SpurBar in Flawil feier 20-Jahr-Jubiläum

Flawil Zum Geburtstag rote Zahlen: Spurbar startet trotz Coronaausfällen zuversichtlich ins 21. Jahr Ein Pfarreizentrum als Kulturtempel. Der Verein Spurbar setzte die Idee 2001 um. Inzwischen hat sich das Kulturangebot längst über Flawils Dorfgrenzen hinaus etabliert. Allerdings ist die «Spurbar» weit mehr, als nur ein Veranstalter von Kabarett- und Comedy-Programmen ist. Andrea Häusler 24.08.2021, 17.03 Uhr

Der Kulturteil ist das eine, die Bar das andere. Diese wird auch als Treffpunkt nach Gottesdiensten oder Firmweganlässen genutzt. Bild: PD

Clown Dimitri war da, Emil, Mike Müller, Bliss, Helga Schneider, Simon Enzler, Claudio Zuccolini, aber auch Patti Basler und Oropax. Die Aufzählung liesse sich unschwer fortsetzen. Vieles was in der Kabarett- oder Comedyszene Rang und Namen hat, stand bereits irgendwann auf der Bühne des Flawiler Pfarreizentrums. Und weitere stehen in den Startlöchern. «Inzwischen ist es nicht mehr schwierig, Künstlerinnen und Künstler in die Spurbar zu bringen», sagt Pastoralassistent Hans Brändle, der im Vorstand des Spurbar-Vereins für das Kulturprogramm zuständig ist. «Obwohl wir nicht mit einer Eventhalle aufwarten können, sondern einen überschaubaren Raum für rund 250 Zuschauer bieten.»