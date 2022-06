Frauenfussball Die Frauen des FC Wil steigen in die Nationalliga B auf – dank Schützenhilfe von Staad Die Wilerinnen konnten am letzten Spieltag nur zuschauen und hoffen, dass der Tabellendritte Staad gegen Erlinsbach gewinnt. Weil Staad dem FC Wil Frauen Schützenhilfe leistet, übernimmt er, dank der besseren Fair-Play-Wertung, neu die Leaderposition in der 1. Liga und steigt somit in die Nati B auf. Lukas Tannò 12.06.2022, 15.04 Uhr

Captain Sarah Kaufmann (links) führte ihr Team mit 15 Siegen, fünf Unentschieden und zwei Niederlagen in die Nationalliga B. Bild: Patrick Luethy / IMAGOpress

Der FC Wil Frauen hat tatsächlich den bereits totgeglaubten Aufstieg in die Nationalliga B geschafft. Weil der FC Staad gegen Erlinsbach mit 2:0 gewinnen konnte, stehen neu die Wilerinnen auf dem ersten Platz der 1. Liga Gruppe 2. Damit steigen sie in die Nati B auf und spielen am kommenden Wochenende gegen Walperswil um den 1.-Liga-Meistertitel.

«Ich kann es immer noch nicht ganz realisieren», sagt Wil-Captain Sarah Kaufmann. Trotzdem weiss sie, dass der FC Wil Frauen verdient aufgestiegen ist:

«Wir waren spielerisch die beste Mannschaft in der Liga, haben die meisten Tore geschossen und die wenigsten Gegentore erhalten. Wir haben uns diesen Aufstieg verdient.»

Staad leistet Wil Schützenhilfe

Zwar wurde es im Aufstiegskampf noch so knapp, dass Trainer Florian Holenstein und die Mannschaft kaum mehr daran geglaubt haben. Denn nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen Staad vor wenigen Wochen war man auf Schützenhilfe von genau diesem Gegner angewiesen. Am letzten Spieltag musste Staad gegen Leader Erlinsbach gewinnen, damit Wil aufsteigt.

Die Bedeutung dieser Partie war auch den Wilerinnen klar, weshalb Sarah Kaufmann mit einigen Mitspielerinnen nach Staad gefahren ist und den eigentlichen Konkurrenten unterstützt hat: «Das war schon ein komisches Gefühl, für Staad zu jubeln. Fast noch komischer war es, auf den Zuschauerrängen eines fremden Stadions den Aufstieg zu feiern.»

Danach sei man noch weiter nach St.Gallen gegangen und habe bis weit in die Nacht hinein getanzt und gefeiert. Und schon am Sonntagmorgen kamen die ersten Glückwunschnachrichten. Für den FC Wil Frauen ist der Aufstieg in die Nationalliga B ein riesiger Erfolg. Vor allem weil es die erste richtige 1.-Liga-Saison für die Wilerinnen war. Die Spielzeiten davor wurden aufgrund von Corona entweder abgebrochen oder gar nicht angefangen.

Ohne Druck aufspielen können

«Wir haben eine grosse Entwicklung als Team durchgemacht. Wir sind noch näher zusammengewachsen und haben in jedem Spiel füreinander gekämpft», sagt Kaufmann. Auch wichtig war, dass Wil ohne Druck die Saison bestreiten konnte. Das Ziel war es, unter die ersten drei zu kommen und der Aufstieg wäre einfach die Belohnung für eine starke Saison gewesen. Das war auch für Kaufmann ein wichtiger Punkt:

«So konnten wir befreit aufspielen und ohne Druck vom Trainer oder dem Verein unsere beste Leistung abrufen.»

Weil der FC Wil Frauen die Meisterschaft nun als Tabellenführer abgeschlossen hat, ist die Saison aber noch nicht ganz fertig. Am kommenden Sonntag um 14 Uhr machen Wil und der Leader aus der anderen Gruppe, Walperswil, den 1.-Liga-Meister unter sich aus. Wo das Spiel stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

Wil muss sich auch in der Nati B nicht verstecken

«Damit hat bei uns niemand mehr gerechnet. Viele von uns haben dann schon Pläne gemacht, aber wir freuen uns auf das Spiel», so Kaufmann. Danach geht es in die wohlverdiente Sommerpause, bevor der FC Wil Frauen dann in die Nationalliga B startet. Captain Kaufmann blickt zuversichtlich nach vorne: «Wir müssen uns in der Nati B nicht verstecken. Das Ziel wird sicher sein, den Ligaerhalt zu schaffen, aber ich traue uns sogar einen Platz im Tabellenmittelfeld zu.»

Kaufmann wird es wissen, denn sie hat mit der U21 des FC Zürich bereits Erfahrungen in der zweithöchsten Spielklasse gesammelt. Und auch die jüngsten Erfahrungen zeigen, dass Wil mit den Teams aus der Nati B mithalten kann. In der Cup-Qualifikation im Oktober musste man sich nur knapp mit 2:3 Thun Berner-Oberland geschlagen geben, welche die Meisterschaft in der Nationalliga B auf dem ersten Platz abgeschlossen haben.

