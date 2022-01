Wiler «Beizenfastnacht» soll trotz Corona stattfinden

Fünfte Jahreszeit Durststrecke vorbei: Stadt Wil gibt grünes Licht für die Beizenfastnacht Bunte Dekorationen, lange Nächte und feuchtfröhliche Stimmung – das hat die Stadt vor kurzem für die närrische Zeit bewilligt, 2G-plus macht es möglich. Bei Gastronomen und Gästen ist die Vorfreude gross. Gabriela Schmid Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Während eines Monats wird in den dekorierten Wiler Beizen die Nacht heuer wieder zum Tag gemacht. Bild: Nana do Carmo

Der Winter scheint noch gar nicht richtig begonnen zu haben und schon steht kommende Woche die fünfte Jahreszeit an. Während das regionale Fastnachtsprogramm immer dünner wird, rüstet sich die Wiler Gastronomie mit Mottothemen, Partyleuchten und DJ-Pulten für die Beizenfastnacht. Dafür hat die Stadt kürzlich grünes Licht gegeben und stellt die entsprechenden Dekorationsbewilligungen nach der Zwangspause im vergangenen Jahr nun wieder aus.

Ab dem 4. Februar bis zum Fastnachtsdienstag am 1. März dürfen die Wiler Gaststätten ihre Innenräume schmücken. In Rossrüti dürfen die «Dekoriert»-Schilder sogar bis zum Hirsmontag am 7. März hängen. Für die feuchtfröhlichen Festlichkeiten gelten allerdings strengere Auflagen als für den normalen Barbetrieb: «Die Stadt Wil hat sich an die Vorgaben von Bund und Kanton zu halten», sagt Stefan Sieber, Leiter Gewerbe und Markt, auf Anfrage. Soll auf die Maskenpflicht verzichtet und im Stehen konsumiert werden, ist aktuell die 2G-plus-Regel vorgesehen.

Die Wirtinnen und Wirte scheint das jedoch nicht abzuschrecken. «Wir gehen davon aus, dass sechs bis acht Betriebe eine Beizenfastnacht durchführen werden», so Sieber. Das seien nicht signifikant weniger als in den Jahren vor Corona. Bisher haben das Restaurant Schiff, die Santos Bar, das Linde-Pub sowie das Restaurant Tiger eine Bewilligung erhalten. Die Rückmeldefrist sei noch offen.

Vorbereitungen sind in vollem Gange

Carmen Oberkofler, Inhaberin des Restaurants Schiff in Wil. Bild: Nicola Ryser (30. Dezember 2018)

Im Restaurant Schiff ist die Freude bereits gross, die Vorbereitungen laufen laut Besitzerin Carmen Oberkofler auf Hochtouren. Die 65-Jährige schwärmt:

«Es ist immer die coolste und schönste Zeit für mich.»

Seit der Eröffnung vor 34 Jahren ist die Beizenfasnacht im «Schiff» Tradition. «Man muss 100 Prozent dahinter stehen, sonst ist die Arbeit während der Narrenzeit jeden Tag eine Qual», sagt sie lachend.

Noch sei nicht alles unter Dach und Fach. Angesichts der pandemischen Lage habe die Stadt mit den Bewilligungen gezögert. «Der Entscheid kam heuer sehr kurzfristig. Das ist etwas mühsam, da natürlich auch genügend Personal zur Verfügung stehen muss», erklärt Oberkofler.

Die Dekoration stellte die Wirtin zusätzlich vor eine Herausforderung. Jahrelang habe sie mit demselben Dekorateur zusammengearbeitet. Nach der Fastnacht 2020 sei dieser schliesslich in Pension gegangen. «Glücklicherweise konnte ich mit einer Firma nun eine Vereinbarung treffen», sagt sie. Das Motto steht bereits fest – mit «Hex Hex» will Oberkofler die Fastnächtlerinnen und Fastnächtler verzaubern.

«Das Motto spielt eigentlich keine grosse Rolle. Wichtig ist, dass die Beiz dekoriert ist und die Leute merken, dass die fünfte Jahreszeit begonnen hat.»

Bei 2G-plus spalten sich die Meinungen

Vorfreude macht sich auch bei ihren Gästen breit. «In den vergangenen Tagen habe ich gemerkt, wie ‹giggerig› einige schon sind», erzählt die Wilerin. Ob die 2G-plus-Regel einen Strich durch die Rechnung machen wird, kann Oberkofler nicht abschätzen. Grundsätzlich sei die Auflage sinnvoll, denn so entfalle die Masken- und Sitzpflicht: «Ich vermute, dass es weitere Teststationen geben wird, damit sich die Jungen testen lassen können.»

Weniger zuversichtlich ist Oksana Hofmann, Inhaberin der Ilge Piano-Bar, die pünktlich zur Beizenfastnacht ebenfalls dekoriert werden soll: «Mit der 2G-Regel hätten wir genügend Gäste, aber nicht alle sind bereit dazu, sich jedes Mal freiwillig testen zu lassen.» Denn geboostert sei meistens nur die ältere Kundschaft. «Dabei hängt die Fastnachtsstimmung wesentlich von den jungen Erwachsenen ab», fügt sie hinzu.

Mühe geben werde man sich natürlich trotzdem. «Wir machen auf jeden Fall das Beste daraus», sagt die Wirtin. Über das Motto möchte Hofmann nicht viel verraten – das werde erst am Fastnachtsauftakt kommende Woche enthüllt.

Fastnachtsgesellschaft sagt auch die letzten Veranstaltungen ab Bereits Ende November hat die Fastnacht-Gesellschaft Wil (FGW) die Outdoor-Veranstaltungen der diesjährigen Fastnacht wegen Corona absagen. «Die Situation hat sich seit der letzten Information vor rund zwei Monaten nicht verbessert und an eine Fastnacht, wie wir sie alle kennen und lieben, ist aktuell nicht zu denken», heisst es in einer aktuellen Mitteilung. «Schweren Herzens und nach intensiven Überlegungen» sagt die FGW daher auch den Kindermaskenball und den Hofnarrenball ab. Die Planung der Guggen-Party im Stadtsaal als Alternative zum Monsterkonzert wurden ebenfalls eingestellt. Stattfinden wird wie gewohnt der Fastnachts-Gottesdienst am Sonntag, 27. Februar, um 11 Uhr in der Kirche St.Niklaus. Es gelten die Richtlinien und Massnahmen des BAG und der Kirchgemeinde Wil. Eine Fastnachtsplakette gibt es 2022 keine. «Leider war es unserem Produzenten aufgrund von Rohstoff- und Personalmangel infolge von Corona nicht möglich, die Plakette 2022 rechtzeitig zu liefern», teilt die FGW mit. «Wir würden uns sehr freuen, wenn die Wiler Fastnächtler die fünfte Jahreszeit trotzdem geniessen und im Rahmen des Möglichen feiern», schreibt der Neunerrat und weist auf die dekorierten Beizen, s'Zelt an der Rudenzburg und die Party des Vereins In-Wyl im alten Feuerwehrdepot hin. (red)

