Vreni Wild zum Thema Frauen in der Politik

Frauen in der Politik Die Neckertaler Gemeindepräsidentin ist seit 30 Jahren in der Politik tätig – nun will Vreni Wild auch andere Frauen motivieren Vreni Wild ist Gemeindepräsidentin von Neckertal. Seit über 30 Jahren hat die 64-Jährige ein politisches Amt inne. Nun wirbt sie mit weiteren Mandatsträgerinnen, um Frauen in Neckertal für die Politik zu gewinnen. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.00 Uhr

Vreni Wild (Mitte, heller Mantel) auf einem politischen Spaziergang mit Kantonsrätinnen. Bild: Coralie Wenger

(19.08.2014)

Frauen und die Politik. Die Ausgangslage im Kanton St.Gallen zeigt folgendes Bild: Es gibt 77 Gemeinden. In nur sieben davon amtiert eine Gemeindepräsidentin. Von den insgesamt über 400 Gemeinderatsmitgliedern ist ein knappes Drittel weiblich. In zehn Gemeinden ist keine Frau im Gemeinderat vertreten.

Eine der Gemeindepräsidentinnen ist Vreni Wild, Neckertal. Vor rund 30 Jahren wurde sie erstmals angefragt, für ein politisches Amt zu kandidieren, seit 20 Jahren ist sie als Gemeindepräsidentin tätig – zuerst mit einem 50-Prozent-Pensum, nun 80 Prozent. Zudem bekleidete sie während zwölf Jahren das Amt als Kantonsrätin. Vreni Wild weiss demnach, was eine Frau mitbringen muss, wenn sie ein politisches Amt in der Gemeinde ausüben möchte:

«Zeitliche Verfügbarkeit, Interesse an der Gemeinde, Interesse an Themen, welche die Gemeinde, die Gesellschaft betreffen oder beschäftigen.»

Eine politisch aktive Person hat viele unterschiedliche Anlässe zu besuchen oder Tätigkeiten zu verrichten. Vreni Wild (rechts) ist hier mit der ehemaligen Nationalrätin Lucrezia Meier-Schatz auf dem Baumwipfelpfad Neckertal. Bild: Ruben Schönenberger (22.7.2019)

Informationsabende waren nicht immer gut besucht

Ende des kommenden Jahres, mit Blick auf den Start der fusionierten Gemeinde Neckertal am 1. Januar 2023, wird Vreni Wild von ihrem Amt zurücktreten. In den drei Gemeinden Neckertal, Oberhelfenschwil und Hemberg, die ab Januar 2023 eine Gemeinde sein werden, sind zurzeit vier Frauen und 15 Männer in den drei Räten tätig. Ob eine dieser vier Frauen im Frühjahr 2022 für den Rat der neuen Gemeinde kandidieren wird, ist aktuell nicht bekannt.

Diese Tatsache und ein Referat des Kantons zu diesem Thema brachte Vreni Wilds Ratskollegin Maja Meyer-Böhm auf die Idee, Anlässe für Frauen zu organisieren, um ihnen die politische Arbeit in der Gemeinde näher zu bringen. Unter dem Titel «Frau, bring dich ein – wir brauchen dich» werden aktuelle und ehemalige Behördenvertreterinnen der drei Gemeinden von ihrer Tätigkeit, der Vereinbarkeit und den Voraussetzungen berichten.

Ein wichtiger Termin für Gemeindepräsidentin Vreni Wild: die Budgetbürgerversammlung der Gemeinde Neckertal. Bild: Urs M. Hemm (26.11.2020)

Zwei dieser Anlässe haben bereits stattgefunden. Am ersten kamen Interessierte und die Rückmeldungen waren positiv. Am zweiten kam niemand. Woran das liegen könnte, weiss Vreni Wild nicht genau. Sie sagt: «Das Datum war wohl auch nicht ganz ideal, kurz vor Weihnachten.» Die Gemeindepräsidentin wird nun gezielt auf Frauen zugehen, um diese für den Info-Abend zu gewinnen.

Wichtig sei, gemäss Vreni Wild, dass sich Frauen überhaupt einmal darüber informieren, was politische Arbeit beinhalte. Über die Informationsveranstaltungen sagt sie: «Das Ganze ist unverbindlich und locker und die Frauen werden zu nichts verpflichtet. Vielleicht passt es für junge Frauen ja erst in ein paar Jahren.»

Vreni Wild (rechts) mit ihren Kollegen der Gemeinden Oberhelfenschwil und Hemberg bei der Einreichung des Gesuchs um Förderbeiträge für die Fusion der drei Gemeinden. Bild: Urs M. Hemm (01.07.2020)

Die Gemeindepräsidentin weiss, dass es fähige Frauen gibt

Vreni Wild ist es ein Anliegen, dass auch im neuen Gemeinderat Frauen vertreten sind. Sie gibt zu bedenken, dass sie Bevölkerung aus zwei Geschlechtern besteht und diese beide in den Räten vertreten sein sollten. Ihre Erfahrung habe sie zudem gelehrt, dass der Ton in einem Rat anders sei, wenn Frauen dabei seien. Weshalb es allerdings schwierig sei, Frauen für ein Amt zu gewinnen, kann sie nicht sagen. Sie weiss nur, dass es viele fähige Frauen gibt. Frauen, die Vereine präsidieren, können, nach ihrer Ansicht, auch in einem Gemeinderat tätig sein.

«Im Verein müssen die Frauen auch vorne stehen, müssen sie auch vor Leuten reden, ihre Ideen vorbringen.»

Letztlich sagt Vreni Wild: «Man kann alles lernen.»

Vreni Wild im Gespräch mit einem Bürger nach der Bürgerversammlung im April 2017. Bild: Urs M. Hemm

Zuerst wurde Vreni Wilds Mann für das Amt angefragt

Die amtierende Neckertaler Gemeindepräsidentin hat es früh gelernt. Sie war Aktuarin in der FDP, jener Partei, der sie heute noch angehört. Als es galt, ein neues Mitglied für den Gemeinderat zu suchen, wurde ihr Mann angefragt. Er lehnte jedoch ab und empfahl seine Frau. Diese sagte schliesslich zu. Mit einem Lachen sagt Vreni Wild: «Deshalb hat er dann auch mithelfen müssen.» Sie war damals 30-jährig und hatte Kinder im Alter von fünf und drei Jahren. Dies bedingte die Unterstützung von Mann, Eltern und Schwiegereltern – die sie auch erhielt.

Übergabe des Siegerpreises aus dem Gemeindeduell Degersheim gegen Neckertal: Monika Schönenberger aus Degersheim (rechts) überreicht Vreni Wild eine Slackline. Bild: Olivia Hug (27.11.2016)

Von Beginn weg stiess Vreni Wild auf grosse Akzeptanz – als Gemeinderätin, aber auch später als Gemeindepräsidentin. Allerdings musste auch sie mit Kritik umgehen können, denn gelästert werde überall, sagt sie. Ihre Erfahrung lehrte sie, dass ein persönliches Gespräch den Wind aus den Segeln nimmt. Sie sagt: «Wenn jemand ausgerufen hat, habe ich ihn ins Büro bestellt und die Sache geklärt.»

Bedroht worden sei sie nie. Ihr ist jedoch in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen, dass sich der Ton, der gegenüber Amtspersonen angeschlagen wird, sehr verändert hat. «Möglich machen das auch die sozialen Medien», erklärt sie. Auf diesen Plattformen sei es möglich, jemanden fertig zu machen, ohne jemals ein Wort miteinander gesprochen zu haben. Sie sagt:

«Grundsätzlich hat man es aber selber in der Hand, wie weit man sich auf den sozialen Medien auf Diskussionen einlässt und solche Beiträge überhaupt liest.»

Die Ausübung eines politischen Amtes kommt einer Weiterbildung gleich

Vreni Wild kann Frauen ein politisches Amt nur empfehlen. Vor allem bei Frauen mit kleinen Kindern sieht sie Vorteile in der Teilzeitarbeit. Es sei eine gute Weiterbildung und das Amt werde entschädigt. Zudem erklärt sie, dass Gemeinderatsmitglieder mit Themen in Kontakt kommen, mit denen sie tagtäglich zu tun hätten und wo sie Einfluss nehmen können. Und sie ist überzeugt, dass die Ausübung eines politischen Mandats den beruflichen Wiedereinstieg erleichtern kann. «Das Engagement für die Öffentlichkeit ist ein guter Ausweis.»

Drei Informationsanlässe für Frauen zum Thema politisches Amt stehen noch an. Vreni Wild wird sich deshalb auf den Weg machen und für die Veranstaltungen weibeln. Sie ist der Meinung, dass es schade wäre, wenn im künftigen Gemeinderat keine Frauen mehr vertreten sein würden.

Informationsanlässe - Mittwoch, 12. Januar, 20 Uhr, Ref. Kirchgemeindesaal, St.Peterzell

- Dienstag, 18. Januar, 20 Uhr, Pfarrhaus Oberhelfenschwil

- Dienstag, 25. Januar, 20 Uhr, Kirchgemeindesaal Hemberg

Die Feier zur Fusion zur Gemeinde Neckertal mit den damaligen Gemeindepräsidenten Hans Bütikofer (Gemeindepräsident Mogelsberg), Vreni Wild (Gemeindepräsidentin St.Peterzell) und Adolf Fäh (Gemeindepräsident Brunnadern). Bild: Sabine Camedda (01.01.2009)

