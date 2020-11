Betrüger gibt sich als gehörlos aus und übertölpelt Flawiler Rentner: «Da will man jemandem helfen, und dann so etwas!» Ein Betrüger verwickelt einen gutgläubigen Mann in der Tiefgarage der Migros Flawil in eine Stresssituation und reisst ihm dabei schamlos Bargeld aus den Händen. Der Betroffene ist fassungslos. Hans Suter 04.11.2020, 16.58 Uhr

Der Täter flüchtete durch den Eingang zum Einkaufszentrum aus der Tiefgarage und blieb danach unauffindbar. Bild: Hans Suter

Es geschah am Montag, 2. November, kurz nach dem Mittag. Erwin Bühler machte einige Besorgungen in der Migros in Flawil und begab sich danach an die Kasse. Beim Anstehen beschlich ihn plötzlich das Gefühl, von einem Mann beobachtet zu werden. «Ich hatte den Eindruck, dass er mich dauernd ansieht», sagt der Flawiler. Ganz genau habe er es aber nicht sehen können, weil der Mann eine Gesichtsmaske trug und dies den Gesichtsausdruck eines Menschen verfälschen könne. Doch das Gefühl sollte ihn nicht täuschen, wie sich später zeigte.

Plötzlich war der Mann wieder da

Als sich der Flawiler in die Tiefgarage zu seinem Auto begab, war der Fremde nicht mehr zu sehen. Erwin Bühler dachte sich nichts weiter dabei und stieg in sein Auto. Kaum hatte er das Parkfeld verlassen, stand der Mann plötzlich neben ihm und klopfte an das Seitenfenster. «Ich habe das Fenster geöffnet, um zu fragen, was los sei», erinnert sich der Pensionierte.

«Da hielt er mir auch schon einen Karton hin mit der Aufschrift, er sei gehörlos und sammle Geld für eine Hilfsorganisation für Gehörlos.» Der Begriff gehörlos rief in Erwin Bühler eine Erinnerung an seine berufliche Tätigkeit bei der Firma Bühler in Uzwil wach. «Ich hatte dort zuweilen mit Gehörlos zu tun und habe diese Begegnungen in bester Erinnerung», sagt der mittlerweile 69-Jährige.

Kein Kleingeld zur Hand

Seine positiven Erfahrungen mit Gehörlos verleiteten Erwin Bühler, spontan etwas zu spenden. Das sollte er schon Minuten später bereuen. Er nahm nichts ahnend sein Portemonnaie hervor und wollte eine Spende von fünf oder zehn Franken tätigen, hatte aber weder einen Fünfliber noch eine Zehnernote, nur eine Hunderternote. Als der vermeintlich Gehörlos die Note sah, begann er sogleich, Zahlen ins Spendenformular einzutragen.

«Ich winkte ab und versuchte ihm zu verstehen zu geben, dass ich nicht 100 Franken spenden will.»

Mittlerweile hatte sich hinter dem Auto von Erwin Bühler eine Schlange wartender Fahrzeuge gebildet, die aus der Tiefgarage ausfahren wollten. «Die ersten begannen schon zu hupen.» Dann geschah es: Der Mann küsste ihm zum Dank die linke Hand - und mit einer schnellen Handbewegung riss er ihm sogleich die Hunderternote aus der Hand und rannte davon. «Es ging ganz schnell», erinnert sich Erwin Bühler. «Ich sah nur noch, wie der Mann zum Eingang ins Einkaufszentrum rannte und über die Treppe verschwand.»

Erfolglose Suche

Unter Schock stehend, fuhr Erwin Bühler sein Auto zur Seite in ein Parkfeld und machte sich auf die Suche nach dem Betrüger. «Ich begab mich die Treppe hoch ins Einkaufszentrum und schaute mich bei Denner und der Apotheke um, konnte den Mann aber nirgend finden.»

Er gab aber nicht gleich auf. «Ich bin dann mit dem Auto im Quartier herumgefahren, in der Hoffnung, den Mann irgendwo zu sehen.» Doch die Suche blieb erfolglos, weshalb Bühler den Polizeiposten aufsuchte. Dort stand er aber vor verschlossenen Türen, weil dieser erst später öffnet, wie er berichtet. Später meldete er sich telefonisch bei der Polizei.

Grosse Enttäuschung

Erwin Bühler ist über das Vorgefallene nicht nur schockiert, er ist auch masslos enttäuscht. «Da will man jemandem helfen, und dann so etwas!», sagt er nachdenklich. «Ich habe die ganze Nacht kaum geschlafen, so sehr hat es mich beschäftigt.» Nun hofft er, dass andere Leute nicht auch noch auf den gleich Trick hereinfallen. Denn dass es sich um eine wohldurchdachte Betrugsmasche handelt, liegt für den 69-Jährigen auf der Hand.

«Rückblickend betrachtet ist es wohl kein Zufall, dass mich der Mann erst kurz vor dem Ausfahren aus der Tiefgarage angesprochen hat», glaubt Bühler. Zum einen entstehe eine Stresssituation durch andere wartende Autofahrer, zum anderen könne der Betrüger leicht flüchten, ohne sogleich verfolgt zu werden. «Ich musste ja zuerst mein Auto wegstellen.»

Wird man kurz vor der Ausfahrt aufgehalten, kann durch die sich hinter einem stauenden Fahrzeuge leicht eine Stresssituation entstehen. Betrüger wissen dies geschickt zu nutzen. Bild: Hans Suter

Erwin Bühler beschreibt den Täter als etwa 1,65 Meter gross, von etwas korpulenter Statur und einem tiefbraunen Teint, der ihn an Gesichter aus Osteuropa und südlichen Ländern erinnert.

Vorsicht bei Unbekannten

Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, sind Vorfälle dieser Art bekannt. Es komme immer wieder vor, dass Betrüger mit gefälschten Ausweisen und Formularen Bargeld zu erschleichen versuchten. Er rät deshalb:

«Nie jemandem Geld geben,

den man nicht kennt.»

Ausserdem sollte sogleich die Polizei verständigt werden (Telefon 117). Nach einer Tat würden die Betrüger den Ort meist rasch wechseln. «Das macht es schwierig für die Polizei, sie zu fassen», sagt Häderli.