Als die Tibeter vor 60 Jahren nach Flawil kamen

Flawil Willkommene Flüchtlinge: Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit machte Tibeter in den 60er-Jahren zu begehrten Arbeitskräften Vor 60 Jahren kamen erstmals aussereuropäische Flüchtlinge in die Schweiz: Tibeter. Einer grosser Teil fand in Flawil eine neue Heimat. Die Sehnsucht nach den Wurzeln ist jedoch trotz guter Integration bei vielen geblieben. Jedoch wird es zunehmend schwieriger, das kulturelle Erbe an die neue Generation weiterzugeben. 25.04.2022

Erstes Abendessen im Tibeterheim in St. Margarethen, nach der Ankunft aus Indien, 1963. Bild: PD

China eroberte 1950 das freie Tibet. Nach einem bluten Aufstand im Jahr 1959 flüchteten viele Tibeter nach Indien. 1961 lancierte das Internationale Rote Kreuz eine grosse Hilfsaktion und ermöglichte vielen Flüchtlingen, in der Schweiz eine neue Heimat zu finden. Mehrere Gemeinden zeigten sich bereit, Tibeter aufzunehmen, in unserer Region waren dies Flawil, Unterwasser und Ebnat-Kappel, Waldstatt und Münchwilen.

Von Münchwilen nach Flawil

Die Flucht am eigenen Leibe erlebte die heute in Bichwil wohnhafte 67-jährige Kalsang Netsang.

Kalsang Netsang Bild: PD

Als achtjähriges Mädchen kam sie mit ihrer Familie an einem regnerischen Novembertag 1963 von Indien in Kloten an. Die Gruppe fand in einer Baracke in St. Margarethen bei Münchwilen eine vorübergehende Unterkunft. «Wir wurden herzlich empfangen, verpflegt, eingekleidet und in einem gemütlichen Heim untergebracht», blickt sie heute noch angenehm berührt zurück. Die Familie hatte nach anderthalb Jahren Aufenthalt den Wunsch, mit Verwandten, die in Samedan lebten, zusammen zu wohnen.

Mit Unterstützung des Roten Kreuzes ergab sich die Möglichkeit, bei der Firma Habis Textil AG in Flawil zu arbeiten. So zügelten beide Familien im März 1965 nach Flawil in eine vom Unternehmen zur Verfügung gestellten 5 ½-Zimmer-Wohnung. Lapidar vermerkt die «Chronik der Gemeinde Flawil»: Die Wohn- und Arbeitsbewilligung für zwei Tibeterfamilien ist vom Gemeinderat erteilt worden.

Selbstständig werden in Flawil

Die Übersiedlung nach Flawil glich für die beiden Familien einem Sprung ins kalte Wasser. Im Tibeterheim mussten sie sich um nichts kümmern. Jetzt hatten sie alles selbst zu erledigen, Arztbesuche organisieren, Formulare ausfüllen, einkaufen. Bei Schwierigkeiten standen ihnen Betreuerinnen zur Verfügung wie die heute 84-jährige Susi Pfändler, die gerne auf jene Zeit zurückblickt.

Anfang der 1960er-Jahre herrschte in der Schweiz Arbeitskräftemangel. Von der Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit der tibetischen Arbeiter beeindruckt, fragte darum der damalige Personalchef bei der Firma Habis, Edi Pfändler, nach weiteren Arbeitskräften. Darauf besuchte er mit der inzwischen zehnjährig gewordenen Schülerin Kalsang, die als Übersetzerin diente, zwei tibetische Familien im Aargauischen, die er gleich nach Flawil holte.

Tibetische Hochzeit des Brautpaares Kalsang und Dawa Netsang in der «Tonhalle» Flawil 1978. Bild: PD

Weitere Gruppen kamen in den Jahren 1970 und 1973 direkt aus Indien. Die meisten arbeiteten bei der Firma Habis Textil, einige bei der Flawa. Habis stellte den Tibetern Wohnungen zur Verfügung und bot Deutschkurse an. Die Ehepaare arbeiteten meist in Gegenschicht; das heisst, sich in der Früh- und Spätschicht abwechselnd. So konnte die Kinderbetreuung sichergestellt werden.

Die Frauen wirkten in der Spinnerei, Weberei und bei der Tuchschau, die Männer in der Bleicherei, Färberei und im Stoffdruck. Der Vater von Kalsang, der 24 Jahre bei Habis tätig war, vermerkte in seinen Erinnerungen: «Die Arbeit in der Bleicherei erlernte ich schnell. Der Geruch der Chemikalien jedoch machte mir zu schaffen.»

Tibetergemeinschaft gut organisiert

Die Flüchtlinge gründeten bald nach ihrer Ankunft die «Tibetergemeinschaft Flawil/Uzwil» mit dem Ziel, die eigene Kultur und Eigenschaften zu bewahren und weiterzugeben. Die Jubiläumsschrift «30 Jahre Tibetergemeinschaft 1995» zeigt eindrücklich, wie gut sich die Gemeinschaft mit damals 120 Mitgliedern organisierte. Eine Jugend- und eine Frauenorganisation und der Fussballverein Potala etablierten sich. Gebetsstunden für Pensionierte, Gemeinschaftsgebete für Familien, Kinderfeste und Neujahrsfeste fanden statt, einmal auch ein Anlass für Züchter tibetischer Hunderassen. Gebetsfahnen in den Wäldern vom Landberg und Magdenau bildeten den Rahmen für religiösen Rituale.

Ankunft tibetischer Flüchtlinge in Kloten, die nach Flawil weiterzogen. Bild: PD

Die Tibeter waren aber nie nur unter sich; schon seit je nehmen sie aktiv am öffentlichen Leben teil. Sie bereichern Dorfanlässe mit folkloristischen Tänzen und tibetischen Spezialitäten, beispielsweise am Jahrmarkt oder am Sommerfest im Kulturpunkt.

1974 gründete die Gemeinschaft eine tibetische Ergänzungsschule. Während zweier Stunden pro Woche erlernten die Jugendlichen die tibetische Kultur und Sprache in Wort und Schrift. Religion, Gesang und Tanz wurden vermittelt. Die Schule leitete viele Jahre der initiative Lehrer Tenzin Tobgyal Langtroe. Mangels Schülern musste die Schule im letzten Jahr geschlossen werden. Die Weitergabe des kulturellen Erbes wird mit jeder neuen Generation eine grössere Herausforderung für die tibetische Gemeinschaft.

Sehnsucht nach Tibet

Die Einwanderungsgeneration der Tibeter glaubte noch bis in die 1990er-Jahre fest daran, dass sie in ein befreites Tibet zurückkehren können. Wenn sich damals eine Tibeterin um den Schweizer Pass bemühte, hiess es von Älteren: «Warum auch, wir kehren doch bald zurück.» Das hat sich als Illusion erwiesen. Vorerst mindestens. Die Geschichte lehrt nämlich, dass autoritäre Regime auf tönernen Füssen stehen und unerwartet vom Volke weggefegt werden.

