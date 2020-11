Freiwillige sorgen am Bahnhof Wil für ein Gefühl der Sicherheit Die Brüder Werner und Rolf Bollhalder engagieren sich als Bahnhof-Paten. Ihre Präsenz soll am Bahnhof Wil für Sicherheit sorgen. Die Arbeit ist ehrenamtlich. Die Brüder haben ihre ganz individuellen Gründe, weshalb sie beim Projekt der SBB mitwirken. Janine Bollhalder 09.11.2020, 17.00 Uhr

Den Rundumblick haben: Werner und Rolf Bollhalder drehen ihre Runden über das Bahnhofsareal. Ihre Präsenz schenkt Passanten ein Gefühl von Sicherheit. Bilder: Janine Bollhalder

Sie sorgen für Sicherheit, Securitas sind sie aber nicht. Sie achten auf die Bahnhofsordnung, die Polizei sind sie aber nicht. Die Brüder Werner und Rolf Bollhalder sind Bahnhof-Paten.

Ihre Aufgabe hat präventiven Charakter. Vor Ort sein und für Sicherheit und Ordnung sorgen. Gesehen werden in der SBB-Uniform – autoritär, vielleicht auch abschreckend für jene, die es abschrecken soll.

Das Projekt der Bahnhof-Paten wurde im Jahr 2012 von den SBB lanciert, im Rahmen des Präventionsprogramms «Rail Fair». Schweizweit sind rund 230 Bahnhof-Patinnen und -Paten auf 18 Bahnhöfen aktiv. Für die Stadt Wil sind seit Januar 14 Freiwillige auf dem Bahnhofsgelände präsent. Die Brüder Werner und Rolf Bollhalder sind zwei davon.



Die Faszination für die Bahn

Die Bahn begeistert ihn: Rolf Bollhalder, Bahnhof-Pate in Wil

Die Tätigkeit als Bahnhof-Paten haben die Brüder Bollhalder über Benevol, der Fachstelle für Freiwilligenarbeit, gefunden. «Die Begeisterung für die Bahn und die SBB sind mit ein Grund, weshalb ich diese Tätigkeit mache», sagt Rolf Bollhalder. Er hat über 14 Jahre im Paketzentrum St.Gallen gearbeitet – als der Postzug vorbeifährt, sagt er: «Das ist mein Lieblingszug.» Nach der Pensionierung hat er sich eine Freizeitbeschäftigung gesucht und ist von seinem Bruder auf die Freiwilligenarbeit als Bahnhof-Pate aufmerksam gemacht worden.

Er will der SBB etwas zurückgeben: Werner Bollhalder, Bahnhof-Pate

Werner Bollhalder arbeitete als Immobilienbewirtschafter für die SBB. Er habe eine gute Zeit bei der Bahngesellschaft gehabt und möchte mit seinem Engagement als Bahnhofspate dem Unternehmen etwas zurückgeben.

Während des Lockdowns im Frühjahr haben die Brüder Bollhalder und ihre Arbeitskollegen in der ganzen Schweiz ihre Arbeit als Bahnhof-Paten aussetzen müssen. Seit Anfang September sind die Bahnhof-Patinnen und -Paten wieder im Einsatz, schreibt die SBB auf Nachfrage. Unter der Woche seien aber die Einsatzzeiten angepasst worden, so dass während der Stosszeiten von 16 Uhr bis 19 Uhr keine Einsätze stattfinden.

System: Hinschauen – helfen – melden

Die Brüder arbeiten nach dem System, hinschauen, helfen und melden. Sie beobachten die Passanten auf dem Bahnhofsgelände, achten darauf, dass sie die Bahnhofordnung einhalten: Nicht auf den Boden spucken, nicht im Wartesaal schlafen, nicht an einem beliebigen Ort rauchen, nicht ohne Bewilligung musizieren. Gemeldet werden Vorfälle wie etwa eine Schlägerei oder andere Ausschreitungen sowie Schäden, die einer Reparatur bedürfen oder grobe Verschmutzungen.

Bei Krisensituationen eingreifen, kommt für die Bahnhof-Paten allerdings nicht in Frage, dafür gibt es die Bahnpolizei. Auch Bussen werden durch die Bahnpolizei verteilt, nicht durch Werner und Rolf Bollhalder oder ihre Kollegen.



Bei einem Rundgang über das Wiler Bahnhofsgelände zeigt sich schnell: An diesem Mittwochnachmittag ist es friedlich. Werner und Rolf Bollhalder müssen nur einige Passagiere an die Maskenpflicht auf dem Bahnhofsgelände erinnern und verhelfen einer Passagierin, gerade noch ihren Zug zu erwischen – Werner Bollhalder drückt geistesgegenwärtig auf den Knopf, um die Tür des Zuges nochmals zu öffnen, so dass die heraneilende Frau noch einsteigen kann. Er erklärt:

«Wir helfen auch mit Kinderwagen, wenn jemand Schwierigkeiten mit dem Ticketautomaten hat oder nicht weiss, um welche Zeit sein Zug fährt.»

Derweil blickt Rolf Bollhalder auf seine Uhr: «13.36 Uhr, der Schnellzug fährt durch.» Die Köpfe der beiden Bahnhofpaten drehen sich automatisch zur Uhr und dann zum Perron. Sie achten darauf, dass niemand zu nahe am Gleis steht – sei es aus Versehen oder aus Absicht.



Der Zug kommt: Steht niemand zu nahe am Perron? Rolf und Werner Bollhalder haben alles im Blick.

Eine Aufgabe für fitte Freiwillige

Angepöbelt oder unfreundlich behandelt wurden die Brüder bislang nicht. «Einzig einen betrunkenen Mann gab es, der uns auf Trab hielt», erzählt Werner Bollhalder, «er hat in der Unterführung auf Bierflaschen getrommelt.» Sie baten den Herrn zu gehen. «Nachdem unsere Runde um den Bahnhof wieder in die Unterführung führte, haben wir ihn an der gleichen Stelle wieder vorgefunden.» Erst als die Brüder Bollhalder dem Betrunkenen mit der Bahnpolizei drohten, habe er seinen Platz verlassen. Ansonsten seien die Passanten stets freundlich und dankbar.

Selbst wenn es sich bei der Tätigkeit der Bahnhof-Paten um eine freiwillige Arbeit handelt, gibt es gewisse Anforderungen. «Man ist drei Stunden am Stück zu Fuss unterwegs», sagt Werner Bollhalder. «Die Aufgabe erfordert also einen gewissen Fitness-Level.»

Sich für die Sicherheit engagieren Bahnhof-Patin oder Bahnhof-Pate werden: In der Ostschweiz sind Bahnhof-Paten auf den Bahnhöfen in Buchs, Frauenfeld, Heerbrugg und Wil präsent. Es werden weitere Freiwillige für diese Tätigkeit gesucht. Wer motiviert und zuverlässig sowie gut zu Fuss ist, kann sich bei der Stadt Wil unter bahnhof-paten@stadtwil.ch melden. Mehr Informationen unter www.company.sbb.ch/railfair.

Ausserdem mussten die Brüder Bollhalder im vergangenen September eine Schulung besuchen. Ein Teil davon brachte den Teilnehmern SBB-spezifische Dinge näher; wo sollen notwendige Reparaturen oder Putzarbeiten gemeldet werden, welche Regelungen gelten auf dem Bahnhofplatz, wie funktionieren die Billettautomaten, wie ist die Notfallorganisation? – «Wir haben eine spezielle App, die uns Auskunft darüber gibt, welche Anschlusszüge die gestrandeten Passagiere nehmen können», erklärt Werner Bollhalder.

Der andere Teil der Ausbildung führte die Bahnhof-Paten in eine konfliktfreie Verhaltensweise ein. Wie verhält man sich, um deeskalierend zu wirken? Und für den Fall der Fälle haben die Paten auch gelernt, sich und andere gegen Angriffe adäquat zu schützen.

Lohn in finanzieller Form gibt es nicht - dafür Dankbarkeit seitens der Passanten.

Lohn gibt es für die Bahnhof-Paten nicht, nur eine Spesenentschädigung. Acht Einsätze haben die Freiwilligen im Monat, die Daten können sie online auswählen. Bahnhof-Paten sind aus Sicherheitsgründen stets zu zweit unterwegs. «Sagt jemand ab, muss ein Ersatz einspringen oder der Einsatz kann nicht stattfinden», erklärt Werner Bollhalder.

Ziel ist es, dass von 13 Uhr bis 22 Uhr Bahnhof-Paten präsent sind. Natürlich klappt das nicht an jedem Tag, aber am Freitag, Samstag und Sonntag ist sicherlich ein Zweierteam anwesend. Rolf Bollhalder sagt:

«Wir können so den Bahnhofsbenützern ein Sicherheitsgefühl vermitteln.»