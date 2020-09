«Den musste ich unbedingt kennenlernen»: Flawilerin wünscht sich die Liebe auf dem Bauernhof Die Flawilerin Rebekka V. ist aktuell in «Bauer, ledig, sucht ...» an der Seite des Gähwiler Bauern Andreas Gisler zu sehen. Das Leben auf dem Bauernhof sieht sie unverblümt, trotzdem hofft sie, dass es mit der Beziehung klappt. Livia Schmidt 04.09.2020, 17.00 Uhr

Das erste Aufeinandertreffen von Bauer Andreas Gisler und Hofdame Rebekka V. verlief trotz Regen und Nervosität gut: «Bisher passte alles.» PD

Die diesjährige Ausgabe von «Bauer, ledig, sucht ...» ist in vollem Gange, die Zuschauer rätseln gespannt, wie die Hofwochen verlaufen und wer ein Happy End schreiben wird. Auch die 38-jährige Rebekka V. schaltete in vergangenen Jahren immer wieder mal ein und fieberte mit.

Dieses Jahr ist aber alles ganz anders: Als sie auf Facebook per Zufall auf Andreas Gislers Video stösst, der sich bei potenziellen Hofdamen beliebt machen wollte, ist es um sie geschehen. «Ich kriegte ihn nicht mehr aus dem Kopf», sagt Rebekka V. Sie wusste:

Den musste sie unbedingt kennen lernen. Dabei wollte die Flawilerin eigentlich gar nicht ins Fernsehen.

Doch der Gähwiler Bauer habe sie vor allem durch seine sympathische Art so überzeugt, dass Rebekka V. über ihren eigenen Schatten sprang – und prompt zur Hofwoche in Gähwil eingeladen wurde.

Sie habe nicht damit gerechnet und sei davon überzeugt gewesen, dass er sicher eine Andere nehme. Als sie ausgewählt wurde, war Rebekka V. überrascht, freute sich aber, mit dem tierlieben Bauern eine erfahrungsreiche Woche zu erleben.

Eine Milchtechnologin mit einem Herz für Tiere

Die Flawilerin ist gelernte Milchtechnologin. 2001 hat sie die Lehre abgeschlossen und arbeitete immer wieder in verschiedenen Laboren in der Region. In den letzten beiden Jahren war die Milchtechnologin jedoch in der Firma Bina in Bischofszell tätig. Da ihr aber die mechanische und elektrische Arbeit besser gefalle, kehrte sie in diesem Jahr wieder in ihre gewohnte Umgebung, ins Labor, zurück.

Neben ihrem Beruf als Milchtechnologin ist Rebekka V. auch sportlich unterwegs: Seit neun Jahren ist sie eine begeisterte Linedancerin. Weitere wichtige Punkte in ihrem Leben bilden die Musik, die Natur und Tiere. Sie hat zwei Katzen, die bereits 16 Jahre alt sind. Auch sonst sei sie eine tierliebe Person, dabei spiele es keine Rolle, um welche Art von Tier es sich handle. In Bezug auf Bauernhoftiere wie Kühe oder Hühner sagt sie:

«Die Tiere sollen das Leben geniessen können.»

Dabei trifft sie mit Andreas Gisler auf einen Bauern, dem das Wohl seiner Tiere sehr am Herzen liegt. Neben seiner Sympathie und seinem guten Aussehen sei seine Liebe zu den Tieren ein entscheidender Faktor gewesen, weshalb sich Rebekka V. bei «Bauer, ledig, sucht ...» für Gisler beworben hat.

Einrichtung und die Freiheit

Ein Leben auf dem Bauernhof betrachtet die Milchtechnologin dennoch mit gemischten Gefühlen. Man sei an den Hofalltag gebunden, da es immer etwas zu tun gebe. Gislers Art von Bauernhof sieht Rebekka V. aber anders. Das Schöne am Gähwiler Hof seien die Einrichtung und die Freiheiten, die sie mit sich bringt. Denn: Gisler installierte einen Melkstand für seine Kühe, den sie benutzen können, wann immer sie wollen.

Auch was die Natur und Umwelt betrifft, befinden sich der Bauer und die Hofdame auf einer Wellenlänge. Auf dem Bauernhof sei es laut der Milchtechnologin wichtig, alles natürlich zu halten. Doch nicht nur auf dem Bauernhof sei die Achtung der Natur von grosser Bedeutung. Im Bereich der Mobilität erhofft sich Rebekka V. eine Verteuerung von Flug- und Schiffsreisen. Vor allem aber macht sie sich Gedanken über die Abfälle, die überall liegen gegelassen werden. Die Schweiz habe ein gutes Entsorgungs- und Recyclingsystem. Es sei schade, dass sich viele nicht an diese Regeln halten könnten und der Natur keine Sorge tragen würden.

Ob die Schmetterlinge im Bauch abheben oder nicht, wird sich in den kommenden Sendungen zeigen. PD

«Es kommt, wie es kommt»

Man kann nichts erzwingen

So wie der Mensch der Natur Sorge tragen sollte, gelte dies auch in Freundschaften und in der Beziehung. Bei Freunden schätzt die Hofdame Ehrlichkeit. Es sei wichtig, füreinander da zu sein. Rebekka V. bezeichnet Freundschaft als ein «Geben und Nehmen».

Wenn es um die Beziehung geht, stehen Treue und Zeiten der Zweisamkeit an erster Stelle. Trotzdem dürften auch Eigenschaften wie Unternehmenslust und Lebhaftigkeit nicht fehlen. Die Beziehung solle schliesslich interessant bleiben, meint die Hofdame. Deshalb sei sie dafür, dass jeder seine Freiheiten haben sollte, um unabhängig voneinander ihre individuellen Träume erfüllen zu können.

Auch Rebekka V. hatte ihre Träume. Vom Heiraten, von einer Familie. In ihrem Alter sei der Wunsch einer Familie schwierig geworden. Doch das kümmere die 38-Jährige nicht gross. Sie habe aufgehört, Träume zu verfolgen, denn meistens werde es nicht so sein, wie man es sich erhofft habe. «Es kommt, wie es kommt», betont sie. Man könne nichts erzwingen.

Freude an kleinen Dingen

Trotz ihrer realistischen Art ist die Flawilerin positiv eingestellt. Sie schätzt ihre Gesundheit und findet die Freude in den kleineren Sachen, ob an einer einfachen Blume, an einer Raupe, die auf Blättern entlang schleicht, oder an einem schönen Sonnenuntergang. Rebekka V. macht das Beste aus jeder Lebenssituation.

So auch in dem Moment, als sie dem Gähwiler Bauern das erste Mal gegenüberstand. Sie waren beide nervös, bemerkte die Hofdame. Trotzdem spürte sie: Zwischen ihnen passt es. Die darauffolgende Hofwoche sei laut Rebekka V. eine schöne und dennoch intensive Zeit gewesen. Ob sich daraus eine glückliche Beziehung entwickelt, so der simple, aber bedeutende Wunsch der Hofdame, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

