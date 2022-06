Frauen aus Wil fordern eine Genderbeauftragte bei der Stadt

Frauenstreik Wilerinnen fordern eine Genderbeauftragte bei der Stadt, um Frauen zu unterstützen Vertreterinnen des Vereins Wiler Frauentag überreichten Stadtpräsident Hans Mäder am Dienstag Anliegen und Ideen zum Thema Gleichberechtigung. Diese sind aus der Bevölkerung eingereicht worden. Larissa Flammer 14.06.2022, 16.57 Uhr

Frauen vom Verein Wiler Frauentag übergeben vor dem Rathaus Wil die Anliegen der Bevölkerung: Almut Aeppli, Mirta Sauer (Vereinsvizepräsidentin), Dora Luginbühl, Stadtpräsident Hans Mäder, Renata Ruggli (Vereinspräsidentin). Bild: Larissa Flammer

In der ganzen Schweiz gingen am Dienstag Frauen – und Männer – für die Gleichberechtigung auf die Strasse. Auch in Wil zog eine Gruppe durch die Obere Bahnhofstrasse, um sich am Abend dem Frauenstreik in St.Gallen anzuschliessen.