Für Uzwil geht eine Ära zu Ende: Das Café Stalder schliesst Ende November Patron Peter Müller hört auf. Elf Mitarbeitern und vier Lehrlingen wurde gekündigt. Einige Lehrlinge haben bereits eine Anschlusslösung. Grund für den Entscheid seien Änderungen im Konsumverhalten und der Marktstrukturen. 03.09.2020, 10.04 Uhr

Das Café Stalder an der Bahnhofstrasse 88 schliesst noch dieses Jahr. Bild: Screenshot Google Maps

(dh) Ende November ist Schluss: Nach dem Restaurant Schöntal in Wil schliesst Peter Müller nun auch das Café Stalder in Uzwil. Corona habe unter anderem eine Rolle gespielt, sagt der Konditor-Confiseur zum Onlineportal Uzwil24. «Das Geschäft hat in den letzten fünf Jahren einfach nicht mehr richtig rentiert.» Ihm seien die Miet- und Nebenkosten unter den gegebenen Bedingungen zu hoch. Auch hätten sich das Konsumverhalten und die Marktstrukturen in den vergangenen Jahren stark verändert.

Kündigung der elf Mitarbeiter und vier Lehrlinge

Seinen elf Mitarbeitern sowie den vier Lehrlingen musste der Inhaber kündigen. Zwei der Lernenden hätten bereits einen neuen Lehrmeister gefunden. Bei den anderen zwei zeichneten sich ebenfalls gute Lösungen ab.

Peter Müller hat aber auch persönliche Gründe. So wolle er mehr Rücksicht nehmen auf seine Frau und seine zwei Kinder.

1984 hat Werner Stalder die Confiserie Café Stalder eröffnet. Peter Müller war seit 2003 im Café Stalder in Uzwil in der Backstube tätig. 2011 übernahm er das Uzwiler Geschäft, 2015 dann auch das Restaurant Schöntal in Wil. Letzteres schloss im Oktober 2019. Per Ende 2020 hat der Konditor-Confiseur den Mietvertrag an der Uzwiler Bahnhofstrasse 88 gekündigt.