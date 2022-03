Frauengemeinschaft Lenggenwil: Zusammenhalt stärkt Vereinsleben

Generation Krise Klimawandel, Corona und jetzt noch Krieg: Was macht das mit der Jugend?

Die Jugend wächst plötzlich in einer bewegten Zeit auf. Zuerst war da eine neue Sorge um die Umwelt, dann fror die Pandemie das soziale Leben ein, und nun fallen Bomben in Europa. Es sind Erfahrungen, die Jugendliche ein Leben lang prägen können. Eine Analyse – und was die Jugend selbst dazu sagt.