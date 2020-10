«Für jeden Menschen bedeutet Lebensqualität etwas anderes»: Die neu gegründete Hospizgruppe Region Uzwil begleitet schwerkranke Menschen Viele schwerkranke oder sterbende Menschen wollen möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld verbleiben. Um die Lebensqualität dieser Personen zu verbessern und die Angehörigen zu entlasten, stehen seit diesem Sommer Freiwillige der Hospizgruppe Region Uzwil im Einsatz. Dinah Hauser 02.10.2020, 12.00 Uhr

Einige schwerkranke Menschen mögen das Spazieren, andere freuen sich über einen gemeinsamen Kaffee: Freiwillige der Hospizgruppe Region Uzwil schenken ihnen Zeit. Symbolbild: Vukass / E+

Lachen trotz – oder gerade wegen – schwerer Krankheit. Zum Lebensende noch etwas Lebensqualität geniessen und die Bezugspersonen zu entlasten. Das ist die Grundhaltung der neu gegründeten Hospizgruppe Region Uzwil. Sie ist in der Palliative Care tätig, also in der Fürsorge schwerkranker Menschen. «Es soll und darf auch gelacht werden», sagt Patricia Mojzisek, Leiterin des Palliative Care Forums Region Uzwil. Das 2019 gegründete Forum hatte zum Ziel, eine Hospizgruppe aufzubauen, die allen Menschen der Region Uzwil einen niederschwelligen Zugang zur Palliativversorgung ermöglicht.

Das Geschlecht spielt keine Rolle

Bei einem Anlass vor einem Jahr konnten erste Freiwillige – vorwiegend Helferinnen – gefunden werden. Die Gruppe nahm diesen Sommer ihre Tätigkeit auf. Von den 25 Registrierten traten schliesslich elf der Hospizgruppe bei. Darunter seien pensionierte Pflegekräfte, aber auch Junge und ein Mann. «Das Geschlecht soll keine Rolle spielen», sagt Patricia Mojzisek. Fünf Personen konnten bereits den Grundkurs Palliative Care des Roten Kreuzes besuchen. Besondere Voraussetzungen müssen die Freiwilligen nicht mitbringen. Sie sollten sich aber im Klaren sein, was die Einsätze umfassen. Denn das Begleiten von schwerkranken oder sterbenden Menschen ist nicht immer einfach – und vor allem emotional anstrengend.

Freiwillige schenken Zeit

Das typische Bild vom Händehalten am Bett findet Mojzisek aber mehr als unpassend. Bei den Einsätzen der Hospizgruppe stehe vielmehr das Aktive im Zentrum. Einige Personen mögen noch spazieren, andere freuen sich über Gespräche oder das gemeinsame Trinken eines Kaffees. «Für jeden Menschen bedeutet Lebensqualität etwas anderes.» Das gelte es zu respektieren.

Patricia Mojzisek, Leiterin des Palliative Care Forums Region Uzwil. Bild: Dinah Hauser

Dass die Einsätze nicht nur trist oder traurig sind, zeigten auch die Rückmeldungen der Freiwilligen.

«Einige waren überrascht,

dass so viel gelacht wird.»

Patricia Mojzisek kann dies nachvollziehen. Sie hatte im Spital Grabs sowie am Kantonsspital St.Gallen auf der Palliativstation mit schwer kranken Menschen gearbeitet. Derzeit ist sie bei der Spitex verantwortlich für die Palliative Care sowie Einsatzleiterin bei der Hospizgruppe. «Die meisten Leute begreifen, dass es ihnen nicht gut geht. Aber sie wollen nicht ständig darüber reden und auch einfach einmal lachen können.»

Palliative Care in der Region Palliative Care umfasst nicht nur medizinische Versorgung und Pflege, sondern auch psychische, soziale und seelische Unterstützung, um die Lebensqualität schwerkranker und sterbender Menschen zu verbessern. Dabei stehen deren Wünsche und Bedürfnisse im Vordergrund. Das Palliative Care Forum Uzwil hat die regionale Vernetzung und Koordination der verschiedenen Anbieter von Palliative Care zum Ziel, um die Fürsorge schwerkranker Menschen zu optimieren. Es deckt die Gemeinden Uzwil, Jonschwil, Lütisburg, Oberuzwil, Oberbüren, Niederbüren, Niederhelfenschwil und Zuzwil ab. Das Einzugsgebiet deckt sich mit jenem der Spitex-Region Uzwil. In der Kerngruppe sind Vertreter von verschiedenen Professionen wie ein Gemeindepräsident, Seelsorger sowie auch Vertreter aus der Pflege. Sie sind für die Vernetzung in ihrem Bereich zuständig. Als erste Aufgabe hatte sich das seit Mai 2019 bestehende Forum die Gründung einer Hospizgruppe gesetzt. Die zugehörigen Freiwilligen leisten die unentgeltlichen Einsätze. Das Forum wiederum ist Teil vom Verein Palliative Ostschweiz, einer Sektion der Fachgesellschaft Palliative CH. Sie alle haben sich zum Ziel gesetzt, die palliative Fürsorge zu fördern, was seit 2010 vom Bund mit einer entsprechenden Strategie unterstützt wird. (dh)

Zwischen Wünschen und Kompetenzen

Die Freiwilligen bieten ihre Zeit nicht nur tagsüber, sondern auch in der Nacht an. «Wir haben mit allen abgeklärt, was sie zu machen bereit sind.» So wissen die vier Einsatzleiterinnen, wen sie für welchen Einsatz anfragen können. Bei regelmässigen Treffen und Weiterbildungen werden die Freiwilligen im Umgang mit schwerkranken und sterbenden Menschen geschult und begleitet. Jedoch steht nicht die Pflege im Vordergrund. So ist etwa die Verabreichung von Medikamenten nicht vorgesehen. Einfache Hilfestellungen wie Stützen, aufs WC begleiten oder etwas zu Trinken reichen, seien möglich – je nach Kompetenzen der Freiwilligen.

Wenn sich eine Person bei der Hospizgruppe meldet, wird zuerst eine Bedarfsabklärung gemacht. Dazu besucht eine Einsatzleiterin die Person und bespricht, welche Bedürfnisse sie hat. Danach werden passende Freiwillige angefragt. Diese dürfen auch ablehnen. «Wir zwingen niemanden dazu, Einsätze anzunehmen», sagt Patricia Mojzisek.

«Anders als Berufstätige erhalten die Freiwilligen keine Entlöhnung und setzen ihre Freizeit dafür ein.»

So begleite die Einsatzleitung nach Möglichkeit auch den ersten Besuch eines Freiwilligen. Zudem melden sich die Freiwilligen bei der Einsatzleitung nach jedem geleisteten Einsatz. «Wir wollen die Freiwilligen eng begleiten, damit wir sie auch schützen können», sagt Mojzisek. Wichtig sei auch, dass die Freiwilligen immer wüssten, wen sie im Notfall erreichen können. Dies sei entweder eine Bezugsperson des Klienten oder in Ausnahmefällen die Einsatzleitung.

Dass Menschen während eines Einsatzes versterben oder es ihnen schlecht gehe, könne durchaus vorkommen, sagt Mojzisek. Ein solcher Fall sei bislang aber nicht eingetreten. Das Leitungsteam der Hospizgruppe will dieses Thema gemeinsam mit den Freiwilligen demnächst anschauen. «Es ist wichtig, dass die Freiwilligen wissen, wie sie mit schwierigen Situationen wie diesen umgehen sollen.» Das Verarbeiten der Geschehnisse sei deshalb auch ein grosser Teil des Grundkurses und der regelmässigen Treffen. Schliesslich entstünden vor allem bei regelmässigen Besuchen bei Klienten auch emotionale Bindungen.

Unterstützung von Gemeinden und Spitex

Momente, die in Erinnerung bleiben, hat Patricia Mojzisek mehrfach erlebt. So habe eine Freiwillige einen Klienten aufs WC begleitet. Nach dem Besuch berichtete sie, sie hätte nie gedacht, dass sie so etwas könne und dass es sehr unaufgeregt abgelaufen sei. «Es ist schön zu sehen, dass die Freiwilligen an den Aufgaben wachsen.» Weiter sei sie sehr dankbar für die Unterstützung der Spitex und der Gemeinden. So werden das Forum und die Hospizgruppe finanziell, mit Technologie und Wissen unterstützt. «Wir müssen nicht kreativ werden, um Geld zu sammeln.» Ziel sei es jedoch, in Zukunft unabhängiger zu werden und die Gemeinden nicht mehr zu belasten.

Weitere Informationen: www.hospizgruppe-uzwil.ch, www.spitex-uzwil.ch oder Telefon Forum: 071 951 50 00.