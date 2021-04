FRAUENEISHOCKEY Dominique Rüegg kehrt zu den ZSC Lions zurück – Shannon Sigrist bleibt in Schweden Weil das Gesamtpaket stimmt: Die 22-jährige Uzwilerin Shannon Sigrist spielt auch nächste Saison für Linköping in der besten europäischen Frauenliga. Ihre Nationalteamkollegin Dominique Rüegg aus Rossrüti wechselt dagegen vom schwedischen Klub Leksands in die Schweiz zu ihrem Stammverein ZSC Lions. Daniel Monnin 12.04.2021, 13.15 Uhr

Wollen im Mai an der WM in Kanada für Furore sorgen: Verteidigerin Shannon Sigrist (links) und Stürmerin Dominique Rüegg. Bild: PD

Gefallen hat es beiden Eishockeyspielerinnen in Schweden und der besten Frauenliga in Europa. Grund genug für die Uzwilerin Shannon Sigrist, eine weitere Saison in Linköping anzuhängen. Die Begründung der 22-jährigen Verteidigerin ist einfach: «Das Gesamtpaket – Hockey, Schule, Leben – stimmt für mich.»

Dominique Rüegg aus Rossrüti möchte dagegen lieber nahe bei Familie und Freunden sein. Die 25-jährige Stürmerin kehrt zurück zu ihrem Stammverein, dem sechsfachen Schweizer Meister ZSC Lions, den sie als Liga-Topskorerin 2020 für ihren einjährigen Abstecher nach Leksands verlassen hatte. Auch ihr Beweggrund ist nachvollziehbar: «Ich möchte nichts missen, aber mir fehlte in Schweden im täglichen Leben das Arbeiten in meinem Beruf und die Nähe zu meinem Umfeld.»

Sigrist ist in Schweden sportlich und als Mensch gewachsen

Shannon Sigrist. Bild: Jonathan Vallat

Für Shannon Sigrist war schon früh in der Saison klar, dass sie ihren Zweijahresvertrag erfüllen möchte. Nun ist auch das Okay der Klubführung eingetroffen, coronabedingt mit etwas Verzögerung. Sigrist sagt:

«Ich bin von Anfang an in Linköping sehr gut aufgenommen worden, fühlte mich ziemlich rasch heimisch.»

Sie habe sich ihr Leben mit Hockey, Schule und Freizeit selber einteilen können, «ja müssen, und das war eine positive Erfahrung». Deshalb ist die Nationalspielerin überzeugt, dass sie an der neuen Situation gewachsen sei – nicht nur sportlich, sondern vor allem auch als Mensch: «Alles perfekt und in einem vernünftigen Rahmen unter einen Hut zu bringen, war nicht einfach. Vor allem das BMS-Fernstudium verlangt eine hohe Selbstdisziplin, bietet mir aber einen perfekten Ausgleich zum Hockey-Alltag.»

Überzeugt, weitere Entwicklungsschritte zu machen

Diesen Weg wird Sigrist ab Ende Mai weitergehen: «Für mich bleibt nach der WM alles gleich. Ich weiss, was mich erwartet, und freue mich darauf.» Sie wird in die gleiche Wohnung zurückkehren, einem ähnlich getakteten Tagesplan wie bisher folgen.

Sigrist, die den Sommer in Schweden verbringen wird, sagt: «Ich bin überzeugt, dass ich einen weiteren Schritt in meiner persönlichen und sportlichen Entwicklung machen werde.» Neu oder zumindest teilweise neu wird nur ihr Team sein. Sie habe gehört, dass «uns einige Wechsel bevorstehen, die Equipe neu zusammengestellt wird».

Rüegg über ihr Jahr in Schweden: «Das Leben als Profi füllt mich nicht aus»

Dominique Rüegg.

Bild: Benjamin Manser (Wil, 19. Juni 2020)

Die Schweden-Bilanz von Dominique Rüegg fällt mit einer Ausnahme positiv aus: «Ich bin froh, dass ich meine Komfortzone verlassen und diese neue Herausforderung angenommen habe. Die Erfahrung war durchaus positiv und der Lerneffekt hoch.» Einzig die fast dreieinhalbmonatige Verletzungspause trübt ihre Zeit in Schweden und vielleicht auch noch ein bisschen die sportliche Bilanz. Denn Leksands verpasste die Playoffs recht deutlich und soll – laut bisher unbestätigten Quellen – auf nächste Saison hin aufgelöst werden.

Davon weiss Rüegg nichts, sie lebt ohnehin im Hier und Jetzt. Das ist ihr gewohntes Umfeld mit dem Job als Landschaftsgärtnerin und Familie und Freunde.

«Ich habe schnell einmal gemerkt, dass mich das Leben als Profi nicht ausfüllt. Mir fehlte die Arbeit, aber auch die Nähe zu meinem Bekanntenkreis.»

Dies, obwohl sie zusammen mit Nationalteamkollegin Sarah Forster und anderen Ausländerinnen in einer idyllischen Umgebung in einem Chalet an einem See wohnte.

Zurück zu den ZSC Lions und dem Job als Landschaftsgärtnerin

Und so erstaunt es nicht, dass Rüegg zurück zu den Wurzeln gefunden hat: Zu jenem Team, für das sie bereits fünf Jahre gespielt hat und in jenen Betrieb, bei dem sie bereits die Lehre absolviert und für den sie seit Jahren gearbeitet hat.

Vorerst allerdings verfolgen Dominique Rüegg und Shannon Sigrist zusammen auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2021 das gleiche Ziel: An der Frauen-WM vom 6. bis 18. Mai in Kanada wollen sie den Status der Schweiz als Top-Fünf-Nation verteidigen.