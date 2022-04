Kreisgericht verurteilt 33-Jährigen wegen sexueller Belästigung

Flawil Verurteilt trotz Erinnerungslücken: Geldstrafe wegen sexueller Belästigung Ein 33-jähriger Nordmazedonier hat im Herbst 2019 in Flawil zwei junge Frauen sexuell belästigt. Deshalb und wegen eins nicht gemeldeten Selbstunfalls im Zentrum verurteilte ihn das Kreisgericht Wil zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 29.04.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwei junge Frauen sind im September 2019 in Flawil von einem Unbekannten angesprochen und sexuell belästigt worden. Der Mann konnte eruiert und nun verurteilt werden. Symbolbild: Urs Bucher

Donnerstag, 19. September 2019. Es ist kurz vor 21.30 Uhr und dunkel. Zwei Frauen, 17- und 19-jährig, sind zu Fuss auf der Meierseggstrasse unterwegs. Auf der Höhe der Enzenbühlstrasse werden sie von hinten von einem Unbekannten angesprochen. Später geben sie zu Protokoll, dass der Mann die Ältere spontan umarmt und die andere gefragt habe: «Gsehnd dini Brüscht underem Pulli aus so gross us?» Und dass er weitere sexuell motivierten Fragen gestellt habe. Jene nach deren Jungfräulichkeit etwa oder ob sie, die Frauen, sich mit ihm «etwas» vorstellen könnten.

Trotz der Aufforderung, sie in Ruhe zu lassen, folgte ihnen der Unbekannte, versuchte, nach ihren Händen zu greifen, und entriss der 19-Jährigen schliesslich die Handtasche. Diese legte er allerdings in unmittelbarer Nähe samt Inhalt wieder ab.

«Das geht gar nicht, ich habe selber eine Schwester»

Von all dem will der Beschuldigte an Schranken nichts mehr wissen: «Ich erinnere mich nicht», sagte er dem Richter. Auf dessen Frage, ob die Frauen denn fantasierten, antwortete er: «Ich weiss nicht, ich kenne sie ja nicht. Falls ich es aber getan habe, tut es mir mega leid; das geht gar nicht, ich habe ja selber eine Schwester.»

In Mauer geknallt

Zwei Monate später. In der Nacht zum 12. November verliert der Beschuldigte in einer Kurve an der Badstrasse die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt gegen eine Stützmauer. Das Auto ist beschädigt, ein Kontrollschild verliert er. Dass er sich, ohne die Polizei zu verständigen oder den Schaden von 300 Franken zu regulieren, vom Unfallort entfernt, trägt ihm gleich mehrere Tatvorwürfe ein: einfache Verkehrsregelverletzung, Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit, pflichtwidriges Verhalten bei Unfall, Fahren ohne Fahrzeugausweise oder Haftpflichtversicherung.

Dafür fehlt dem Beschuldigten jedes Verständnis, obwohl er den Unfall nicht bestreitet. Er sei einem Tier ausgewichen, sagte er. Die Meldepflicht sei ihm nicht bewusst gewesen. Zumal an der Mauer kein Schaden erkennbar gewesen sei und er seine Kontaktdaten auf einem Zettel hinterlegt habe.

Verteidigung fordert Freisprüche

Die Anklage, an Schranken nicht vertreten, warf dem 33-Jährigen ausserdem den Konsum von Marihuana vor, was der Beschuldigte indes bestritt. Für die Summe der Delikte beantragte die Staatsanwaltschaft eine bedingte Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu 90 Franken sowie eine Busse von 4000 Franken. Der beschlagnahmte BMW sollte vernichtet werden.

Der Verteidiger seinerseits forderte Freisprüche in allen Punkten und die Herausgabe des Autos. «Für die sexuelle Belästigung reiche die Beweislage nicht aus», argumentierte er und stellte die Zuverlässigkeit und Formalitäten der Täteridentifikation in Frage. Diese war eine Woche danach in der Migros erfolgt. Und die Handtasche sei ohne Aneignungswille beziehungsweise Bereicherungsabsicht entrissen worden. Dass sich sein Mandant an den Vorfall nicht erinnern wollte, begründete er mit dessen Schlafstörungen aufgrund der Schichtarbeit.

Freispruch vom Diebstahl

Beim Unfall, sagte er, sei der Schaden nicht belegt sei, und für das pflichtwidrige Verhalten fehlten die Beweise. Der Konsum von Marihuana sei ohnehin nicht belegt.

Das Gericht sprach den 33-Jährigen letztlich nur wegen der mehrfachen sexuellen Belästigung sowie der Delikte um den Unfall beim Vögelipark schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 30 Franken sowie einer Busse von 1500 Franken. Den BMW erhält der Verurteilte zurück, die Verfahrenskosten hat er zu zwei Dritteln zu tragen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen