der SBB und der Stadt laufen auf Hochtouren. Dabei wird ein Projekt realisiert, welches zwei Ziele verfolgt.

Eines davon hat die Leistungssteigerung zum Ziel. Sichtbar für die ÖV-Benutzer wird dies vor allem durch die verlängerten Perrons, an welchen neu bis zu 400 Meter lange Fernverkehrszüge wie der FV Dosto halten können. Dieser hält zwar bereits in Wil, aber noch nicht in voller Länge; im Gegensatz zum weissen Neigezug, welcher in Doppeltraktion 378 Meter lang ist. Zudem sind Änderungen an den Gleisen und der Verkehrsführung geplant – diese sind für die Fahrgäste allerdings weniger sichtbar.

Als zweites Ziel wird die Anpassung zur Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) vorgenommen. Heute haben etwa Rollstuhlfahrer oder Menschen mit einer Gehbehinderung nur über die westliche Unterführung Zugang zu allen Gleisen– entsprechende Personenlifte sucht man in der Unterführung Ost vergebens. «Die Anpassungen kommen aber nicht nur Menschen mit eingeschränkter Mobilität entgegen, sondern auch Reisenden mit Kinderwagen oder schwerem Gepäck», sagt Martin Meier, der Mediensprecher der SBB. «Von einem barrierefreien Bahnhof Wil werden alle profitieren.»

Keine fahrenden Velos ab Baubeginn

Dazu sind bauliche Arbeiten in der Unterführung Ost vonnöten. Diese haben teilweise Einschränkungen für den Langsamverkehr zur Folge, sagt Meier.

«Es wird Zeiten geben – vor allem

nachts –, in denen Fussgängerinnen und Fussgänger zum Beispiel die Personenunterführung West benützen müssen.»

Will heissen: Zeitweise wird die Ostunterführung komplett gesperrt sein. Die SBB wie auch die Stadt Wil wollen die Auswirkungen auf den Fuss- und Veloverkehr möglichst gering halten. «Mit der Stadt ist vereinbart, dass stets eine Nord-Süd-Querung für Velos im bahnhofnahen Raum ermöglicht wird», sagt Meier. Dies könnte etwa auch über die Unterführung Hubstrasse östlich des Bahnhofs geschehen.

Sicher ist: Nach Abschluss der Bauarbeiten wird in der Unterführung Ost ein Fahrverbot gelten, wie dies in fast allen Bahnhöfen in der Schweiz der Fall ist – Wil war bisher eine der seltenen Ausnahmen. Wer trotzdem mit dem Velo unter dem Bahnhof durch will, muss es schieben. Der Ausbau wird eine schmerzliche Lücke ins städtische Velonetz reissen, denn die Bahnhofsunterführung ist nebst der Unterführung Hubstrasse die einzige Möglichkeit für Velofahrer, die Gleise auf Stadtgebiet zu queren.

Stillgelegter Posttunnel als Lichtblick

Der zuständige Stadtrat Daniel Stutz hat bereits damit gerechnet. Als Alternative setzt die Stadt auf den stillgelegten Posttunnel. Dieser soll für Velofahrer geöffnet werden. Derzeit laufen intensive Abklärungen zwischen SBB, Post, Mettler2Invest und Stadt Wil. Das Parlament hatte ebendies am 5. Dezember des vergangenen Jahres mit einer Parlamentarischen Erklärung klar gefordert:

«Die Stadtquerung Mitte für Velo und Fussgänger ist städtebaulich von grosser Bedeutung für Wil. Der Stadtrat wird aufgefordert, alles zu unternehmen, dass das Projekt zusammen mit der SBB weiterverfolgt werden kann.»

Die Platzverhältnisse bei der Personenunterführung sind aber an beiden Enden sehr eingeschränkt. Zudem ist auf beiden Seiten des Posttunnels eine Höhe von bis zu fünf Metern zu überwinden, was nur mit zwei dreiläufigen Rampen möglich sein wird. Stutz sagt:

«Die bisher vorliegenden Studien zeigen aber, dass die Veloquerung durch den Posttunnel machbar ist.»

Daniel Stutz Bild: Hans Suter

Stadt arbeitet an weiteren Gleisquerungen

Die Unterführung Hubstrasse ist zusätzlich die einzige Verbindung für den motorisierten Verkehr auf dem Stadtgebiet vom Zentrum ins Südquartier. Allerdings: «Sie genügt den Anforderungen an ein solches strategisches Bindeglied nicht mehr, denn sie erfüllt die heutigen Normen nicht», sagt Daniel Stutz. Insbesondere für Kinder oder ungeübte Velofahrer stellen die beiden Kreisel eine Herausforderung und ein erhebliches Gefahrenpotenzial dar. Die Stadt plane mit den SBB intensiv an einer umfassenden Erneuerung, sagt Daniel Stutz. Er verspricht:

«Ein Vorprojekt wird bis Ende Jahr vorliegen und markante Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmenden bringen.»

In der städtischen Velostrategie von 2016 sind jedoch noch weitere Querungsmöglichkeiten erwähnt, welche in die Agglomerationsprogramme 2, 3 und 4 aufgenommen sind. Aktuell werden auch Projekte aus der 2. und 3. Generation bearbeitet. So stand etwa die Querung Schillerstrasse zur Diskussion. Diese hat eine hohe Bedeutung im Velonetz. Sie soll die Feldstrasse im Südquartier mit dem Schillerweg im Westquartier über die Bahngleise hinweg für den Langsamverkehr verbinden. Die Stadt Wil hat mit Machbarkeitsstudien Brücken- und Tunnelverbindungen geprüft. «Die Arbeiten sind bis auf weiteres sistiert zu Gunsten einer nachhaltigen Lösung beim Bahnhof», sagt Daniel Stutz.

Ähnlich sieht es mit der Unterführung Lindenguet/Westliche Buchenstrasse aus. Diese Verbindung sei nicht normgerecht und habe Mängel, Verbesserungen seien ebenfalls bis auf weiteres sistiert.

Baubeginn der Querung beim Areal Stihl 2023

Als neu zu schaffende Gleisquerung wird somit aktuell noch ein einziges Projekt verfolgt: die Querung Lenzenbühl beim Areal Stihl mit Verbindung nach Wil West von der Hubstrasse zur Sirnacherstrasse und einem Abzweiger ins Westquartier. Die Stadt rechnet mit einem Baubeginn für 2023. In einem späteren Schritt soll diese südliche Tangentialverbindung komplettiert werden mit einer Verbindung von der Toggenburgerstrassse zur Glärnischstrasse nördlich der Autobahn entlang. Die Studien dazu laufen aktuell.

Velofahrer sollen also zukünftig weiterhin in der Lage sein, die Gleise bequem in Bahnhofsnähe zu queren. Daniel Stutz spricht von komplexen Rahmenbedingungen. Zur Zeit stehe die Stadt mit den SBB und anderen Projektbeteiligten in intensivem Austausch. «Die definitive Lösung liegt derzeit noch nicht vor.»