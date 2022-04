Badieintritt in Wil kostet 2 Franken mehr – nun wird Kritik laut

Freizeit Der Badieintritt in Wil wird dieses Jahr zwei Franken teurer – nun wird in der Politik Kritik laut Die Wiler Sportanlagen AG kämpft mit einem strukturellen Defizit. In den beiden Freibädern werden deshalb die Eintrittspreise erhöht, wie das Unternehmen im Februar mitteilte. Eine Politikerin erkundigt sich nun, ob die Stadt Gegensteuer geben kann. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Ein Blick ins noch leere Freibad Bergholz. Bild: PD

In knapp einem Monat ist es so weit: Wasserratten und Schwimmbegeisterte können sich wieder ihre Badehosen und Badtüechli schnappen und sich unter freiem Himmel ins kühle Nass stürzen. Am Samstag, 7. Mai, wird die Saison der Freibäder Bergholz und Weierwise in Wil eröffnet. Im Vergleich zum Vorjahr müssen Besucherinnen und Besucher für einen Eintritt aber tiefer in die Tasche greifen. In der Politik wird deswegen nun Kritik laut.

Ein Einzeleintritt in die Badi kostet in dieser Saison 2 Franken mehr. Wilerinnen und Wiler sowie Personen aus den Partnergemeinden zahlen also für den Eintritt ins Freibad Bergholz 9 Franken, davor waren es 7 Franken. Kinder zahlen 6.50 Franken statt 4.50 Franken. In der Weierwise dasselbe: Erwachsene zahlen ab Mai 7.50 Franken, Kinder 5.50 Franken. Im Februar teilte die Wiler Sportanlagen AG (Wispag) mit, dass die Preise mehrerer Angebote durchschnittlich 15 bis 20 Prozent ansteigen.

Als Begründung wurde das seit mehreren Jahren bestehende strukturelle Defizit genannt. Zwar nahmen die Besucherzahlen bis ins Jahr 2019 zu, doch die Unterhalts- und Energiekosten sowie der Aufwand für die Wasseraufbereitung steigen stetig an, hiess es in der Mitteilung. Und weiter: Ein Vergleich mit anderen Sportanlagen in der Schweiz mit ähnlichem Angebot habe gezeigt, dass die Preise im Sportpark Bergholz unterdurchschnittlich seien. Im Bereich der Jahres- und Saisonabonnemente würden die Kunden weiterhin von einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis profitieren.

Dennoch soll die Stadt etwas gegen die Preiserhöhung unternehmen, findet eine Stadtparlamentarierin.

Freibad soll allen zugänglich sein

Anja Bernet, SP, Stadtparlamentarierin Bild: PD

Für die SP-Parlamentarierin Anja Bernet ist klar: «Ziel ist es, dass möglichst viele ins Freibad gehen können – vor allem Kinder.» Die Preiserhöhung würde Familien, denen es finanziell schlechter gehe, benachteiligen.

Bernet reichte zu diesem Anliegen eine Interpellation beim Stadtrat ein. Sie zeigt auf, dass Kinder in den umliegenden Gemeinden 1 bis 3 Franken für den Badieintritt zahlen. Zudem verweist sie auf den Aktionsplan «Kinderfreundliche Stadt Wil 2019 bis 2022», in dem eine Massnahme lautet, dass für Kinder vergünstigte Freibad- oder Hallenbadeintritte geprüft werden. Bernet findet:

«Die Stadt muss eine klare Haltung einnehmen.»

Natürlich sehe sie ein, dass die Wispag wirtschaftlich funktionieren müsse. Sie bezeichnet die Freibäder aber auch als wichtiger Freizeitort für Kinder und gerade auch für jene Familien, die während der Ferien zu Hause bleiben würden. «Die Stadt muss sich überlegen, wie viel es ihr wert ist, dass die Einwohnenden schwimmen gehen können.»

In der Interpellation fragt die Parlamentarierin, wie viel es die Stadt kosten würde, wenn die Eintrittspreise gleich bleiben würden und ob die Partnergemeinden allenfalls einen Beitrag übernehmen könnten oder ob man gar mit weiteren möglichen Partnergemeinden verhandeln würde. Sie spricht den Stadtrat ebenfalls auf die Umsetzung des Aktionsplans für eine kinderfreundliche Stadt an.

Unternehmen muss wirtschaftlich funktionieren

«Die Preisgestaltung ist in der Verantwortung der Wispag», sagt Christian Tröhler, Verwaltungspräsident der Wispag. Die Stadt leiste bereits einen Beitrag. Zudem verweist Tröhler auf das strukturelle Defizit der Unternehmung. «Wir können kleinere Investitionen nicht aus eigenen Mitteln finanzieren.» Seit fünf Jahren seien nebst der gestiegenen Unterhalts- und Energiekosten die Personal- und Sachkosten etwa gleich geblieben. Nun müsse man bei der Einnahmeseite ansetzen.

«Wir müssen als wirtschaftliches Unternehmen funktionieren.»

Christian Tröhler, Verwaltungsratspräsident der Wispag Bild: PD

In die Preispolitik fliesse die Sozialverträglichkeit ein, sagt Tröhler. Vergleiche man den Badieintritt mit anderen Freizeitangeboten wie einem Zoo oder Kino, seien die Preise in einem vernünftigen Rahmen – auch verglichen mit ähnlichen Sportanlagen. Der Verwaltungsratspräsident sagt:

«Es ist immer noch ein günstiges Freizeitangebot.»

Ob und wie die Stadt etwas gegen die erhöhten Eintrittspreise unternimmt, wird sich in der Antwort auf die Interpellation zeigen.

