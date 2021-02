Freizeit Veloboom: Wenn man ein bestimmtes Velo haben möchte, könnte das Vorhaben erst 2022 Realität werden» Velogeschäfte gehören zu den Gewinnern der Pandemie. Mit den steigenden Temperaturen können viele Läden die hohe Nachfrage kaum noch bewältigen. Enrico Kampmann 19.02.2021, 17.15 Uhr

Immer mehr Menschen fahren Velo, sowohl im Alltag als auch in ihrer Freizeit. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Der Frühling klopft an die Tür. Für die nächste Woche wird ein strahlend blauer Himmel mit weiter steigenden Temperaturen vorausgesagt. Da kommt Lust auf, das Homeoffice zu verlassen und mal wieder an die frische Luft zu gehen, die Sonnenstrahlen aufzusaugen und sich zu bewegen. Immer mehr Menschen greifen deshalb zum Velo. Das spüren auch die Händler in der Region, die Nachfrage ist so gross wie nie.

Diese Einschätzung bestätigt Denise Steiner, Mitinhaberin der Velometzg GmbH in Unterwasser. «Jetzt, wo das Wetter wärmer wird, werden wir mit Anfragen überrannt. Die Werkstatt ist bis weit in den Frühling fast komplett ausgebucht», sagt Steiner. «Wir müssen schon jetzt priorisieren.» Das heisse, dass sie Stammkunden und diejenigen, die ihr Fahrrad in der Velometzg gekauft hätten, den Vorrang geben müssten.

Denise Steiner, Mitinhaberin, Velometzg GmbH, Unterwasser Bild: PD

Das Geschäft lief den ganzen Winter gut

Die Nachfrage habe in den letzten Wochen noch einmal deutlich angezogen. Aber eigentlich laufe schon den ganzen Winter sehr viel, sagt Steiner. In den Vorjahren sei es während der Wintermonate im Geschäft merklich ruhiger gewesen. Nicht so dieses Jahr. Die Kunden würden ihr Fahrrad jetzt schon für die erste Frühlingsexkursion in Stand bringen oder sich allenfalls ein neues zulegen. Überraschend sei der unübliche winterliche Ansturm nicht gekommen, sagt Steiner.

«Unsere Werkstatt ist seit letztem Frühling durchgehend ausgebucht.»

Die Nachfrage sei über das letzte Jahr hinweg markant gestiegen, insgesamt habe die Velometzg etwa 30 Prozent mehr Umsatz erzielt als in normalen Jahren. Die Leute würden wegen der Coronapandemie den öffentlichen Verkehr meiden, sagt Steiner. Zudem gebe es weniger Freizeitangebote. «Die Menschen können ihr Geld nicht mehr im Restaurant oder im Club ausgeben, also gönnen sie sich stattdessen ein neues Velo oder neue Wanderschuhe.»

Der «Coronaeffekt»

Matthias Brändle, Inhaber der Motorama Holenstein AG, Bazenheid Bild: PD

Das bestätigt auch Matthias Brändle, Inhaber der Motorama Holenstein AG in Bazenheid. Der Achtpersonenbetrieb verkauft sowohl Fahrräder als auch Motorräder. Brändle sagt, in beiden Sparten sei der Umsatz im letzten Jahr gestiegen, doch das Fahrradgeschäft erlebe einen besonders grossen Boom.

«Die Verkaufszahlen sind massiv gestiegen, und zeitweise ist es schwierig, die hohe Anzahl an Reparaturen und Serviceaufträgen termingerecht zu bewältigen.»

Er habe über den Winter zwei neue Teilzeitstellen im Velobereich geschaffen, um der Nachfrage gerecht zu werden.

Auch für ihn ist klar: «Das ist der Coronaeffekt». Die Menschen würden weniger Geld für Ferien und anderen Luxus ausgeben. Also investierten sie das gesparte Geld in jene Freizeitbeschäftigungen, die sie noch ausüben dürfen. Im Motorama Holenstein würden zur Zeit regelmässig Fahrräder und E-Bikes für 6000 bis 9000 Franken verkauft. Brändle sagt:

«Ich gebe sonst für nichts Geld aus, ist eine Aussage, die wir immer wieder zu hören bekommen.»

Verkaufsflächen müssen geschlossen bleiben

Der Verkauf gestaltet sich momentan allerdings etwas komplizierter als sonst. Zwar dürfen die Veloläden, da sie letztes Jahr vom Bundesrat offiziell als systemrelevant eingestuft wurden, geöffnet haben, doch die Verkaufsflächen sind geschlossen.

Die Verkaufsfläche der Velometzg GmbH in Unterwasser ist zur Zeit geschlossen. Bild: PD

So sei es erlaubt, einzelne Velos herauszugeben, um den Kunden eine Probefahrt zu ermöglichen, sagt Steiner. Der Verkauf müsse dann aber über das Telefon oder via Mailverkehr erfolgen. Sie versuche dabei, ihre Kunden per Videochat oder am Telefon möglichst gut zu beraten. Einen Onlineshop habe der Zweieinhalbpersonenbetrieb nicht.

Ohnehin ist die Auswahl an Velos momentan begrenzt, wie beide Geschäfte bestätigen. Während das Motorama gut aufgestellt sei und noch über genügend Lagerkapazitäten verfüge, werde es in der Velometzg langsam knapp. Häufig müsse der Kunde mit der Frage konfrontiert werden: Hättest du gerne dieses oder lieber jenes Velo? Steiner sagt:

«Wenn man ein ganz bestimmtes Velo haben möchte, muss man damit rechnen, dass es 2022 werden könnte, bis man es bekommt.»

Man muss mit Wartezeiten rechnen

In der ganzen Branche muss man mit Lieferverzögerungen von bis zu einem Jahr rechnen, wie auch Brändle bestätigt. Er sieht dafür mehrere Gründe. Einerseits sei der Veloboom eine europaweite Angelegenheit, die Nachfrage sei überall stark angestiegen. Andererseits seien die Fabriken, die sich oft im asiatischen Raum befänden, während des ersten Lockdowns im Frühling coronabedingt teils vier bis acht Wochen geschlossen gewesen. So seien die Hersteller sowieso schon in Verzug. Gekoppelt mit dem steilen Anstieg der Nachfrage in Europa führe dies zu langen Wartezeiten.

Dazu käme die komplette Überlastung der Seefracht, ergänzt Brändle. Nachdem der Welthandel, angeschoben von China, wieder anziehe, laufen die Häfen in ganz Europa am Anschlag. So müssen die Schiffe teils umgeleitet werden, ausserdem mangelt es an Containern. Das führe einerseits zu Lieferverzögerungen und andererseits zu höheren Preisen, sagt Brändle. «Ein Container kostet heute bis zu acht Mal mehr als vor der Krise» Das mache sich auch in der Velobranche bemerkbar.

Gewisse Lieferanten hätten bereits Preiserhöhungen vorgenommen, sagt Brändle. Er bedauert, dass sich das wohl auch bei ihnen im Geschäft auf die Preise auswirken werde.