Gynäkopsychiatrie in Wil bietet Unterstützung rund um die Geburt

Frühe Förderung Vom unerfüllten Kinderwunsch bis zur Überforderung in der Elternrolle: Das Angebot der Gynäkopsychiatrie in Wil wird stetig mehr nachgefragt Männer und Frauen brauchen zuweilen psychotherapeutische Unterstützung bei Themen rund um die Geburt eines Kindes. Die Gynäkopsychiatrie bietet diese, ist aber noch nicht sehr bekannt. Die Oberärztin will Hemmschwellen abbauen. Larissa Flammer 27.09.2021, 05.00 Uhr

Mit der Rolle als Eltern sind viele Menschen überfordert – Frauen wie Männer. Bild: Petra Orosz/Keystone

Die Schwangerschaft, die Geburt und die ersten Lebensmonate eines Kindes sind für die Eltern nicht immer eine schöne Zeit. Psychische Schwankungen während der Schwangerschaft, traumatische Erfahrungen bei der Geburt, Wochenbettdepressionen oder Überforderungen mit der neuen Rolle als Eltern sind weit verbreitet. Und normal, wie Ljiljana Bozic betont. Sie sagt:

«Wir lernen nirgends, wie es ist, Eltern zu sein.»

Und bei den hormonellen Veränderungen, die mit einer Schwangerschaft einhergehen, seien psychische Schwankungen häufig, würden aber auch wieder vergehen. Ljiljana Bozic ist Oberärztin und Standortleiterin der Gynäkopsychiatrie in Wil. Ein Angebot, über das wenig bekannt ist.

Vor allem Gespräche, Medikamente nur bei Bedarf

Die Gynäkopsychiatrie ist im Ambulatorium auf dem Areal der Psychiatrischen Klinik in Wil angesiedelt. Bozic will die dadurch möglicherweise entstehende Hemmschwelle abbauen: «Längst nicht alle, die bei uns Hilfe erhalten, sind schwer psychisch krank.» Auch sei oft keine medikamentöse Behandlung nötig. Bozic und ihr Team bieten Psychotherapie in Form von Gesprächen und je nach Zuweisungsgrund umfassende Therapie mit Psychopharmaka, falls dies medizinisch notwendig ist. Dabei arbeiten sie ressourcenorientiert. Die Oberärztin erklärt:

«Wir unterstützen die Patientinnen auf dem Weg zu innerer Stabilität und Selbstwirksamkeit.»

Ljiljana Bozic. Bild: Larissa Flammer

Jede Person gebe ihr Bestes. Überforderung und Unsicherheit können aber blockieren. Viele Frauen würden während der Schwangerschaft und nach der Geburt überfordernde und belastende Situationen erleben, aus denen Schuldgefühle entstehen können. Mütter und Väter würden sich Vorwürfe machen, weil sie das Gefühl hätten, schlechte Eltern zu sein. «Dem ist nicht so. Sie sind unsicher, und das ist okay», sagt Bozic. Die Behandlung baue auf den Ressourcen und der Geschichte der Personen auf, die Grundlagen der Therapie seien aber wissenschaftlich belegt.

Die Gynäkopsychiatrie unterstützt zudem die Beziehung zwischen Mutter und Kind und die Beziehung als Familie. «Wird ein Paar zu einer Familie, führt das zu einer neuen Dynamik innerhalb des Paares. Das kann verunsichern und die Familie zu Beginn destabilisieren», sagt Bozic. Und wenn der Leidensdruck zu gross werde, sei es möglich, dass es zu einer Depression oder anderen psychischen Erkrankungen komme. Das Ziel sei es, die Beziehungen und die ganze familiäre Struktur zu stärken.

Versicherung übernimmt Kosten

Ein wichtiges Angebot der Gynäkopsychiatrie ist auch die Vernetzung. Patienten werden zum Beispiel nach der Therapie an die Mütter- und Väterberatung verwiesen, die auch zu Hause Unterstützung bietet. So könne mit den anderen Netzwerkpartnern ein Helfernetz organisiert werden, auch wenn es keine familiäre Struktur gebe. Steht eine Patientin kurz vor der Geburt und ist einverstanden damit, schreiben die Behandlerinnen auch einen kurzen Bericht, damit die Hebamme und die Ärztin bei der Entbindung im Spital die Vorgeschichte der Frau kennen. Sowieso seien das Spital in Wil und die Hebammen gemäss Bozic ganz wichtige Partner.

Zur Gynäkopsychiatrie kommen die Patientinnen und Patienten meist durch eine Überweisung des Hausarztes, der Hebamme oder des Gynäkologen. Sie können sich aber auch selbst melden. Die Grundversicherung übernimmt die Kosten, wie Bozic sagt. Die Abklärungen für die Krankenkasse seien unproblematisch.

Nachfrage steigt stetig an

Das Kompetenzzentrum Gynäkopsychiatrie gibt es seit 2014. Es ist ein gemeinsames kantonales Angebot der Psychiatrie St.Gallen mit vier Standorten: Wil, St.Gallen, Heerbrugg und Rapperswil. In Wil arbeiten neben der Oberärztin drei weitere Psychologen. «Im Vergleich zu anderen Kantonen ist St.Gallen Vorreiter», sagt Bozic. Und sie ergänzt:

«Dass wir bei der Stadt Wil Teil der Frühen Förderung sind, ist Gold wert.»

Seit das Angebot lanciert worden sei, steige die Nachfrage stetig an, was sehr zu begrüssen sei. Dass man als werdende oder frischgebackene Mutter psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nimmt, werde in der Gesellschaft immer akzeptierter. «Auch Väter kommen immer mehr», sagt Bozic. Es gebe aber sicher noch viele weitere Personen, die Hilfe nötig hätten. «Man meldet sich lieber einmal zu viel und rechtzeitig, als selbst zu versuchen, mit einer Überforderung, einer Depression oder einem Trauma klarzukommen.»

Frühe Förderung bei der Stadt Wil

Im Mai 2018 hat die Stadt Wil eine Fachstelle Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung geschaffen. Deren Leiterin Franziska Kaiser kümmert sich unter anderem um die Vernetzung der verschiedenen Akteure und um die Information der Eltern. Auf der Website www.stadtwil.ch/angebotekindereltern sind alle Unterstützungsangebote aufgeführt. Dazu gehören neben der Gynäkopsychiatrie zum Beispiel die Kinderärzte, der Chrabbeltreff mit Mütter-/Väterberatung oder die Heilpädagogische Früherziehung.

Alle neu zuziehenden Eltern erhalten einen Flyer mit einem Hinweis auf alle Angebote. Auf der Schweizer App Parentu, die in 13 Sprachen Informationen zur kindlichen Entwicklung bietet, kann die Fachstelle von Franziska Kaiser Events aufschalten. Wenn es die Coronasituation zulässt, sollen auch Anlässe stattfinden, bei denen sich Eltern bei Fachpersonen niederschwellig und direkt über verschiedene Themen informieren können.