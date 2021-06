Frauenstreiktag in Wil: Gegen Lohn- und Rentenklau

Dass in Wil keine lokalen Aktivitäten geplant waren, bedeutet nicht, dass der Frauenstreiktag sang- und klanglos am städtischen Leben vorbeiging. Am späten Nachmittag zog eine überwiegend weibliche Gruppe in Violett über die Bahnhofstrasse in Richtung Bahnhof. Das Ziel: St.Gallen.

Andrea Häusler 14.06.2021, 20.25 Uhr