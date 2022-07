Die Degersheimerin Yllëza Kabashi auf dem Weg zum Fussballprofi

FRAUENFUSSBALL Talent schützt nicht vor Jobsuche: Junge Degersheimerin auf der Gratwanderung zwischen Spitzensport und Ausbildung Yllëza Kabashi aus Degersheim will Fussballprofi werden. Sie träumt von Real Madrid oder dem FC Barcelona. Doch der Weg ist alles andere als eine fein gemähte Wiese. Vorerst gilt es, eine passende Ausbildungsstelle zu finden. 10.07.2022, 15.59 Uhr

Dreimal pro Woche trainiert Yllëza Kabashi am Morgen. Bild: PD

Während in diesen Wochen in England die besten Fussballerinnen des Kontinents um die Europameisterschaft spielen, träumt in Degersheim eine junge Frau vom eigenen Weg an die Spitze.

Yllëza Kabashi spielt in der U19 des FC St.Gallen. Ihr Ziel aber ist es, irgendwann für Real Madrid oder den FC Barcelona aufzulaufen, wie im Mitteilungsblatt der Gemeinden Degersheim und Flawil zu lesen ist.

Weniger Freizeit als ihre Altersgenossinnen

Im Sommer 2020 wechselte Yllëza Kabashi mit Unterstützung ihrer Schule in Degersheim an den Talent-Campus St. Gallen. Dort erfährt sie neben der Förderung ihres Talents auch schulische Bildung. Acht Mal pro Woche trainieren Yllëza Kabashi und ihre Kolleginnen und Kollegen, hinzu kommen Spiele an den Wochenenden. Da bleibt wenig Freizeit, weniger als bei den meisten ihrer Altersgenossinnen. Neu waren für Yllëza Kabashi auch die gemischten Trainingseinheiten zusammen mit den jungen Männern auf dem Campus.

Trainerin bescheinigt iihr grosses Talent

Nach anfänglichen Schwierigkeiten sagt die Degersheimerin: «Ich habe mich schnell daran gewöhnt und fühle mich inzwischen wohl dabei.» Der Mittelfeldspielerin, die sich auch gerne als Mittelstürmerin einsetzen lässt, werde von den Betreuern und der Trainerin ein «aussergewöhnliches Talent» zugesprochen, heisst es im Mitteilungsblatt. In diesem Sommer schliesst Yllëza Kabashi die Schule ab.

Neben der Fussballkarriere rückt damit auch die Berufswahl in den Fokus. Nach dem Abschluss der Oberstufe wird Yllëza Kabashi zunächst das 10. Schuljahr besuchen. Danach möchte sie eine als Büroassistentin beginnen. Einen Arbeitgeber zu finden, der es ihr ermöglicht, drei morgendliche Trainings pro Woche zu bestreiten und der auch bereit wäre, bei Zusammenzügen der Nationalmannschaft auf sie zu verzichten, hat sich jedoch als schwierig herausgestellt.

Parallelen zwischen Berufswelt und Spitzensport

Sie glaubt aber immer noch fest daran, einen wohlwollenden Betrieb zu finden, der sie auf ihrem Weg unterstützt.

Schliesslich erfordere der Spitzensport Tugenden, die auch in der Arbeitswelt gefragt seien, zum Beispiel Zuverlässigkeit, Willenskraft und die Bereitschaft, jeden Tag hart zu arbeiten. (pd/rop)