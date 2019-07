Ein privates Feuerwerk-Spektakel im Garten: Wiler Experte erklärt wie es geht Zum Nationalfeiertag steigen wieder die Raketen. Die grossen Spektakel dürfen jedoch nur ausgebildete Feuerwerkler zünden. Nicola Ryser

Nach dem Feuerverbot von vergangenem Sommer können Schweizer den diesjährigen Nationalfeiertag wieder laut und farbenfroh zelebrieren. Bild: Andrea Stalder

Erleichtert sei er gewesen ob des regnerischen Sonntags, gesteht Alain Stucki, Feuerwerksverkäufer und Geschäftsführer der Stucki AG. Erleichtert dürften wohl auch die anderen Händler in der Branche gewesen sein, wie er sagt:

«Wir waren schon nervös nach dem letztjährigen Sommer.»

Damals wurde im ganzen Kanton ein Feuerverbot ausgesprochen, was ein Feuerwerksverbot für den 1. August 2018 bedeutete. Eine Hiobsbotschaft für die Feuerwerkhändler, darunter auch die Stucki AG. Die Firma musste Umsatzeinbussen von mehr als 50 Prozent hinnehmen. «So etwas habe ich noch nie erlebt», wurde Stucki vor Jahresfrist zitiert.

Und nun die Erleichterung. Nach dem Regen vom Sonntag gestaltet sich die Situation dieses Jahr deutlich weniger prekär. Zum Nationalfeiertag werden wieder Blumenbuketts, Vulkane mit Schweizerkreuz und schwirrende Feuerkäfer die Nacht zum Tage machen und das dunkle Himmelszelt erhellen. Stucki erhofft sich einen Verkauf in normalem Rahmen. Seit Beginn dieser Woche können Kunden Feuerwerkskörper beziehen. «Bilanz wird aber erst nach dem 1. August gezogen.»

Palmengarten, Smileys oder Herzchen?

Der Verkauf ist das eine, die Show das andere. Die Stucki AG organisiert immer wieder Grossfeuerwerke, ob für Quartiertreffs, Gemeindefeiern oder, selbstverständlich, für den morgigen Nationalfeiertag. Und das gleich mehrfach: «Wir werden in Wil, Bazenheid und Nieder- helfenschwil die Raketen steigen lassen.» Solche Grossfeuerwerke durchzuführen, brauche Routine und das nötige Know-how. Wichtig sei es, zuerst ein Thema zu bestimmen:

«Wollen wir einen Palmengarten, Smileys oder Herzchen? Haben wir das entschieden, stellen wir die einzelnen Effekte mit den boxenartigen Batterien zusammen.»

Dabei fange man normalerweise mit kleineren Buketts an, die dann grösser werden bis zum finalen Knall am Ende der Show. Die einzelnen Schüsse mit den Bomben in den Batterien produziert die Stucki AG jedoch nicht selbst, sondern kauft sie ein.

Alain Stucki, Geschäftsführer Stucki AG

Alain Stucki fügt aber an, dass Feuerwerksshows nicht nur Sache der grossen Feuerwerkhändler in der Branche sind, sondern auch von jeder einzelnen Privatperson, natürlich in kleinerem Rahmen, zusammengestellt werden können.

«Beispielsweise kombiniert man einfach einzelne, kleinere Batterien zusammen, indem man sie nacheinander zündet. Das gibt auch ein tolles, privates Spektakel.»

In der Schweiz kann man Feuerwerkskörper bis zur Kategorie 3, sprich von Wunderkerzen und «Frauenfürzen» über Raketen und Vulkane bis hin zu einzelnen Batterien, die mehrere Schüsse beinhalten, problemlos kaufen. Einzige Einschränkung ist jeweils die Alterslimite, die abhängig vom Feuerwerkskörper bestimmt wird.

Eintägiger Kursbesuch sollte reichen

Umständlicher wird es bei Feuerwerken der Kategorie 4, sprich Kugel- und Zylinderboxen sowie Showbatterien. Seit 2014 muss der Käufer hierfür eine Abbrandbewilligung der Gemeinde sowie einen Ausweis vorweisen. Letzteres erhält man mit dem Besuch eines speziellen Kurses, der einen Tag dauert und 500 Franken kostet. «Dort erlernt man den Umgang mit gebrauchsfertigen Batterien wie auch das korrekte Montieren der Feuerwerkskörper sowie den Gebrauch von Fernzündern und Zündschnur», erklärt Stucki. Der erworbene Kursausweis ist fünf Jahre gültig, dann muss man ihn erneuern.

«Diese Schulung sollte aber reichen, um ein grösseres Feuerwerk zu veranstalten.»

Wer jedoch die ganze Breite der Pyrotechnik und Batterien über 75 mm Kaliber nutzen wolle, könne noch den fortgeschrittenen Kurs besuchen. «Dieser dauert aber eine Woche und kostet fast 5000 Franken.»