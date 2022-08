Frauenfussball FC Wil Frauen holen ersten NLB-Sieg der Geschichte: Gaja Di Gaetano sorgt mit einem Distanzschuss für die Entscheidung Der Aufsteiger FC Wil holt im ersten Heimspiel der Saison gegen Solothurn auf dominante Art und Weise die ersten drei Punkte. Es ist der erste Dreier in der Nationalliga B für die Wilerinnen. Dank des 1:0-Sieges im zweiten Saisonspiel steht man neu auf Platz fünf. Lukas Tannò 28.08.2022, 13.00 Uhr

Linksverteidigerin Gaja Di Gaetano (am Ball) erzielte in der ersten Halbzeit das einzige Tor des Spiels. Bild: Lukas Tannò

Die Frauen des FC Wil schaffen Historisches. Im ersten NLB-Heimspiel der Vereinsgeschichte gewinnen die Aufsteigerinnen gegen den FC Solothurn, Tabellenvierter der letzten Saison, verdient mit 1:0. Es ist der erste Saisonsieg der Wiler Frauen in der zweithöchsten Schweizer Liga.

Wil lässt Solothurn keine Chance

Das knappe Resultat lässt ein ausgeglichenes Spiel vermuten. Dem ist aber ganz und gar nicht so. Der FC Wil dominierte Solothurn nach Strich und Faden. Über 85 Minuten hatten die Äbtestädterinnen ihren Gegner klar unter Kontrolle, waren lauffreudiger und gewannen beinahe jeden Zweikampf. Nur in den letzten Minuten des Spiels hatte der Gast aus der Nordwestschweiz mehr Spielanteile als der FC Wil. Einen Torschuss konnten die Solothurnerinnen aber nicht verzeichnen. Trainer Florian Holenstein sagt zur Partie:

«Ich wusste, dass wir ein gutes Team sind und uns in dieser Liga nicht verstecken müssen. Dass wir das Spiel so dominieren, hätte ich aber nicht erwartet.»

Wil kam defensiv kaum in Bedrängnis und konnte einige gute Chancen herausspielen. Vor allem der Sommerneuzugang aus der NLA, Alana O’Neill, wirbelte im offensiven Mittelfeld. Die Amerikanerin spielte in der ersten Meisterschaftspartie noch als Innenverteidigerin, bewies gegen Solothurn aber ihre spielerischen Fähigkeiten im Kreativzentrum. Zweimal kam sie in den ersten Minuten des Spiels aus bester Position zum Abschluss und scheiterte beide Male nur knapp an Torhüterin Tamara Biedemann.

Der FC Wil Frauen musste bis in die 28. Minute warten, um den ersten NLB-Treffer im Bergholz zu bejubeln. Nach einem Eckball der Wilerinnen wurde der Ball nur bis zur Aussenverteidigerin Gaja Di Gaetano geklärt. Aus rund 20 Meter fasste sie sich ein Herz und traf sehenswert in die linke obere Ecke.

Wilerinnen können diese Saison für Überraschung sorgen

«Wir hätten zur Pause mit drei oder vier Toren führen müssen», sagt Holenstein: «Aber wir lernen noch dazu und müssen vor dem Tor noch cleverer werden. Irgendwann werden wir unsere Chancenausbeutung verbessern.» Dann wird der FC Wil Frauen in so einem Spiel auch nicht mehr zittern müssen. Denn die letzten fünf bis acht Minuten der Partie wurde Solothurn nochmals stärker. Wil konnte die Null aber halten und holte sich den ersten NLB-Sieg der Vereinsgeschichte. Der Wil-Trainer ist dementsprechend glücklich mit der Leistung seines Team:

«Ich muss meiner Mannschaft ein grosses Kompliment aussprechen. Sie haben 90 Minuten gekämpft und genau das umgesetzt, was wir wollten.»

Der Aufsteiger aus Wil konnte also auf die Startniederlage gegen die Zürcher U21 vom vergangenen Wochenende reagieren. Dass man im zweiten Spiel gegen ein Top-vier-Team des letzten Jahres direkt so spielbestimmend agiert und verdient gewinnt, zeigt, dass die Wilerinnen in dieser NLB-Saison durchaus für die eine oder andere Überraschung gut sein werden.

